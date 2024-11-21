أكثر الصور الطريفة التي رصدتها عدسات الكاميرات هذا الأسبوع

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الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقادة آخرون، يتجمعون لالتقاط صورة جماعية خلال قمة "مجموعة العشرين" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.