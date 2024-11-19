مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
17:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف نظائر جديدة تمامًا للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241119/مصدر-البذور-الأولى-لنباتات-الأرض-وثورة-كيمياء-العناصر-الثقيلة-1094966339.html
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
سبوتنيك عربي
يظهر تحليل جديد لـ"نيزك لافاييت" الذي اكتشف في عام 1931، عن أدلة على وجود مياه سائلة على المريخ منذ 742 مليون عام.. ومن الهندباء الرقيقة إلى أشجار البلوط... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T14:43+0000
2024-11-19T14:43+0000
راديو
مرايا العلوم
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مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
سبوتنيك عربي
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
اقترب العلماء خطوة أكبر لإنشاء عنصر "فائق الثقل" ضخم للغاية، لدرجة أنه سيضيف صفا جديدا إلى الجدول الدوري.. هل تُحدث الطاقة المظلمة انفجارات عظمى بلا نهاية؟!نص الحلقة:- "متتالية فيبوناتشي" هي متتالية رياضية شهيرة، بحيث يكون كل رقم فيها مجموع الرقمين السابقين له، ويزعم الناس أن هناك العديد من السمات الخاصة بالمتتالية الرقمية، مثل حقيقة أنها "شفرة الطبيعة السرية" لبناء الهياكل المثالية، مثل الهرم الأكبر في الجيزة أو الصّدفة البحرية الشهيرة، التي ربما زيّنت غلاف كتاب الرياضيات المدرسي الخاص بك، لكن الكثير من ذلك هو أسطورة أكثر من كونه حقيقة، والتاريخ الحقيقي للمتتالية أكثر واقعية بعض الشيء.- تشير أبحاث جديدة إلى أن الطاقة المظلمة قد تؤدي إلى انفجار عظيم ثان (وثالث ورابع).. اقترح العلماء طريقة يمكن من خلالها للكون أن يتوقف عن التوسع، وينتهي بـ"انقباض عظيم" يعيد ضبط المكان والزمان كما نعرفهما.لكن، هل سينتهي الكون بانفجار أم صرخة؟ اقترح علماء الفيزياء النظرية مسارا ثالثا: ربما لن ينتهي الكون أبدا!!- لقد ساعدت البذور "النباتات" على التطور إلى مجموعة مذهلة من الأشكال التي تملأ عالمنا بالألوان وتوفر لنا الغذاء والدواء، ومن الصعب أن نتخيل أين ستكون النباتات اليوم بدون بذور، وهذا يثير سؤالا: من أين جاءت البذور الأولى؟- اكتشف العلماء طريقة جديدة لإنشاء عناصر فائقة الثقل بإطلاق حزم أيونات فائقة الشحنة على ذرات كثيفة، ويعتقد الباحثون أن هذه الطريقة يمكن أن تساعد في تصنيع "العنصر 120" الافتراضي، والذي سيكون أثقل من أي عنصر معروف.العنصر الجديد سيكون ثقيلا للغاية، لدرجة أنه سيحتاج إلى وضعه في صف جديد في الجدول الدوري للعناصر، وإذا تمكن الباحثون من إنشاء هذا العنصر الافتراضي بالفعل، فقد تمثّل ذراته "جزيرة استقرار" يمكن أن تحدث ثورة في كيمياء العناصر الثقيلة.- نيزك عُثر عليه في "دُرج" في جامعة بيردو يحوي أدلة على وجود مياه على المريخ عمرها يتجاوز 700 مليون عام.. ما قصة هذا الكشف؟ وإلى أين سيؤدي بنا؟
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مرايا العلوم, аудио
مرايا العلوم, аудио

مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة

14:43 GMT 19.11.2024
راديو
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
تابعنا عبر
يظهر تحليل جديد لـ"نيزك لافاييت" الذي اكتشف في عام 1931، عن أدلة على وجود مياه سائلة على المريخ منذ 742 مليون عام.. ومن الهندباء الرقيقة إلى أشجار البلوط الضخمة، تستخدم ملايين النباتات "البذور" للتكاثر، ولكن من أين جاءت البذور الأولى؟
اقترب العلماء خطوة أكبر لإنشاء عنصر "فائق الثقل" ضخم للغاية، لدرجة أنه سيضيف صفا جديدا إلى الجدول الدوري.. هل تُحدث الطاقة المظلمة انفجارات عظمى بلا نهاية؟!
نص الحلقة:
- "متتالية فيبوناتشي" هي متتالية رياضية شهيرة، بحيث يكون كل رقم فيها مجموع الرقمين السابقين له، ويزعم الناس أن هناك العديد من السمات الخاصة بالمتتالية الرقمية، مثل حقيقة أنها "شفرة الطبيعة السرية" لبناء الهياكل المثالية، مثل الهرم الأكبر في الجيزة أو الصّدفة البحرية الشهيرة، التي ربما زيّنت غلاف كتاب الرياضيات المدرسي الخاص بك، لكن الكثير من ذلك هو أسطورة أكثر من كونه حقيقة، والتاريخ الحقيقي للمتتالية أكثر واقعية بعض الشيء.
- تشير أبحاث جديدة إلى أن الطاقة المظلمة قد تؤدي إلى انفجار عظيم ثان (وثالث ورابع).. اقترح العلماء طريقة يمكن من خلالها للكون أن يتوقف عن التوسع، وينتهي بـ"انقباض عظيم" يعيد ضبط المكان والزمان كما نعرفهما.
لكن، هل سينتهي الكون بانفجار أم صرخة؟ اقترح علماء الفيزياء النظرية مسارا ثالثا: ربما لن ينتهي الكون أبدا!!
- لقد ساعدت البذور "النباتات" على التطور إلى مجموعة مذهلة من الأشكال التي تملأ عالمنا بالألوان وتوفر لنا الغذاء والدواء، ومن الصعب أن نتخيل أين ستكون النباتات اليوم بدون بذور، وهذا يثير سؤالا: من أين جاءت البذور الأولى؟
- اكتشف العلماء طريقة جديدة لإنشاء عناصر فائقة الثقل بإطلاق حزم أيونات فائقة الشحنة على ذرات كثيفة، ويعتقد الباحثون أن هذه الطريقة يمكن أن تساعد في تصنيع "العنصر 120" الافتراضي، والذي سيكون أثقل من أي عنصر معروف.
العنصر الجديد سيكون ثقيلا للغاية، لدرجة أنه سيحتاج إلى وضعه في صف جديد في الجدول الدوري للعناصر، وإذا تمكن الباحثون من إنشاء هذا العنصر الافتراضي بالفعل، فقد تمثّل ذراته "جزيرة استقرار" يمكن أن تحدث ثورة في كيمياء العناصر الثقيلة.
- نيزك عُثر عليه في "دُرج" في جامعة بيردو يحوي أدلة على وجود مياه على المريخ عمرها يتجاوز 700 مليون عام.. ما قصة هذا الكشف؟ وإلى أين سيؤدي بنا؟
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