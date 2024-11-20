https://sarabic.ae/20241120/نائب-أسبق-لوزير-خارجية-الهند-العقوبات-أداة-تستخدمها-واشنطن-ضد-الجميع-بما-في-ذلك-بلادنا-1094988966.html

نائب أسبق لوزير خارجية الهند: العقوبات أداة تستخدمها واشنطن ضد الجميع بما في ذلك بلادنا

نائب أسبق لوزير خارجية الهند: العقوبات أداة تستخدمها واشنطن ضد الجميع بما في ذلك بلادنا

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الهندي الأسبق كانوال سيبال، أن العقوبات أداة تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجميع، بما في ذلك بلاده. 20.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-20T08:24+0000

2024-11-20T08:24+0000

2024-11-20T08:24+0000

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وقال سيبال، الذي شغل منصب السفير الهندي لدى روسيا سابقا، إن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 19 شركة هندية بسبب نقل التكنولوجيا إلى روسيا، وهذا يُعد انتهاكًا لقوانينها الخاصة، حيث يمكنها فرض العقوبات فقط على المواطنين الأمريكيين".وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات، منها المفكر والفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، ودميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا"، المؤسسة الأم لـ"سبوتنيك".المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين يتحدث عن السمة الجديدة للتعددية القطبية

https://sarabic.ae/20241120/كيسيلوف-الالتزام-بالسلام-والقيم-التقليدية-تجمع-دول-بريكس--1094984507.html

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