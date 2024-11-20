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الأردن ينفذ عملية هي الأولى من نوعها في غزة بطائرات عسكرية
الأردن ينفذ عملية هي الأولى من نوعها في غزة بطائرات عسكرية
سبوتنيك عربي
أمر ملك الأردن، عبد الله الثاني، بأن تسير القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، سرباً من الطائرات العسكرية المحملة بالمواد الإغاثية والطبية والدوائية... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T17:37+0000
2024-11-20T17:37+0000
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وأوضحت وكالة الأنباء "بترا" أن 8 طائرات عسكرية أقلعت من الأردن باتجاه قطاع غزة وعلى متنها أكثر من 7 أطنان من المساعدات الإنسانية تشمل أغذية وأدوية ومواد صحية وأغذية ومواد خاصة بالأطفال، حيث تم تسليمها إلى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة "WFP" بغزة، ليصار إلى توزيعها إلى الأشقاء داخل القطاع.يشار إلى أن إجمالي ما أرسله الأردن من مساعدات إلى قطاع غزة بلغ نحو 56573 طناً، من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمواد والمستلزمات الصحية والطبية، ووصل عدد الشاحنات الذي أرسل من الأردن إلى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 4082 شاحنة، كما تم إرسال 53 طائرة محملة بالمساعدات إلى القطاع عبر مطار العريش، فيما وصل عدد الإنزالات الجوية الأردنية 123 إنزالاً و266 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضرورة تعزيز الجهود العربية للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.وبين ملك الأردن، لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في قصر الحسينية، أن "وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان هو الخطوة الفورية التي يجب اتخاذها للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - بترا.وأشار إلى "أهمية العمل على تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت أخيرا في الرياض"، مثمنا جهود دولة قطر لخفض التصعيد واستعادة استقرار الإقليم.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sarabic.ae/20241120/الأردن-يحكم-بالسجن-على-نائب-سابق-حاول-تهريب-أسلحة-إلى-الضفة-الغربية-1095012127.html
https://sarabic.ae/20241118/ملك-الأردن-يؤكد-أولوية-هاشمية-ويرفض-سياسات-لا-تلبي-مصالح-البلاد-1094905506.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار الأردن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الأردن ينفذ عملية هي الأولى من نوعها في غزة بطائرات عسكرية

17:37 GMT 20.11.2024
© AP Photo / Nasser Nasserطائرات من سلاح الجو الأردني
طائرات من سلاح الجو الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
تابعنا عبر
أمر ملك الأردن، عبد الله الثاني، بأن تسير القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، سرباً من الطائرات العسكرية المحملة بالمواد الإغاثية والطبية والدوائية الضرورية للأهالي بقطاع غزة، في عملية هي الأولى من نوعها التي تسير ضمن رحلات "الجسر الإنساني" إلى قطاع غزة الذي أعلن عنه العاهل الأردني في خطابه بالأمم المتحدة.
وأوضحت وكالة الأنباء "بترا" أن 8 طائرات عسكرية أقلعت من الأردن باتجاه قطاع غزة وعلى متنها أكثر من 7 أطنان من المساعدات الإنسانية تشمل أغذية وأدوية ومواد صحية وأغذية ومواد خاصة بالأطفال، حيث تم تسليمها إلى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة "WFP" بغزة، ليصار إلى توزيعها إلى الأشقاء داخل القطاع.
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يشار إلى أن إجمالي ما أرسله الأردن من مساعدات إلى قطاع غزة بلغ نحو 56573 طناً، من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمواد والمستلزمات الصحية والطبية، ووصل عدد الشاحنات الذي أرسل من الأردن إلى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 4082 شاحنة، كما تم إرسال 53 طائرة محملة بالمساعدات إلى القطاع عبر مطار العريش، فيما وصل عدد الإنزالات الجوية الأردنية 123 إنزالاً و266 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضرورة تعزيز الجهود العربية للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.
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وبين ملك الأردن، لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في قصر الحسينية، أن "وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان هو الخطوة الفورية التي يجب اتخاذها للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - بترا.
وأشار إلى "أهمية العمل على تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت أخيرا في الرياض"، مثمنا جهود دولة قطر لخفض التصعيد واستعادة استقرار الإقليم.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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