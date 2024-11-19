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عرب بوينت بودكاست
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هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
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https://sarabic.ae/20241119/المكتب-الرئاسي-رئيس-أبخازيا-أصلان-بزانيا-يعلن-استقالته-فيديو-1094932475.html
المكتب الرئاسي: رئيس أبخازيا أصلان بزانيا يعلن استقالته.. فيديو
المكتب الرئاسي: رئيس أبخازيا أصلان بزانيا يعلن استقالته.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الرئاسي في أبخازيا، اليوم الثلاثاء، أن رئيس البلاد أصلان بزانيا قدم استقالته. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T01:36+0000
2024-11-19T01:36+0000
العالم
تنحي الرئيس
روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب عبر تطبيق "تلغرام"، "رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بزانيا يقدم استقالته". لافتًا إلى أن رئيس الوزراء السابق فاليري بغانبا سيتولى رئاسة الوزراء، بينما يتولى نائب الرئيس بدرة غونبا منصب القائم بأعمال الرئيس.من جانبه، قال يتولى نائب الرئيس بدرة غونبا خلاص تصريحات إن قرار الاستقالة "جاء نتيجة مفاوضات طويلة استمرت لأكثر من 5 ساعات".هذا، وبدأت المواجهة بين السلطات والمعارضة في أبخازيا بسبب اتفاقية استثمار تنص على بناء شقق سكنية في أبخازيا.ويعتقد أنصار المعارضة أن تنفيذها سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن، فضلا عن المخاطر التي تواجه الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية.وكان من المفترض أن يصادق البرلمان على الوثيقة الجمعة، لكنه أجلها بسبب اندلاع الاحتجاجات. واستولى أنصار المعارضة على مجمع من المباني الحكومية في العاصمة سوخوم، بما في ذلك الإدارة الرئاسية، وطالب المحتجون باستقالة رئيس الدولة.وأعلن رئيس الدولة أصلان بزانيا، إنه يوافق على الاستقالة، في حال، إذا غادرت المعارضة المباني الحكومية التي استولت عليها.
https://sarabic.ae/20241115/متظاهرون-يقتحمون-مبنى-البرلمان-في-أبخازيا-1094831409.html
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العالم, تنحي الرئيس, روسيا
العالم, تنحي الرئيس, روسيا

المكتب الرئاسي: رئيس أبخازيا أصلان بزانيا يعلن استقالته.. فيديو

01:36 GMT 19.11.2024
© Sputnik . Сергей Пятаков / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية أبخازيا أصلان بزانيا
رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بزانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Sputnik . Сергей Пятаков
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن المكتب الرئاسي في أبخازيا، اليوم الثلاثاء، أن رئيس البلاد أصلان بزانيا قدم استقالته.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب عبر تطبيق "تلغرام"، "رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بزانيا يقدم استقالته". لافتًا إلى أن رئيس الوزراء السابق فاليري بغانبا سيتولى رئاسة الوزراء، بينما يتولى نائب الرئيس بدرة غونبا منصب القائم بأعمال الرئيس.

وكتب بزانيا في بيان موجه إلى رئيس البرلمان أنه يقدم استقالته، من أجل الحفاظ على الاستقرار والنظام الدستوري في البلاد، فيما قال المكتب الرئاسي، إن "إحدى نقاط الاتفاق الذي وقعته السلطات والمعارضة نتيجة للمفاوضات كانت نظر برلمان أبخازيا في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني في خطاب استقالة بزانيا"، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمن كذلك "شرطًا لمغادرة المتظاهرين مجمع المباني الحكومية في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، وإلا فإن بزانيا سيسحب استقالته".

من جانبه، قال يتولى نائب الرئيس بدرة غونبا خلاص تصريحات إن قرار الاستقالة "جاء نتيجة مفاوضات طويلة استمرت لأكثر من 5 ساعات".
هذا، وبدأت المواجهة بين السلطات والمعارضة في أبخازيا بسبب اتفاقية استثمار تنص على بناء شقق سكنية في أبخازيا.
ويعتقد أنصار المعارضة أن تنفيذها سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن، فضلا عن المخاطر التي تواجه الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية.
متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان في أبخازيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان في أبخازيا
15 نوفمبر, 13:18 GMT
وكان من المفترض أن يصادق البرلمان على الوثيقة الجمعة، لكنه أجلها بسبب اندلاع الاحتجاجات. واستولى أنصار المعارضة على مجمع من المباني الحكومية في العاصمة سوخوم، بما في ذلك الإدارة الرئاسية، وطالب المحتجون باستقالة رئيس الدولة.
وأعلن رئيس الدولة أصلان بزانيا، إنه يوافق على الاستقالة، في حال، إذا غادرت المعارضة المباني الحكومية التي استولت عليها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل01:12 GMT
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