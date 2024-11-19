https://sarabic.ae/20241119/الكويت-تتخذ-إجراء-أمنيا-لحماية-نفسها-من-خطر-شديد-1094961875.html
الكويت تتخذ إجراء أمنيا لحماية نفسها من خطر شديد
الكويت تتخذ إجراء أمنيا لحماية نفسها من خطر شديد
سبوتنيك عربي
تتجه الحكومة الكويتية إلى تعزيز أمنها الإلكتروني في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لحماية الأنظمة والبيانات من التهديدات الإلكترونية. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T13:28+0000
2024-11-19T13:28+0000
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ولتحقيق هذا الهدف، وقعت الحكومة الكويتية عقدا خاصة مع "غوغل كلاود" لتنفيذ ما أطلقت عليه "الدرع السيبراني"، لمواجهة التحديات الإلكترونية المتزايدة، حسبما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء.ولفتت الصحيفة إلى أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات خاطب الجهات الحكومية لاستطلاع رغبتها في الاستفادة من الخدمات التي يوفرها عقد "الدرع السيبراني"، مشيرة إلى أن هذا الأمر لاقى قبولا واسعا من الجهات المعنية بنظم المعلومات في المؤسسات المختلفة.كما أجرى جهاز تكنولوجيا المعلومات مناقشات مع الجهات الحكومية لبحث بنود عقد الدرع السيبراني ومدى استفادتهم منه بما يتوافق مع الاحتياجات الخاصة بكل منها في هذا المجال.وأوضحت الصحيفة أن "الدرع السيبراني الحكومي" سيقدم منصة متطورة لرصد التهديدات الإلكترونية وتحليل البيانات الضخمة بشكل مستمر.كما أشارت إلى أنه سيتولى تقديم تقارير فورية حول أي أنشطة مشبوهة أو مخاطر قد تهدد الشبكات الإلكترونية الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن البرمجيات الضارة والمحتوى المشبوه وتحديد الملفات الخطرة التي قد تؤثر على سلامة البيانات الحكومية.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, أخبار الكويت اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, أخبار الكويت اليوم
الكويت تتخذ إجراء أمنيا لحماية نفسها من خطر شديد
تتجه الحكومة الكويتية إلى تعزيز أمنها الإلكتروني في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لحماية الأنظمة والبيانات من التهديدات الإلكترونية.
ولتحقيق هذا الهدف، وقعت الحكومة الكويتية عقدا خاصة مع "غوغل كلاود" لتنفيذ ما أطلقت عليه "الدرع السيبراني"، لمواجهة التحديات الإلكترونية المتزايدة، حسبما ذكرت
صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات خاطب الجهات الحكومية لاستطلاع رغبتها في الاستفادة من الخدمات التي يوفرها عقد "الدرع السيبراني
"، مشيرة إلى أن هذا الأمر لاقى قبولا واسعا من الجهات المعنية بنظم المعلومات في المؤسسات المختلفة.
كما أجرى جهاز تكنولوجيا المعلومات مناقشات مع الجهات الحكومية لبحث بنود عقد الدرع السيبراني ومدى استفادتهم منه بما يتوافق مع الاحتياجات الخاصة بكل منها في هذا المجال.
وأوضحت الصحيفة أن "الدرع السيبراني الحكومي" سيقدم منصة متطورة لرصد التهديدات الإلكترونية وتحليل البيانات الضخمة بشكل مستمر.
كما أشارت إلى أنه سيتولى تقديم تقارير فورية حول أي أنشطة مشبوهة أو مخاطر قد تهدد الشبكات الإلكترونية
الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن البرمجيات الضارة والمحتوى المشبوه وتحديد الملفات الخطرة التي قد تؤثر على سلامة البيانات الحكومية.