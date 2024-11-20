https://sarabic.ae/20241120/ظاهرة-كراهية-الحركة-تؤثر-على-1-من-كل-3-أشخاص-1095007499.html

ظاهرة "كراهية الحركة" تؤثر على 1 من كل 3 أشخاص

ظاهرة "كراهية الحركة" تؤثر على 1 من كل 3 أشخاص

سبوتنيك عربي

كشفت الأبحاث، أخيرا، أن الأحاسيس المجهدة الناجمة عن رؤية الآخرين يتحركون بشكل غير طبيعي هي ظاهرة نفسية شائعة، وتؤثر على نحو واحد من كل ثلاثة أشخاص. 20.11.2024, سبوتنيك عربي

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2024-11-20T12:52+0000

2024-11-20T12:52+0000

مجتمع

الصحة

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وبحسب الأبحاث، فإن هذه الظاهرة الغريبة التي تسمى "كراهية الحركات"، والتي تشبه حالة ذات صلة، تسمى "كراهية الأصوات"، وهو اضطراب يصبح الناس منزعجين عند سماع أصوات متكررة معينة.ووجدوا أن ما يقرب من ثلث المشاركين أبلغوا عن درجة ما من حساسية كراهية الحركة للسلوكيات المتكررة والمزعجة للآخرين كما واجهوها في حياتهم اليومية، بحسب مقال علمي منشور على موقع "sciencealert".وختم الباحثون أن من المتوقع أن يكون هناك صلة بين الخلايا العصبية "المرآتية" و"حساسية كراهية الحركة"، التي تنشط عندما نرى الآخرين يتحركون، على سبيل المثال، عندما ترى شخصًا يتأذى، فقد تتألم أيضًا، حيث ينعكس ألمه في دماغك.

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