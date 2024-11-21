أكثر الصور الطريفة التي رصدتها عدسات الكاميرات هذا الأسبوع

كلب من نوع "بودل" في معرض "أوراسيا للكلاب" في موسكو
كلب من نوع "بودل" في معرض "أوراسيا للكلاب" في موسكو
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقادة آخرون، يتجمعون لالتقاط صورة جماعية خلال قمة "مجموعة العشرين" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقادة آخرون، يتجمعون لالتقاط صورة جماعية خلال قمة "مجموعة العشرين" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
صادف دب شمسي في حديقة حيوان "رويال برغر" قرعًا أبيض عملاقًا يبلغ وزنه 791 كغم في حظيرته الخارجية، وبمخالبه الطويلة القوية ولسانه أكل جزءا منه
صادف دب شمسي في حديقة حيوان "رويال برغر" قرعًا أبيض عملاقًا يبلغ وزنه 791 كغم في حظيرته الخارجية، وبمخالبه الطويلة القوية ولسانه أكل جزءا منه
تجمع المزارعون البريطانيون في العاصمة لندن، أول أمس الثلاثاء، للاحتجاج على خطط الحكومة المثيرة للجدل لتغيير قواعد ضريبة "الميراث لملكية الأراضي"، والتي يزعمون أنها تهدد بتفكيك القطاع وضرب إنتاج الغذاء في البلاد
تجمع المزارعون البريطانيون في العاصمة لندن، أول أمس الثلاثاء، للاحتجاج على خطط الحكومة المثيرة للجدل لتغيير قواعد ضريبة "الميراث لملكية الأراضي"، والتي يزعمون أنها تهدد بتفكيك القطاع وضرب إنتاج الغذاء في البلاد
تهنئة ملكة جمال الدنمارك فيكتوريا كيير ثيلفيج، في الوسط، من قبل منافستها بعد فوزها بالمسابقة الـ73 لملكة جمال الكون في مكسيكو سيتي، يوم السبت 16 نوفمبر 2024
تهنئة ملكة جمال الدنمارك فيكتوريا كيير ثيلفيج، في الوسط، من قبل منافستها بعد فوزها بالمسابقة الـ73 لملكة جمال الكون في مكسيكو سيتي، يوم السبت 16 نوفمبر 2024
الممثل دونغ تشنغ بينغ (المعروف أيضًا باسم دا بينغ) يصل إلى السجادة الحمراء في الحفل الختامي لمهرجان الصين السينمائي الذهبي لعام 2024، في شيامن، مقاطعة فوجيان في الصين
الممثل دونغ تشنغ بينغ (المعروف أيضًا باسم دا بينغ) يصل إلى السجادة الحمراء في الحفل الختامي لمهرجان الصين السينمائي الذهبي لعام 2024، في شيامن، مقاطعة فوجيان في الصين
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، يحييان الملاكم جون جونز، بعد فوزه في منافسات "يو إف سي 309" في نيويورك
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، يحييان الملاكم جون جونز، بعد فوزه في منافسات "يو إف سي 309" في نيويورك
حصان أيسلندي يخرج لسانه في مزرعة لتربية الخيول في ويرهايم بالقرب من فرانكفورت في ألمانيا
حصان أيسلندي يخرج لسانه في مزرعة لتربية الخيول في ويرهايم بالقرب من فرانكفورت في ألمانيا