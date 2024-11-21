https://sarabic.ae/20241121/ماذا-يعني-إغلاق-سفارات-غربية-في-كييف-بعد-إعلان-روسيا-العقيدة-النووية-المحدثة-1095056151.html

ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة

ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة

سبوتنيك عربي

تطورات متتالية تشهدها الجبهة الأوكرانية، بعد أن سمحت الإدارة الأمريكية لنظام كييف باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى، لقصف المناطق الروسية. 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T14:19+0000

2024-11-21T14:19+0000

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ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة سبوتنيك عربي ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة

تبع ذلك إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مرسوم له إقرار العقيدة النووية المحدثة للبلاد، بهدف تحسين سياسة الدولة في مجال الردع النووي، من أجل الدفاع عن أراضي روسيا الاتحادية.السفارات الغربية في كييف أغلقت أبوابها، بسبب ما وصفته بالمخاوف من هجوم روسي محتمل ردا على التطورات الأخيرة، إذ أعلنت سفارات أمريكا وإيطاليا واليونان غلق مقراتها، فيما اعتبرت موسكو هذه التصريحات تصعيدا للوضع، بعد القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية.ويرى مختصون أن الإدارة الأمريكية التي سترحل بعد أسابيع عن البيت الأبيض، تبحث عن تزايد وتيرة التصعيد في أوكرانيا، بعدما وعد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بإنهاء الأزمة الأوكرانية، لكنها في نفس الوقت فوجئت بقوة القرار الروسي بتجديد العقيدة النووية.في هذا الموضوع، أكد أستاذ العلوم السياسية، عبد الحكيم القرالة، أن "من حق روسيا الدفاع عن نفسها، بعد التطورات في أوكرانيا، ودعم استخدام أسلحة أمريكية".وأشار إلى أن "تعديل العقيدة النووية الروسية يأتي في إطار تعزيز الردع النووي، وإظهار قوة روسيا، وأنها قادرة على حماية أراضيها، ودحر أي مخاطر ضد أمنها".وشدد على أنه "من حق روسيا الحفاظ على أمنها ضد من يتطلع للمساس بسيادتها، وهو أمر طبيعي ومشروع دوليا، بعد ضخ عدد كبيرمن أنواع الأسلحة إلى القوات الأوكرانية".ولفت إلى أن "الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يرغب في السيطرة على الأمن المشترك، وهذا لا يتماشى مع الواقع ولا مع التفسير الحقيقي لمفهوم الأمن المشترك".وذكر أن "الحل في الأزمة هو ذهاب الأطراف إلى طاولة التفاوض، لكن أمريكا تحاول استفزاز روسيا، وقامت بإنشاء قاعدة في بولندا".وأكد أن "الموقف الروسي الأخير يردع الغرب"، مبيّنا أن "أمريكا سوف تتوقف عن دعم كييف، وتعاود فتح سفارتها، لأنها لن تحمل على عاتقها أعباء دعم كييف".

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