https://sarabic.ae/20241121/فيتو-أمريكي-جديد-في-مجلس-الأمن-ضد-قرار-لوقف-الحرب-في-غزة-1095059867.html

"فيتو" أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة

"فيتو" أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة

سبوتنيك عربي

فشل مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، بعد استخدام أمريكا لحق النقض (الفيتو). 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T15:24+0000

2024-11-21T15:24+0000

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فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة سبوتنيك عربي فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة

وأُعدَّ مشروع قرار جديد من قبل 10 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، وطالب على وجه الخصوص بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، الذي يجب احترامه من قبل جميع الأطراف"، وأكد أيضا مطالبته بـ"الوقف الفوري"، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين".بالإضافة إلى ذلك، رفضت الوثيقة "أي محاولة لتجويع الفلسطينيين"، وطالبت بتقديم المساعدة الإنسانية الفورية للسكان المدنيين في القطاع الضرورية للبقاء على قيد الحياة، وطالب المشروع أيضا بتسهيل "الدخول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على النطاق المطلوب" إلى غزة.وقال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن، إن "مشروع القرار يفتقر إلى إدانة "حماس" على هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023".وأضاف: "لن نتوقف أبدا عن دعم حل الدولتين، ومن الضروري أن نوقف الحرب، وينبغي أن ننظر إلى مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب".وأوضح أن "وقفا غير مشروط لإطلاق النار يعني بالنسبة لواشنطن استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة وهذا لن نقبل به".وأكد أنه "ينبغي أن تيسر إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".يذكر أنه منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حاول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرارا المساعدة في وقف القتال في القطاع، واستخدم الغربيون بقيادة أمريكا حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع القرارات، بما في ذلك القرارات الروسية، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، والدبلوماسي المصري السابق في واشنطن، السفير حسين هريدي، إنه "من الواضح بعد مرور أكثر من عام على الحرب على غزة، أن هناك تطابقا تاما بين الأهداف الأسرائيلية من هذه الحرب والأهداف الأمريكية"، لافتا إلى أن "أمريكا تدافع عن إسرائيل وكأنها ولاية أمريكية، ولن توافق واشنطن على إنهاء هذه الحرب إلا بالشروط الإسرائيلية، وما قالته المندوبة الدائمة لواشنطن في مجلس الأمن، من أن مشروع القرار لم يتضمّن إدانة لحركة "حماس" الفلسطينية على ما فعلته في السابع من أكتوبر مجرد ذريعة واضح تهافتها".وتابع مشيرا إلى أن "هناك فارقا واضحا في الموقف الأمريكي تجاه غزة عنه تجاه لبنان، فعلى صعيد جبهة لبنان، هناك موقف أمريكي راغب في التوصل لحل قبل يناير 2025".أما أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الفلسطيني الدكتور أسامه شعث، فقال لـ"سبوتنيك" إن أمريكا شريك لإسرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين، من خلال الدعم المطلق غير المشروط سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا".وأضاف شعث أن "الموقف العربي تجاه هذا الموقف الأمريكي يبدو موقفا ضعيفا غير فاعل، رغم كل أدوات الضغط التي يمتلكها العرب على أمريكا اقتصاديا وسياسيا"، لافتا إلى أن "الشعب الفلسطيني لم يعد أمامه إلا الصمود حتى تتوقف هذه الحرب".وأشار شعث إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي الآن يفعل كل ما يحلو له، بشكل يبدو معه أنه ليس لديه رغبة لإنهاء هذه الحرب أو التوصل لحل، معتمدا على هذا في الدعم الأمريكي له".

https://sarabic.ae/20241121/الخارجية-الروسية-تعلق-على-الفيتو-الأمريكي-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1095058830.html

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ملفات ساخنة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل