مصر... لاعب جديد يموت بسكتة قلبية في الملعب ووزارة الرياضة تفتح تحقيقا

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صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
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هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
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مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241119/مصر-لاعب-جديد-يموت-بسكتة-قلبية-في-الملعب-ووزارة-الرياضة-تفتح-تحقيقا-1094955817.html
مصر... لاعب جديد يموت بسكتة قلبية في الملعب ووزارة الرياضة تفتح تحقيقا
مصر... لاعب جديد يموت بسكتة قلبية في الملعب ووزارة الرياضة تفتح تحقيقا
سبوتنيك عربي
توفي، اليوم الثلاثاء، لاعب كرة القدم المصري محمد شوقي، بعد أيام من سقوطه في الملعب إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال إحدى مباريات فريقه بدوري الدرجة الثانية المصري. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T12:06+0000
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كان شوقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي كفر الشيخ المصري، يشارك في مباراة فريقه أمام فريق "القزازين" عندما سقط داخل الملعب، الأربعاء الماضي، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.واليوم الثلاثاء، أعلن نادي كفر الشيخ الحداد لمدة 3 أيام، على وفاة لاعبه الراحل محمد شوقي، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.وقالت مديرية الشؤون الصحية في دمياط، إن شوقي توفي داخل مستشفى الزرقا المركزي عقب توقف قلبه المفاجىء خلال مباراة في ملعب الزرقا، مشيرة إلى أن الوفاة حدثت بعد عمل محاولات إنعاش قلبي، لم يستجب لها.أما وزارة الشباب والرياضة فأعلنت فتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة، مشيرةً إلى أن اللجنة العليا للرعاية الطبية بوزارة الشباب والرياضة أحالت الواقعة إلى جهات التحقيق الرسمية بالدولة.وأصبح شوقي، ثاني لاعب مصري يسقط في أرض الملعب ويتم إعلان وفاته، بعد اللاعب السابق أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، الذي فارق الحياة في يوليو/ تموز الماضي.وسقط رفعت قبل نهاية مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري، وكشف الطاقم الطبي حينها إصابة اللاعب بتوقف عضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب.
https://sarabic.ae/20240706/وفاة-اللاعب-المصري-أحمد-رفعت-إثر-تدهور-حالته-الصحية-منذ-فقده-الوعي-في-الملعب-1090536818.html
https://sarabic.ae/20221109/وفاة-لاعب-كرة-يد-أردني-أثناء-مباراة-لفريقه-فيديو-1069982359.html
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رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

مصر... لاعب جديد يموت بسكتة قلبية في الملعب ووزارة الرياضة تفتح تحقيقا

12:06 GMT 19.11.2024
© Getty Images / Privizerملعب كرة قدم في مصر
ملعب كرة قدم في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Getty Images / Privizer
تابعنا عبر
توفي، اليوم الثلاثاء، لاعب كرة القدم المصري محمد شوقي، بعد أيام من سقوطه في الملعب إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال إحدى مباريات فريقه بدوري الدرجة الثانية المصري.
كان شوقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي كفر الشيخ المصري، يشارك في مباراة فريقه أمام فريق "القزازين" عندما سقط داخل الملعب، الأربعاء الماضي، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
المصري أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
مجتمع
وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية منذ فقده الوعي في الملعب
6 يوليو, 06:40 GMT
واليوم الثلاثاء، أعلن نادي كفر الشيخ الحداد لمدة 3 أيام، على وفاة لاعبه الراحل محمد شوقي، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وقالت مديرية الشؤون الصحية في دمياط، إن شوقي توفي داخل مستشفى الزرقا المركزي عقب توقف قلبه المفاجىء خلال مباراة في ملعب الزرقا، مشيرة إلى أن الوفاة حدثت بعد عمل محاولات إنعاش قلبي، لم يستجب لها.
أما وزارة الشباب والرياضة فأعلنت فتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة، مشيرةً إلى أن اللجنة العليا للرعاية الطبية بوزارة الشباب والرياضة أحالت الواقعة إلى جهات التحقيق الرسمية بالدولة.
كرة اليد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
وفاة لاعب كرة يد أردني أثناء مباراة لفريقه... فيديو
9 نوفمبر 2022, 13:06 GMT
وأصبح شوقي، ثاني لاعب مصري يسقط في أرض الملعب ويتم إعلان وفاته، بعد اللاعب السابق أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، الذي فارق الحياة في يوليو/ تموز الماضي.
وسقط رفعت قبل نهاية مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري، وكشف الطاقم الطبي حينها إصابة اللاعب بتوقف عضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب.
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