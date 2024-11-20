مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": قانون تملك اليهود بأراضي الضفة خطير للغاية ويعمق الاستيطان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف نظائر جديدة تمامًا للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
11:36 GMT
24 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بايدن يريد عرقلة ترامب عن أي اتفاق بشأن أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
حراك سياسي في ليبيا مع أول انتخابات بلدية في البلاد ومحاولات للمصالحة الوطنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241120/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-قانون-تملك-اليهود-بأراضي-الضفة-خطير-للغاية-ويعمق-الاستيطان-1095021020.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": قانون تملك اليهود بأراضي الضفة خطير للغاية ويعمق الاستيطان
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": قانون تملك اليهود بأراضي الضفة خطير للغاية ويعمق الاستيطان
سبوتنيك عربي
حذر أمير داوود، مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، من مشروع القانون الإسرائيلي الذي يستهدف السماح لليهود بتملك الأراضي في... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T20:38+0000
2024-11-20T20:38+0000
أخبار الضفة الغربية
العدوان الإسرائيلي على غزة
بنيامين نتنياهو
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093543465_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ebf387fbf1fb19b8d450d7fc787e273.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن القانون الذي يجري نقاشه في المرحلة التمهيدية، لم يحصل على الموافقات الثلاث حتى يصبح قانونا، لكنه خطير جدا مثله مثل القوانين التي جرى عملية تداولها في السابق، وهو ما يدلل على جذرية التوجهات في إسرائيل فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية.وتابع: "نتحدث هنا عن توجهات يجرى الإعداد لها من أجل أن تترك أثرا كبيرا جدا في وضع الفلسطينيين وعلاقاتهم مع الأرض، وكل ما يتعلق بالدولة الفلسطينية في المستقبل".وأكد أن إسرائيل في السابق كانت تضع شروطا كبيرة على تملك المستوطنين لأي قطع أراضي بالضفة الغربية، وبالكاد كانت تسمح لهم بالتملك، وكان هناك مجموعة من الوسطاء يقفون ما بين عملية تملك الأرض والمستوطنين، مثل الشركات الاستيطانية مجلس الاستيطان والتي كانت تأخذ على عاتقها تملك الأرض في الضفة الغربية.وقال إن القانون الجديد الذي يجرى نقاشه وتم طرحه من قبل مستوطنين بالأساس يفرض أن يتملك المستوطنون الأراضي في الضفة بشكل مباشر من الفلسطينيين، معتبرًا أن إسرائيل تقفز خطوة إلى الأمام في مسألة تطبيع وجود المستوطنين في الأرض الفلسطينية.وتابع: "ما يجري محاولة اعتبار المستوطنين من السكان الثابتين في الضفة والقدس على عكس السابق، حيث كانوا يخضعون للقانون الإسرائيلي".وأوضح أن هذا القانون "سيمنح المستوطنين صبغة جديدة متعلقة بسيادة دولة الاحتلال على أراضي الضفة الغربية، وهو خطير جدًا، حيث يتجاوز كل الملاحظات التي طرحتها المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل بأن القانون سيغرق الجيش والمؤسسة الأمنية في قضايا جديدة لا داعي لها".وأوضح أن اليمين الإسرائيلي لا يلتفت إلى كل هذه الملاحظات ويذهب بجنون نحو هذه الإجراءات، متوقعًا أن يقوم اليمين بتمرير القانون على الرغم من كل الأزمات والمشاكل التي تحيط بإسرائيل من الداخل.وفي خضم إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها ضم الضفة الغربية، كشفت تقارير عن تحركات قانونية لشرعنة تملك اليهود في أراضي الضفة الغربية.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن لجنة وزارية إسرائيلية تبحث مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قانون أردني قائم لتنظيم هذه المسألة.ويسمح مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف موشيه سلومون، لليهود بامتلاك الأراضي في الضفة الغربية.وأعرب وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن أمله أن "توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025".وقال سموتريتش: "حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أنه وجّه تعليماته "لقسم الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية والإدارة المدنية بالبدء في العمل التحضيري الشامل والمهني لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة".وكشف تقرير أمريكي، الشهر الماضي، أن وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قال في تسريب صوتي له، إن الحكومة الإسرائيلية منخرطة في جهد سري لتغيير الطريقة التي تحكم بها إسرائيل الضفة الغربية.
https://sarabic.ae/20241116/الرئاسة-الفلسطينية-هجوم-المستوطنين-على-منازل-الفلسطينيين-في-نابلس-يستدعي-موقفا-دوليا-1094860052.html
https://sarabic.ae/20241113/بعد-تصريحات-نتنياهو-وسموتريتش-هل-تضم-إسرائيل-الضفة-الغربية-وما-تداعيات-هذه-الخطوة-على-المنطقة؟-1094774047.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093543465_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_524f68018477eeffc4bf55b4533a3c49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو, حصري
أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو, حصري

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": قانون تملك اليهود بأراضي الضفة خطير للغاية ويعمق الاستيطان

20:38 GMT 20.11.2024
© Ajwad Jradatخلال عام من الحرب... توسع استيطاني وتهجير وهدم و11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية
خلال عام من الحرب... توسع استيطاني وتهجير وهدم و11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
حذر أمير داوود، مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، من مشروع القانون الإسرائيلي الذي يستهدف السماح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن القانون الذي يجري نقاشه في المرحلة التمهيدية، لم يحصل على الموافقات الثلاث حتى يصبح قانونا، لكنه خطير جدا مثله مثل القوانين التي جرى عملية تداولها في السابق، وهو ما يدلل على جذرية التوجهات في إسرائيل فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية.
وتابع: "نتحدث هنا عن توجهات يجرى الإعداد لها من أجل أن تترك أثرا كبيرا جدا في وضع الفلسطينيين وعلاقاتهم مع الأرض، وكل ما يتعلق بالدولة الفلسطينية في المستقبل".
وأكد أن إسرائيل في السابق كانت تضع شروطا كبيرة على تملك المستوطنين لأي قطع أراضي بالضفة الغربية، وبالكاد كانت تسمح لهم بالتملك، وكان هناك مجموعة من الوسطاء يقفون ما بين عملية تملك الأرض والمستوطنين، مثل الشركات الاستيطانية مجلس الاستيطان والتي كانت تأخذ على عاتقها تملك الأرض في الضفة الغربية.
خلال عام من الحرب... توسع استيطاني وتهجير وهدم و11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
الرئاسة الفلسطينية: هجوم المستوطنين على منازل الفلسطينيين في نابلس يستدعي موقفا دوليا
16 نوفمبر, 12:26 GMT
وقال إن القانون الجديد الذي يجرى نقاشه وتم طرحه من قبل مستوطنين بالأساس يفرض أن يتملك المستوطنون الأراضي في الضفة بشكل مباشر من الفلسطينيين، معتبرًا أن إسرائيل تقفز خطوة إلى الأمام في مسألة تطبيع وجود المستوطنين في الأرض الفلسطينية.
وتابع: "ما يجري محاولة اعتبار المستوطنين من السكان الثابتين في الضفة والقدس على عكس السابق، حيث كانوا يخضعون للقانون الإسرائيلي".
وأوضح أن هذا القانون "سيمنح المستوطنين صبغة جديدة متعلقة بسيادة دولة الاحتلال على أراضي الضفة الغربية، وهو خطير جدًا، حيث يتجاوز كل الملاحظات التي طرحتها المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل بأن القانون سيغرق الجيش والمؤسسة الأمنية في قضايا جديدة لا داعي لها".
وأوضح أن اليمين الإسرائيلي لا يلتفت إلى كل هذه الملاحظات ويذهب بجنون نحو هذه الإجراءات، متوقعًا أن يقوم اليمين بتمرير القانون على الرغم من كل الأزمات والمشاكل التي تحيط بإسرائيل من الداخل.
وفي خضم إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها ضم الضفة الغربية، كشفت تقارير عن تحركات قانونية لشرعنة تملك اليهود في أراضي الضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن لجنة وزارية إسرائيلية تبحث مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قانون أردني قائم لتنظيم هذه المسألة.
ويسمح مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف موشيه سلومون، لليهود بامتلاك الأراضي في الضفة الغربية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
بعد تصريحات نتنياهو وسموتريتش... هل تضم إسرائيل الضفة الغربية وما تداعيات هذه الخطوة على المنطقة؟
13 نوفمبر, 18:13 GMT
وأعرب وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن أمله أن "توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025".
وقال سموتريتش: "حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أنه وجّه تعليماته "لقسم الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية والإدارة المدنية بالبدء في العمل التحضيري الشامل والمهني لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة".
وكشف تقرير أمريكي، الشهر الماضي، أن وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قال في تسريب صوتي له، إن الحكومة الإسرائيلية منخرطة في جهد سري لتغيير الطريقة التي تحكم بها إسرائيل الضفة الغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала