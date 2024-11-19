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مساحة حرة
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20241119/القذافي-يعود-إلى-المشهد-الليبي-من-نافذة-المستطيل-الأخضر-فيديو-1094964705.html
القذافي "يعود" إلى المشهد الليبي من نافذة "المستطيل الأخضر"... فيديو
القذافي "يعود" إلى المشهد الليبي من نافذة "المستطيل الأخضر"... فيديو
سبوتنيك عربي
هتفت الجماهير الليبية، باسم الرئيس الراحل معمر القذافي، عقب نهاية المباراة التي جمعت المنتخب الليبي بنظيره البنيني في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T14:32+0000
2024-11-19T14:32+0000
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وعقب نهاية المباراة هتفت جماهير ليبيا في ملعب طرابلس الدولي تحية للرئيس الراحل معمر القذافي.وتأهل منتخب "بنين" إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا بفضل هذا التعادل، في المباراة التي أقيمت بالجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات.ويظهر الفيديو الجماهير وهي تهتف وتقول "الله ومعمر وليبيا وبس".وتسبب هذا الفيديو في ضجة كبيرة بين المتابعين على منصات التواصل، حيث أثيرت تساؤلات حول السبب من تلك الهتافات، واسترجاع ذكريات الماضي.
https://sarabic.ae/20241114/تقنية-فيديو-للمدربين-فيفا-يدرس-قانونا-جديدا-لتغيير-شكل-كرة-القدم-1094792816.html
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رياضة, أخبار ليبيا اليوم, نادي الفيديو
رياضة, أخبار ليبيا اليوم, نادي الفيديو

القذافي "يعود" إلى المشهد الليبي من نافذة "المستطيل الأخضر"... فيديو

14:32 GMT 19.11.2024
© Getty Images / Mario Tamaالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي
الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Getty Images / Mario Tama
تابعنا عبر
هتفت الجماهير الليبية، باسم الرئيس الراحل معمر القذافي، عقب نهاية المباراة التي جمعت المنتخب الليبي بنظيره البنيني في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، في مشهد أعاد القذافي إلى المشهد الليبي من نافذة "المستطيل الأخضر".
وعقب نهاية المباراة هتفت جماهير ليبيا في ملعب طرابلس الدولي تحية للرئيس الراحل معمر القذافي.

وفشل منتخب ليبيا في التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب عقب التعادل مع منتخب "بنين" سلبيا، يوم أمس الاثنين، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

مراسم افتتاح كأس العالم فيفا روسيا 2018 في ملعب لوجنيكي، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
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"تقنية فيديو للمدربين"... "فيفا" يدرس قانونا جديدا لتغيير شكل كرة القدم
14 نوفمبر, 12:03 GMT
وتأهل منتخب "بنين" إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا بفضل هذا التعادل، في المباراة التي أقيمت بالجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات.
ويظهر الفيديو الجماهير وهي تهتف وتقول "الله ومعمر وليبيا وبس".
وتسبب هذا الفيديو في ضجة كبيرة بين المتابعين على منصات التواصل، حيث أثيرت تساؤلات حول السبب من تلك الهتافات، واسترجاع ذكريات الماضي.
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