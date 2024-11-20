نائب أسبق لوزير خارجية الهند: العقوبات أداة تستخدمها واشنطن ضد الجميع بما في ذلك بلادنا
© Sputnik . POOL كانوال سيبال، نائب وزير الخارجية الهندي الأسبق
© Sputnik . POOL
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أكد نائب وزير الخارجية الهندي الأسبق كانوال سيبال، أن العقوبات أداة تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجميع، بما في ذلك بلاده.
وقال سيبال، الذي شغل منصب السفير الهندي لدى روسيا سابقا، إن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 19 شركة هندية بسبب نقل التكنولوجيا إلى روسيا، وهذا يُعد انتهاكًا لقوانينها الخاصة، حيث يمكنها فرض العقوبات فقط على المواطنين الأمريكيين".
وأشار نائب وزير خارجية الهند الأسبق إلى أن "دول الجنوب تريد أن تنهض ضد الهيمنة الغربية، وأن "بريكس" توفر لهم منصة بديلة لكيفية إدارة العالم والدفع باتجاه إصلاح المؤسسات العالمية".
◀️كانوال سيبال، نائب وزير الخارجية الهندي الأسبق: "العقوبات أداة تستخدمها الولايات المتحدة ضد الجميع، بما في ذلك الهند".— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 20, 2024
⭕️ صرح نائب وزير الخارجية الهندي الأسبق والسفير الهندي الأسيق لدى روسيا، كنوال سيبال، إن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 19 شركة هندية بسبب نقل التكنولوجيا… pic.twitter.com/IMDh0dNtu0
وعقدت "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، طاولة مستديرة في العاصمة الهندية نيودلهي، بعنوان "إمكانات دول بريكس: تعزيز التنمية الإنسانية والسياسية والاقتصادية كقوة دافعة لإنشاء نظام عالمي جديد".
وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات، منها المفكر والفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، ودميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا"، المؤسسة الأم لـ"سبوتنيك".
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