https://sarabic.ae/20241121/باحث-في-العلاقات-الدولية-نظام-القطب-الواحد-تراجع-منذ-سنوات-والعالم-سئم-الهيمنة-الأميركية-1095034772.html

باحث في العلاقات الدولية: نظام القطب الواحد تراجع منذ سنوات والعالم سئم الهيمنة الأميركية

باحث في العلاقات الدولية: نظام القطب الواحد تراجع منذ سنوات والعالم سئم الهيمنة الأميركية

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في العلاقات الدولية علي دربج، أن "النظام الدولي القائم على القطبية الأحادية بدأ في التراجع منذ عدة سنوات، وهو ما يظهر بوضوح من خلال التكتلات... 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T10:24+0000

2024-11-21T10:24+0000

2024-11-21T10:24+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1095006382_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_c1c52bee850990843f7ea6d1f99cc039.jpg

وقال دربج، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "بريكس" تمثل تحولًا في القوى العالمية"، مشيرًا إلى أن "روسيا، باعتبارها دولة ذات تاريخ وحضارة عريقة، تسعى لأن تكون القوة الراعية لهذه المجموعة على أساس الشراكة".وأوضح الباحث في العلاقات الدولية أن "روسيا لا تسعى لفرض هيمنتها على الدول الأخرى كما تفعل الولايات المتحدة، بل تقدم نفسها كراعية وشريكة تتعامل مع الدول على قدم المساواة، في وقت تمارس فيه الولايات المتحدة هذا الدور على أوروبا وغيرها من المناطق، بما في ذلك فرض مصالحها بالقوة".وتطرق دربج إلى "الدور المتزايد لروسيا في القارة الأفريقية، التي كانت تاريخيًا خاضعة للاستعمار الغربي"، وقال إن "العديد من الدول الأفريقية بدأت في البحث عن شراكات مع روسيا، التي تتبنى سياسة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وهذا يعكس رغبة هذه الدول في إقامة علاقات تقوم على السيادة وعدم الهيمنة".وأكد أن "الولايات المتحدة تواجه بوادر تفكك داخلي، مما سيؤثر على علاقاتها الدولية وهو ما سيسمح للدول الأخرى باستغلال هذه الفرصة للابتعاد عن الهيمنة الأمريكية".وفي حديثه عن مستقبل العلاقات الدولية، توقع الباحث في العلاقات الدولية أن" يكون لمجموعة "بريكس"، التي تضم حاليًا 40 دولة من بينها البرازيل والهند والصين، دورا محوريا في تشكيل ملامح النظام العالمي المقبل، بفضل ما تمتلكه هذه الدول من إمكانيات بشرية واقتصادية ضخمة".المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين يتحدث عن السمة الجديدة للتعددية القطبية

https://sarabic.ae/20241120/تصويت-برأيك-هل-تتسبب-البطة-العرجاء-الأمريكية-بحرب-عالمية-ثالثة---1095008319.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم