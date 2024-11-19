https://sarabic.ae/20241119/مصدر-البذور-الأولى-لنباتات-الأرض-وثورة-كيمياء-العناصر-الثقيلة-1094966339.html

مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة

مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة

سبوتنيك عربي

يظهر تحليل جديد لـ"نيزك لافاييت" الذي اكتشف في عام 1931، عن أدلة على وجود مياه سائلة على المريخ منذ 742 مليون عام.. ومن الهندباء الرقيقة إلى أشجار البلوط... 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T14:43+0000

2024-11-19T14:43+0000

2024-11-19T14:43+0000

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مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة سبوتنيك عربي مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة

اقترب العلماء خطوة أكبر لإنشاء عنصر "فائق الثقل" ضخم للغاية، لدرجة أنه سيضيف صفا جديدا إلى الجدول الدوري.. هل تُحدث الطاقة المظلمة انفجارات عظمى بلا نهاية؟!نص الحلقة:- "متتالية فيبوناتشي" هي متتالية رياضية شهيرة، بحيث يكون كل رقم فيها مجموع الرقمين السابقين له، ويزعم الناس أن هناك العديد من السمات الخاصة بالمتتالية الرقمية، مثل حقيقة أنها "شفرة الطبيعة السرية" لبناء الهياكل المثالية، مثل الهرم الأكبر في الجيزة أو الصّدفة البحرية الشهيرة، التي ربما زيّنت غلاف كتاب الرياضيات المدرسي الخاص بك، لكن الكثير من ذلك هو أسطورة أكثر من كونه حقيقة، والتاريخ الحقيقي للمتتالية أكثر واقعية بعض الشيء.- تشير أبحاث جديدة إلى أن الطاقة المظلمة قد تؤدي إلى انفجار عظيم ثان (وثالث ورابع).. اقترح العلماء طريقة يمكن من خلالها للكون أن يتوقف عن التوسع، وينتهي بـ"انقباض عظيم" يعيد ضبط المكان والزمان كما نعرفهما.لكن، هل سينتهي الكون بانفجار أم صرخة؟ اقترح علماء الفيزياء النظرية مسارا ثالثا: ربما لن ينتهي الكون أبدا!!- لقد ساعدت البذور "النباتات" على التطور إلى مجموعة مذهلة من الأشكال التي تملأ عالمنا بالألوان وتوفر لنا الغذاء والدواء، ومن الصعب أن نتخيل أين ستكون النباتات اليوم بدون بذور، وهذا يثير سؤالا: من أين جاءت البذور الأولى؟- اكتشف العلماء طريقة جديدة لإنشاء عناصر فائقة الثقل بإطلاق حزم أيونات فائقة الشحنة على ذرات كثيفة، ويعتقد الباحثون أن هذه الطريقة يمكن أن تساعد في تصنيع "العنصر 120" الافتراضي، والذي سيكون أثقل من أي عنصر معروف.العنصر الجديد سيكون ثقيلا للغاية، لدرجة أنه سيحتاج إلى وضعه في صف جديد في الجدول الدوري للعناصر، وإذا تمكن الباحثون من إنشاء هذا العنصر الافتراضي بالفعل، فقد تمثّل ذراته "جزيرة استقرار" يمكن أن تحدث ثورة في كيمياء العناصر الثقيلة.- نيزك عُثر عليه في "دُرج" في جامعة بيردو يحوي أدلة على وجود مياه على المريخ عمرها يتجاوز 700 مليون عام.. ما قصة هذا الكشف؟ وإلى أين سيؤدي بنا؟

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