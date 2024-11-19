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وزير الشباب اللبناني: حققنا تقدما في المفاوضات وبند حرية حركة إسرائيل في لبنان تم إسقاطه
وزير الشباب اللبناني: حققنا تقدما في المفاوضات وبند حرية حركة إسرائيل في لبنان تم إسقاطه
سبوتنيك عربي
صرح وزير الشباب والرياضة اللبناني، جورج كلاس، بأنّ لبنان يحقق تقدمًا إيجابيًا في ملف السيادة الوطنية، موضحًا أنّ "المفاوضات الحالية مع الجانب الإسرائيلي لم... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T19:54+0000
2024-11-19T19:54+0000
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وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح كلاس أنّ "التفاصيل الدقيقة قد تكون معقدة، لكن العناوين الرئيسية للمفاوضات تتسم بالإيجابية"، مشيرًا إلى أنّ "لبنان قدّم ما لديه في هذا الملف بشكل جاد"، وتابع قائلاً: وأضاف كلاس أنّ "رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي كان على تواصل مستمر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل تطبيق القرار الدولي 1701 دون أي تعديلات، وهو أمر أساسي في سياق المفاوضات الجارية". وشدّد أنّ "هذا الملف قد شهد تطورًا إيجابيًا حتى الآن"، حيث أن "لبنان قدم ما لديه في إطار الجدية والحرص على تطبيق سيادته".وفي ما يخص السيادة اللبنانية، أكد كلاس أن "المعلومات الثابتة التي تم مناقشتها تتعلق بعدم خرق السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، وهي مسألة أساسية بالنسبة للبنان". وأضاف أنّ "السيادة المعنوية للبنان أصبحت اليوم جزءًا لا يتجزأ من المفاوضات، وأن لبنان لن يتنازل عنها بأي شكل من الأشكال".وأشار الوزير اللبناني إلى أن "بند حرية العمل الإسرائيلي في لبنان تم إسقاطه بالكامل، وذلك بتضامن رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث أن القرار اللبناني الرسمي كان واضحًا في رفض أي بند قد يمس بسيادة لبنان أو معنوياته".وفي الختام، أكد كلاس أنّ "هوكشتاين جاء إلى لبنان اليوم لتقديم بعض العناوين حول الملف اللبناني-الإسرائيلي، وليس لحل شامل للملف"، معتبرا أنّ "الجواب النهائي يبقى عند الجانب الإسرائيلي بعدما قدم لبنان جوابه الرسمي".
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الشباب اللبناني: حققنا تقدما في المفاوضات وبند حرية حركة إسرائيل في لبنان تم إسقاطه

19:54 GMT 19.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammarتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت، لبنان
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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حصري
صرح وزير الشباب والرياضة اللبناني، جورج كلاس، بأنّ لبنان يحقق تقدمًا إيجابيًا في ملف السيادة الوطنية، موضحًا أنّ "المفاوضات الحالية مع الجانب الإسرائيلي لم تتجاوز حدود "اتفاق وقف إطلاق نار" وليس "اتفاق إذعان".
وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح كلاس أنّ "التفاصيل الدقيقة قد تكون معقدة، لكن العناوين الرئيسية للمفاوضات تتسم بالإيجابية"، مشيرًا إلى أنّ "لبنان قدّم ما لديه في هذا الملف بشكل جاد"، وتابع قائلاً:

الشياطين تكمن بالتفاصيل ولكن الملائكة تسكن بالعناوين.

وأضاف كلاس أنّ "رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي كان على تواصل مستمر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل تطبيق القرار الدولي 1701 دون أي تعديلات، وهو أمر أساسي في سياق المفاوضات الجارية".
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وشدّد أنّ "هذا الملف قد شهد تطورًا إيجابيًا حتى الآن"، حيث أن "لبنان قدم ما لديه في إطار الجدية والحرص على تطبيق سيادته".

وتابع كلاس قائلًا: "لو لم تكن هناك أي إيجابيات منذ الأمس لما كان قد جاء اليوم آموس هوكشتاين، المبعوث الأمريكي الخاص، إلى لبنان، كما أن التردد في الإعلان عن قدومه كان مجرد تكهنات، لأن الجو العام كان يشير إلى أنه سيأتي، وأن هناك جدية من الغرب في مساعدة لبنان في هذا الملف".

وفي ما يخص السيادة اللبنانية، أكد كلاس أن "المعلومات الثابتة التي تم مناقشتها تتعلق بعدم خرق السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، وهي مسألة أساسية بالنسبة للبنان".
وأضاف أنّ "السيادة المعنوية للبنان أصبحت اليوم جزءًا لا يتجزأ من المفاوضات، وأن لبنان لن يتنازل عنها بأي شكل من الأشكال".
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وأشار الوزير اللبناني إلى أن "بند حرية العمل الإسرائيلي في لبنان تم إسقاطه بالكامل، وذلك بتضامن رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث أن القرار اللبناني الرسمي كان واضحًا في رفض أي بند قد يمس بسيادة لبنان أو معنوياته".

وبخصوص المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، أكد كلاس أنّ لبنان نجح في "تذليل كافة الصعاب الافتراضية التي كانت تعترض طريقه في التعامل مع إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الاتفاق ليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق نار، بل هو خطوة في إطار تثبيت سيادة لبنان وحماية حقوقه".

وفي الختام، أكد كلاس أنّ "هوكشتاين جاء إلى لبنان اليوم لتقديم بعض العناوين حول الملف اللبناني-الإسرائيلي، وليس لحل شامل للملف"، معتبرا أنّ "الجواب النهائي يبقى عند الجانب الإسرائيلي بعدما قدم لبنان جوابه الرسمي".
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