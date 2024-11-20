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https://sarabic.ae/20241120/السفارة-الأمريكية-في-كييف-تغلق-أبوابها--1094984203.html
السفارة الأمريكية في كييف تغلق أبوابها
السفارة الأمريكية في كييف تغلق أبوابها
سبوتنيك عربي
أغلقت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، أبوابها اليوم الأربعاء، وسط تقارير عن هجوم جوي قوي محتمل. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T07:24+0000
2024-11-20T07:24+0000
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وتم نشر رسالة عبر حساب وزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس" المخصص للمعلومات بشأن الأمريكيين في الخارج أو المسافرين إلى بلدان أخرى.وجاء في الرسالة: "تلقت السفارة الأمريكية في كييف، معلومات محددة حول هجوم جوي واسع النطاق محتمل في 20 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري). سيتم إغلاق السفارة وننصح المواطنين الأمريكيين بالاستعداد للاحتماء على الفور في حالة صدور تحذير من غارة جوية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في كييف، وبروفاري وجيتومير وبولتافا ومقاطعة خاركوف.وبحسب رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرغي بوبكو، فقد سُمعت انفجارات مرتبطة بعمل الدفاع الجوي الأوكراني في مقاطعة كييف.لافروف يتحدث حول ملفات مهمة: أمريكا تحاول أن تنسب إلى روسيا أشياء هي من فعلها بيسكوف: الدول الغربية أصبحت أكثر تورطا في الصراع بسبب السماح لكييف بشن ضربات ضد روسيا
https://sarabic.ae/20241119/زيلينسكي-يؤكد-أن-أوكرانيا-حصلت-على-إذن-بشن-ضربات-بصورايخ-بعيدة-المدى-ضد-روسيا--1094972169.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, كييف, أخبار كييف

السفارة الأمريكية في كييف تغلق أبوابها

07:24 GMT 20.11.2024
© Sputnik . B. Loginov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة كييف
مدينة كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© Sputnik . B. Loginov
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تابعنا عبر
أغلقت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، أبوابها اليوم الأربعاء، وسط تقارير عن هجوم جوي قوي محتمل.
وتم نشر رسالة عبر حساب وزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس" المخصص للمعلومات بشأن الأمريكيين في الخارج أو المسافرين إلى بلدان أخرى.
وجاء في الرسالة: "تلقت السفارة الأمريكية في كييف، معلومات محددة حول هجوم جوي واسع النطاق محتمل في 20 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري). سيتم إغلاق السفارة وننصح المواطنين الأمريكيين بالاستعداد للاحتماء على الفور في حالة صدور تحذير من غارة جوية".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يؤكد حصول أوكرانيا على إذن بشن ضربات بصورايخ بعيدة المدى ضد روسيا
أمس, 17:15 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في كييف، وبروفاري وجيتومير وبولتافا ومقاطعة خاركوف.
وبحسب رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرغي بوبكو، فقد سُمعت انفجارات مرتبطة بعمل الدفاع الجوي الأوكراني في مقاطعة كييف.
لافروف يتحدث حول ملفات مهمة: أمريكا تحاول أن تنسب إلى روسيا أشياء هي من فعلها
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