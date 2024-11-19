الكويت تتخذ إجراء أمنيا لحماية نفسها من خطر شديد

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
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البرنامج المسائي
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خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
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ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
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مرايا العلوم
اكتشاف نظائر جديدة تمامًا للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة
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الكويت تتخذ إجراء أمنيا لحماية نفسها من خطر شديد
الكويت تتخذ إجراء أمنيا لحماية نفسها من خطر شديد
سبوتنيك عربي
تتجه الحكومة الكويتية إلى تعزيز أمنها الإلكتروني في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لحماية الأنظمة والبيانات من التهديدات الإلكترونية. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T13:28+0000
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ولتحقيق هذا الهدف، وقعت الحكومة الكويتية عقدا خاصة مع "غوغل كلاود" لتنفيذ ما أطلقت عليه "الدرع السيبراني"، لمواجهة التحديات الإلكترونية المتزايدة، حسبما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء.ولفتت الصحيفة إلى أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات خاطب الجهات الحكومية لاستطلاع رغبتها في الاستفادة من الخدمات التي يوفرها عقد "الدرع السيبراني"، مشيرة إلى أن هذا الأمر لاقى قبولا واسعا من الجهات المعنية بنظم المعلومات في المؤسسات المختلفة.كما أجرى جهاز تكنولوجيا المعلومات مناقشات مع الجهات الحكومية لبحث بنود عقد الدرع السيبراني ومدى استفادتهم منه بما يتوافق مع الاحتياجات الخاصة بكل منها في هذا المجال.وأوضحت الصحيفة أن "الدرع السيبراني الحكومي" سيقدم منصة متطورة لرصد التهديدات الإلكترونية وتحليل البيانات الضخمة بشكل مستمر.كما أشارت إلى أنه سيتولى تقديم تقارير فورية حول أي أنشطة مشبوهة أو مخاطر قد تهدد الشبكات الإلكترونية الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن البرمجيات الضارة والمحتوى المشبوه وتحديد الملفات الخطرة التي قد تؤثر على سلامة البيانات الحكومية.
https://sarabic.ae/20240914/دولتان-عربيتان-تحققان-إنجازا-مهما-في-مجال-الأمن-السيبراني-1092713334.html
https://sarabic.ae/20241024/أكبر-نقطة-ضعف-للأمن-السيبراني-هو-أنت-وهذه-3-قواعد-عليك-اتباعها-1094131568.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, أخبار الكويت اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, أخبار الكويت اليوم

الكويت تتخذ إجراء أمنيا لحماية نفسها من خطر شديد

13:28 GMT 19.11.2024
© Getty Images / picture alliance / Contributorالأمن السيبراني
الأمن السيبراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Getty Images / picture alliance / Contributor
تابعنا عبر
تتجه الحكومة الكويتية إلى تعزيز أمنها الإلكتروني في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لحماية الأنظمة والبيانات من التهديدات الإلكترونية.
ولتحقيق هذا الهدف، وقعت الحكومة الكويتية عقدا خاصة مع "غوغل كلاود" لتنفيذ ما أطلقت عليه "الدرع السيبراني"، لمواجهة التحديات الإلكترونية المتزايدة، حسبما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء.
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14 سبتمبر, 13:38 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات خاطب الجهات الحكومية لاستطلاع رغبتها في الاستفادة من الخدمات التي يوفرها عقد "الدرع السيبراني"، مشيرة إلى أن هذا الأمر لاقى قبولا واسعا من الجهات المعنية بنظم المعلومات في المؤسسات المختلفة.
كما أجرى جهاز تكنولوجيا المعلومات مناقشات مع الجهات الحكومية لبحث بنود عقد الدرع السيبراني ومدى استفادتهم منه بما يتوافق مع الاحتياجات الخاصة بكل منها في هذا المجال.
الأمن السيبراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
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أكبر نقطة ضعف للأمن السيبراني هو أنت... وهذه 3 قواعد عليك اتباعها
24 أكتوبر, 15:35 GMT
وأوضحت الصحيفة أن "الدرع السيبراني الحكومي" سيقدم منصة متطورة لرصد التهديدات الإلكترونية وتحليل البيانات الضخمة بشكل مستمر.
كما أشارت إلى أنه سيتولى تقديم تقارير فورية حول أي أنشطة مشبوهة أو مخاطر قد تهدد الشبكات الإلكترونية الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن البرمجيات الضارة والمحتوى المشبوه وتحديد الملفات الخطرة التي قد تؤثر على سلامة البيانات الحكومية.
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