https://sarabic.ae/20241120/السفارة-الأمريكية-في-كييف-تغلق-أبوابها--1094984203.html

السفارة الأمريكية في كييف تغلق أبوابها

السفارة الأمريكية في كييف تغلق أبوابها

سبوتنيك عربي

أغلقت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، أبوابها اليوم الأربعاء، وسط تقارير عن هجوم جوي قوي محتمل. 20.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-20T07:24+0000

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وتم نشر رسالة عبر حساب وزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس" المخصص للمعلومات بشأن الأمريكيين في الخارج أو المسافرين إلى بلدان أخرى.وجاء في الرسالة: "تلقت السفارة الأمريكية في كييف، معلومات محددة حول هجوم جوي واسع النطاق محتمل في 20 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري). سيتم إغلاق السفارة وننصح المواطنين الأمريكيين بالاستعداد للاحتماء على الفور في حالة صدور تحذير من غارة جوية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في كييف، وبروفاري وجيتومير وبولتافا ومقاطعة خاركوف.وبحسب رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرغي بوبكو، فقد سُمعت انفجارات مرتبطة بعمل الدفاع الجوي الأوكراني في مقاطعة كييف.لافروف يتحدث حول ملفات مهمة: أمريكا تحاول أن تنسب إلى روسيا أشياء هي من فعلها بيسكوف: الدول الغربية أصبحت أكثر تورطا في الصراع بسبب السماح لكييف بشن ضربات ضد روسيا

https://sarabic.ae/20241119/زيلينسكي-يؤكد-أن-أوكرانيا-حصلت-على-إذن-بشن-ضربات-بصورايخ-بعيدة-المدى-ضد-روسيا--1094972169.html

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