أكثر الصور الطريفة التي رصدتها عدسات الكاميرات هذا الأسبوع

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المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
11:36 GMT
24 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بايدن يريد عرقلة ترامب عن أي اتفاق بشأن أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
حراك سياسي في ليبيا مع أول انتخابات بلدية في البلاد ومحاولات للمصالحة الوطنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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أكثر الصور الطريفة التي رصدتها عدسات الكاميرات هذا الأسبوع
أكثر الصور الطريفة التي رصدتها عدسات الكاميرات هذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع، من جميع أنحاء العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أكثر الصور الطريفة التي رصدتها عدسات الكاميرات هذا الأسبوع

12:54 GMT 21.11.2024
تابعنا عبر
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع، من جميع أنحاء العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

كلب من نوع "بودل" في معرض "أوراسيا للكلاب" في موسكو

كلب من نوع &quot;بودل&quot; في معرض &quot;أوراسيا للكلاب&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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كلب من نوع "بودل" في معرض "أوراسيا للكلاب" في موسكو

© AP Photo / Leah Millis

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقادة آخرون، يتجمعون لالتقاط صورة جماعية خلال قمة "مجموعة العشرين" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقادة آخرون، يتجمعون لالتقاط صورة جماعية خلال قمة &quot;مجموعة العشرين&quot; في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Leah Millis

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقادة آخرون، يتجمعون لالتقاط صورة جماعية خلال قمة "مجموعة العشرين" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/Ana Fernandez

صادف دب شمسي في حديقة حيوان "رويال برغر" قرعًا أبيض عملاقًا يبلغ وزنه 791 كغم في حظيرته الخارجية، وبمخالبه الطويلة القوية ولسانه أكل جزءا منه

صادف دب شمسي في حديقة حيوان &quot;رويال برغر&quot; قرعًا أبيض عملاقًا يبلغ وزنه 791 كغم في حظيرته الخارجية، وبمخالبه الطويلة القوية ولسانه أكل جزءا منه - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/Ana Fernandez

صادف دب شمسي في حديقة حيوان "رويال برغر" قرعًا أبيض عملاقًا يبلغ وزنه 791 كغم في حظيرته الخارجية، وبمخالبه الطويلة القوية ولسانه أكل جزءا منه

© Getty Images / Anadolu/Rasid Necati Aslim

تجمع المزارعون البريطانيون في العاصمة لندن، أول أمس الثلاثاء، للاحتجاج على خطط الحكومة المثيرة للجدل لتغيير قواعد ضريبة "الميراث لملكية الأراضي"، والتي يزعمون أنها تهدد بتفكيك القطاع وضرب إنتاج الغذاء في البلاد

تجمع المزارعون البريطانيون في العاصمة لندن، أول أمس الثلاثاء، للاحتجاج على خطط الحكومة المثيرة للجدل لتغيير قواعد ضريبة &quot;الميراث لملكية الأراضي&quot;، والتي يزعمون أنها تهدد بتفكيك القطاع وضرب إنتاج الغذاء في البلاد - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Rasid Necati Aslim

تجمع المزارعون البريطانيون في العاصمة لندن، أول أمس الثلاثاء، للاحتجاج على خطط الحكومة المثيرة للجدل لتغيير قواعد ضريبة "الميراث لملكية الأراضي"، والتي يزعمون أنها تهدد بتفكيك القطاع وضرب إنتاج الغذاء في البلاد

© AP Photo / Fernando Llano

تهنئة ملكة جمال الدنمارك فيكتوريا كيير ثيلفيج، في الوسط، من قبل منافستها بعد فوزها بالمسابقة الـ73 لملكة جمال الكون في مكسيكو سيتي، يوم السبت 16 نوفمبر 2024

تهنئة ملكة جمال الدنمارك فيكتوريا كيير ثيلفيج، في الوسط، من قبل منافستها بعد فوزها بالمسابقة الـ73 لملكة جمال الكون في مكسيكو سيتي، يوم السبت 16 نوفمبر 2024 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fernando Llano

تهنئة ملكة جمال الدنمارك فيكتوريا كيير ثيلفيج، في الوسط، من قبل منافستها بعد فوزها بالمسابقة الـ73 لملكة جمال الكون في مكسيكو سيتي، يوم السبت 16 نوفمبر 2024

© Getty Images / VCG/VCG

الممثل دونغ تشنغ بينغ (المعروف أيضًا باسم دا بينغ) يصل إلى السجادة الحمراء في الحفل الختامي لمهرجان الصين السينمائي الذهبي لعام 2024، في شيامن، مقاطعة فوجيان في الصين

الممثل دونغ تشنغ بينغ (المعروف أيضًا باسم دا بينغ) يصل إلى السجادة الحمراء في الحفل الختامي لمهرجان الصين السينمائي الذهبي لعام 2024، في شيامن، مقاطعة فوجيان في الصين - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/VCG

الممثل دونغ تشنغ بينغ (المعروف أيضًا باسم دا بينغ) يصل إلى السجادة الحمراء في الحفل الختامي لمهرجان الصين السينمائي الذهبي لعام 2024، في شيامن، مقاطعة فوجيان في الصين

© AP Photo / Evan Vucci

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، يحييان الملاكم جون جونز، بعد فوزه في منافسات "يو إف سي 309" في نيويورك

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، يحييان الملاكم جون جونز، بعد فوزه في منافسات &quot;يو إف سي 309&quot; في نيويورك - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Evan Vucci

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، يحييان الملاكم جون جونز، بعد فوزه في منافسات "يو إف سي 309" في نيويورك

© AP Photo / Michael Probst

حصان أيسلندي يخرج لسانه في مزرعة لتربية الخيول في ويرهايم بالقرب من فرانكفورت في ألمانيا

حصان أيسلندي يخرج لسانه في مزرعة لتربية الخيول في ويرهايم بالقرب من فرانكفورت في ألمانيا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Michael Probst

حصان أيسلندي يخرج لسانه في مزرعة لتربية الخيول في ويرهايم بالقرب من فرانكفورت في ألمانيا

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