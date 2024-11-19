القذافي "يعود" إلى المشهد الليبي من نافذة "المستطيل الأخضر"... فيديو
© Getty Images / Mario Tamaالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي
© Getty Images / Mario Tama
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هتفت الجماهير الليبية، باسم الرئيس الراحل معمر القذافي، عقب نهاية المباراة التي جمعت المنتخب الليبي بنظيره البنيني في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، في مشهد أعاد القذافي إلى المشهد الليبي من نافذة "المستطيل الأخضر".
وعقب نهاية المباراة هتفت جماهير ليبيا في ملعب طرابلس الدولي تحية للرئيس الراحل معمر القذافي.
وفشل منتخب ليبيا في التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب عقب التعادل مع منتخب "بنين" سلبيا، يوم أمس الاثنين، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
14 نوفمبر, 12:03 GMT
وتأهل منتخب "بنين" إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا بفضل هذا التعادل، في المباراة التي أقيمت بالجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات.
ويظهر الفيديو الجماهير وهي تهتف وتقول "الله ومعمر وليبيا وبس".
#أوج #طرابلس— أوج (@jana1964ly) November 19, 2024
مقطع مرئي|| الجماهير الليبية تعبر عن دعمها وتأييدها للقائد الشهيد معمر القذافي، خلال مباراة منتخب #ليبيا أمام بنين، التي جرت على ملعب 11 يونيو، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
وهتفت الجماهير خلال المباراة، التي كان حاضرًا فيها إبراهيم الدبيبة وعماد… pic.twitter.com/CT9tnlUS3c
وتسبب هذا الفيديو في ضجة كبيرة بين المتابعين على منصات التواصل، حيث أثيرت تساؤلات حول السبب من تلك الهتافات، واسترجاع ذكريات الماضي.