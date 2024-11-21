https://sarabic.ae/20241121/تونس-توقع-اتفاقيات-للهجرة-مع-إيطاليا-وفرنسا-ومحادثات-مع-3-دول-عربية-1095026742.html

تونس توقع اتفاقيات للهجرة مع إيطاليا وفرنسا... ومحادثات مع 3 دول عربية

تونس توقع اتفاقيات للهجرة مع إيطاليا وفرنسا... ومحادثات مع 3 دول عربية

سبوتنيك عربي

أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، رياض شوّد، توقيع عدد من الاتفاقيات التي تتعلّق بالهجرة المنظّمة مع كل من إيطاليا وفرنسا. 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T07:49+0000

2024-11-21T07:49+0000

2024-11-21T07:49+0000

العالم

العالم العربي

تونس

أخبار تونس اليوم

إيطاليا

أخبار فرنسا

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار ليبيا اليوم

قطر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069457726_0:156:1724:1126_1920x0_80_0_0_58c7cb2905c02562e572e4b291f98baa.jpg

ونقل موقع "موزاييك إف إم" عن شود، قوله خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم المخصّصة للنظر في مهمة التشغيل والتكوين المهني من مشروع ميزانية الدولة التونسية لسنة 2025، والتي أضاف فيها إنّ محادثات تونس متواصلة مع دول قطر والسعودية وليبيا حول ملف الهجرة.وأكد الوزير التونسي أن باب الهجرة المنظمة مفتوح أمام حاملي شهادات تكوين مهني أو تعليم عال عبر موقع aneti international، كما كشف عن أن ايطاليا ستنتدب 800 شخص في 2025 و800 آخرين في 2026، في عدة اختصاصات استعدادا لانتدابها.وشهدت تونس، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعوات للتظاهر رفضًا لزيارة وفد أوروبي ومخاوف من إجراءات تعسفية ضد المهاجرين، حيث أثار الإعلان الأوروبي عن تجدد المناقشات بشأن اتفاقية "الهجرة المشتركة" مع تونس، مخاوف عدد من المنظمات الحقوقية، التي حذّرت من "إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين في تونس".وكانت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن "وفدا أوروبيا رفيع المستوى بصدد زيارة تونس للوقوف على تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة في الجانب المتعلق بالهجرة غير النظامية".وتزامن هذا الإعلان مع تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في الآونة الأخيرة، أن بلاده "تعمل مع إيطاليا ومع سائر الشركاء الأوروبيين على وضع حد لهذا الوضع غير الطبيعي وتأمين عودة المهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية".وحذّر نشطاء في مجال الهجرة من إمكانية أن "تتمخض هذه الزيارة عن اتخاذ إجراءات تعسفية جديدة ضد المهاجرين المتواجدين على الأراضي التونسية، خاصة في ظل سعي المفوضية الأوروبية إلى تشريع قانون جديد يهدف إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، من خلال بناء مراكز ترحيل في البلدان التي عقدت معها اتفاقيات شراكة".

https://sarabic.ae/20241003/المجر-تهدد-بإرسال-المهاجرين-غير-الشرعيين-إلى-وسط-بروكسل-1093382368.html

https://sarabic.ae/20241114/بيان-هام-من-الخارجية-الليبية-بشأن-ترسيم-الحدود-مع-تونس-1094813375.html

تونس

أخبار تونس اليوم

إيطاليا

أخبار فرنسا

السعودية

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, إيطاليا, أخبار فرنسا , السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار ليبيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم