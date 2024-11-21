باحث في العلاقات الدولية: نظام القطب الواحد تراجع منذ سنوات والعالم سئم الهيمنة الأميركية

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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
11:36 GMT
24 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بايدن يريد عرقلة ترامب عن أي اتفاق بشأن أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
حراك سياسي في ليبيا مع أول انتخابات بلدية في البلاد ومحاولات للمصالحة الوطنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
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21:00 GMT
34 د
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20241121/باحث-في-العلاقات-الدولية-نظام-القطب-الواحد-تراجع-منذ-سنوات-والعالم-سئم-الهيمنة-الأميركية-1095034772.html
باحث في العلاقات الدولية: نظام القطب الواحد تراجع منذ سنوات والعالم سئم الهيمنة الأميركية
باحث في العلاقات الدولية: نظام القطب الواحد تراجع منذ سنوات والعالم سئم الهيمنة الأميركية
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في العلاقات الدولية علي دربج، أن "النظام الدولي القائم على القطبية الأحادية بدأ في التراجع منذ عدة سنوات، وهو ما يظهر بوضوح من خلال التكتلات... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T10:24+0000
2024-11-21T10:24+0000
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وقال دربج، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "بريكس" تمثل تحولًا في القوى العالمية"، مشيرًا إلى أن "روسيا، باعتبارها دولة ذات تاريخ وحضارة عريقة، تسعى لأن تكون القوة الراعية لهذه المجموعة على أساس الشراكة".وأوضح الباحث في العلاقات الدولية أن "روسيا لا تسعى لفرض هيمنتها على الدول الأخرى كما تفعل الولايات المتحدة، بل تقدم نفسها كراعية وشريكة تتعامل مع الدول على قدم المساواة، في وقت تمارس فيه الولايات المتحدة هذا الدور على أوروبا وغيرها من المناطق، بما في ذلك فرض مصالحها بالقوة".وتطرق دربج إلى "الدور المتزايد لروسيا في القارة الأفريقية، التي كانت تاريخيًا خاضعة للاستعمار الغربي"، وقال إن "العديد من الدول الأفريقية بدأت في البحث عن شراكات مع روسيا، التي تتبنى سياسة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وهذا يعكس رغبة هذه الدول في إقامة علاقات تقوم على السيادة وعدم الهيمنة".وأكد أن "الولايات المتحدة تواجه بوادر تفكك داخلي، مما سيؤثر على علاقاتها الدولية وهو ما سيسمح للدول الأخرى باستغلال هذه الفرصة للابتعاد عن الهيمنة الأمريكية".وفي حديثه عن مستقبل العلاقات الدولية، توقع الباحث في العلاقات الدولية أن" يكون لمجموعة "بريكس"، التي تضم حاليًا 40 دولة من بينها البرازيل والهند والصين، دورا محوريا في تشكيل ملامح النظام العالمي المقبل، بفضل ما تمتلكه هذه الدول من إمكانيات بشرية واقتصادية ضخمة".المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين يتحدث عن السمة الجديدة للتعددية القطبية
https://sarabic.ae/20241120/تصويت-برأيك-هل-تتسبب-البطة-العرجاء-الأمريكية-بحرب-عالمية-ثالثة---1095008319.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم

باحث في العلاقات الدولية: نظام القطب الواحد تراجع منذ سنوات والعالم سئم الهيمنة الأميركية

10:24 GMT 21.11.2024
© Getty Images / Win McNamee/Staffالرئيس الأمريكي جو بايدن يصدر عفواً عن ديك الرومي "ليبرتي" المخصص لعيد الشكر الوطني خلال حفل أقيم في البيت الأبيض في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن يصدر عفواً عن ديك الرومي ليبرتي المخصص لعيد الشكر الوطني خلال حفل أقيم في البيت الأبيض في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Getty Images / Win McNamee/Staff
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أكد الباحث في العلاقات الدولية علي دربج، أن "النظام الدولي القائم على القطبية الأحادية بدأ في التراجع منذ عدة سنوات، وهو ما يظهر بوضوح من خلال التكتلات المتزايدة على الساحة العالمية، خاصة مجموعة "بريكس".
وقال دربج، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "بريكس" تمثل تحولًا في القوى العالمية"، مشيرًا إلى أن "روسيا، باعتبارها دولة ذات تاريخ وحضارة عريقة، تسعى لأن تكون القوة الراعية لهذه المجموعة على أساس الشراكة".
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية أن "روسيا لا تسعى لفرض هيمنتها على الدول الأخرى كما تفعل الولايات المتحدة، بل تقدم نفسها كراعية وشريكة تتعامل مع الدول على قدم المساواة، في وقت تمارس فيه الولايات المتحدة هذا الدور على أوروبا وغيرها من المناطق، بما في ذلك فرض مصالحها بالقوة".

وأضاف دربج أن "العالم، بما في ذلك الدول الأوروبية، سئم من الهيمنة الأمريكية، التي تجلّت بأبشع صورها في استغلال حاجات أوروبا، مثل أزمة قطع الغاز الروسي، حيث تم بيع الغاز الأمريكي بأسعار خيالية".

الرئيس الأمريكي جو بايدن يصدر عفواً عن ديك الرومي ليبرتي المخصص لعيد الشكر الوطني خلال حفل أقيم في البيت الأبيض في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
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أمس, 13:03 GMT
وتطرق دربج إلى "الدور المتزايد لروسيا في القارة الأفريقية، التي كانت تاريخيًا خاضعة للاستعمار الغربي"، وقال إن "العديد من الدول الأفريقية بدأت في البحث عن شراكات مع روسيا، التي تتبنى سياسة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وهذا يعكس رغبة هذه الدول في إقامة علاقات تقوم على السيادة وعدم الهيمنة".

عن الوضع الداخلي في الولايات المتحدة، أشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "تفكك الإمبراطوريات غالبًا ما يبدأ من الداخل، وهو ما يحدث حاليًا في أمريكا"، لافتًا إلى أن "حكومة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مليئة بالعجائب، مثل تعيين شخصيات مثيرة للجدل في المناصب الرفيعة ومنها وزيرة التعليم المتهمة بالاتجار بالجنس، الأمر الذي يعكس تدهور الوضع الداخلي الأمريكي".

وأكد أن "الولايات المتحدة تواجه بوادر تفكك داخلي، مما سيؤثر على علاقاتها الدولية وهو ما سيسمح للدول الأخرى باستغلال هذه الفرصة للابتعاد عن الهيمنة الأمريكية".
وفي حديثه عن مستقبل العلاقات الدولية، توقع الباحث في العلاقات الدولية أن" يكون لمجموعة "بريكس"، التي تضم حاليًا 40 دولة من بينها البرازيل والهند والصين، دورا محوريا في تشكيل ملامح النظام العالمي المقبل، بفضل ما تمتلكه هذه الدول من إمكانيات بشرية واقتصادية ضخمة".
المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين يتحدث عن السمة الجديدة للتعددية القطبية
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