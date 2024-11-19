https://sarabic.ae/20241119/مصر-لاعب-جديد-يموت-بسكتة-قلبية-في-الملعب-ووزارة-الرياضة-تفتح-تحقيقا-1094955817.html
مصر... لاعب جديد يموت بسكتة قلبية في الملعب ووزارة الرياضة تفتح تحقيقا
مصر... لاعب جديد يموت بسكتة قلبية في الملعب ووزارة الرياضة تفتح تحقيقا
سبوتنيك عربي
توفي، اليوم الثلاثاء، لاعب كرة القدم المصري محمد شوقي، بعد أيام من سقوطه في الملعب إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال إحدى مباريات فريقه بدوري الدرجة الثانية المصري. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
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كان شوقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي كفر الشيخ المصري، يشارك في مباراة فريقه أمام فريق "القزازين" عندما سقط داخل الملعب، الأربعاء الماضي، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.واليوم الثلاثاء، أعلن نادي كفر الشيخ الحداد لمدة 3 أيام، على وفاة لاعبه الراحل محمد شوقي، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.وقالت مديرية الشؤون الصحية في دمياط، إن شوقي توفي داخل مستشفى الزرقا المركزي عقب توقف قلبه المفاجىء خلال مباراة في ملعب الزرقا، مشيرة إلى أن الوفاة حدثت بعد عمل محاولات إنعاش قلبي، لم يستجب لها.أما وزارة الشباب والرياضة فأعلنت فتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة، مشيرةً إلى أن اللجنة العليا للرعاية الطبية بوزارة الشباب والرياضة أحالت الواقعة إلى جهات التحقيق الرسمية بالدولة.وأصبح شوقي، ثاني لاعب مصري يسقط في أرض الملعب ويتم إعلان وفاته، بعد اللاعب السابق أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، الذي فارق الحياة في يوليو/ تموز الماضي.وسقط رفعت قبل نهاية مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري، وكشف الطاقم الطبي حينها إصابة اللاعب بتوقف عضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب.
https://sarabic.ae/20240706/وفاة-اللاعب-المصري-أحمد-رفعت-إثر-تدهور-حالته-الصحية-منذ-فقده-الوعي-في-الملعب-1090536818.html
https://sarabic.ae/20221109/وفاة-لاعب-كرة-يد-أردني-أثناء-مباراة-لفريقه-فيديو-1069982359.html
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رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مصر... لاعب جديد يموت بسكتة قلبية في الملعب ووزارة الرياضة تفتح تحقيقا
توفي، اليوم الثلاثاء، لاعب كرة القدم المصري محمد شوقي، بعد أيام من سقوطه في الملعب إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال إحدى مباريات فريقه بدوري الدرجة الثانية المصري.
كان شوقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي كفر الشيخ المصري، يشارك في مباراة فريقه أمام فريق "القزازين" عندما سقط داخل الملعب، الأربعاء الماضي، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
واليوم الثلاثاء، أعلن نادي كفر الشيخ الحداد لمدة 3 أيام، على وفاة لاعبه الراحل محمد شوقي، حسبما ذكرت
صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وقالت مديرية الشؤون الصحية في دمياط، إن شوقي توفي داخل مستشفى الزرقا المركزي عقب توقف قلبه المفاجىء خلال مباراة في ملعب الزرقا، مشيرة إلى أن الوفاة حدثت بعد عمل محاولات إنعاش قلبي، لم يستجب لها.
أما وزارة الشباب والرياضة
فأعلنت فتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة، مشيرةً إلى أن اللجنة العليا للرعاية الطبية بوزارة الشباب والرياضة أحالت الواقعة إلى جهات التحقيق الرسمية بالدولة.
وأصبح شوقي، ثاني لاعب مصري
يسقط في أرض الملعب ويتم إعلان وفاته، بعد اللاعب السابق أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، الذي فارق الحياة في يوليو/ تموز الماضي.
وسقط رفعت قبل نهاية مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري، وكشف الطاقم الطبي حينها إصابة اللاعب بتوقف عضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب.