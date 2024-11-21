https://sarabic.ae/20241121/مستشارة-إعلامية-قطرية-أتضامن-مع-أطفال-فلسطين-وأرفض-العقوبات-ضد-سبوتنيك-1095043145.html
مستشارة إعلامية قطرية: أتضامن مع أطفال فلسطين وأرفض العقوبات ضد "سبوتنيك"
مستشارة إعلامية قطرية: أتضامن مع أطفال فلسطين وأرفض العقوبات ضد "سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
أعربت الكاتبة والمستشارة الإعلامية القطرية، أمل عبد الملك، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، داعيةً إلى إنقاذ أطفال فلسطين. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T12:20+0000
2024-11-21T12:20+0000
2024-11-21T12:20+0000
العالم العربي
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وقالت عبد الملك في حديث لـ"سبوتنيك": "أنا عن نفسي تربيت على القضية الفلسطينية وتحديدا في قطر نهتم بها، وأحضرنا إلى قطر بعض الأطفال وعملت معهم في مركز قطر للصحافة وسمعنا معاناتهم بأنهم لا ينتمون إلى أطفال العالم وهذا شيء مؤسف بأن كل أطفال العالم الآن يحظون بالتعليم بالأمور الصحية باللعب أما هم يعيشون على أنقاض بيوتهم ويشوفون أشلاء أصدقائهم مرمية في كل مكان ويتوقعون كل يوم شهيد منهم".وبشأن فرض عقوبات على وكالة "سبوتنيك" ووسائل الإعلام الروسية، أضافت عبد الملك: "ضد هذا القمع خاصة من الغرب وتحديدا الولايات المتحدة التي دائما تتحدث عن حرية الرأي والديمقراطية وخلونا نكبر على فكرة الرأي والرأي الآخر".وتابعت عبد الملك: "لكن اكتشفت أننا في العالم العربي خاصة قطر لدينا حرية مساحة أكبر من الحرية في الصحافة وفي السوشال ميديا وحظركم يعني أنهم خائفون من أن تصل الحقيقة".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
مستشارة إعلامية قطرية: أتضامن مع أطفال فلسطين وأرفض العقوبات ضد "سبوتنيك"
حصري
أعربت الكاتبة والمستشارة الإعلامية القطرية، أمل عبد الملك، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، داعيةً إلى إنقاذ أطفال فلسطين.
وقالت عبد الملك في حديث لـ"سبوتنيك": "أنا عن نفسي تربيت على القضية الفلسطينية وتحديدا في قطر نهتم بها، وأحضرنا إلى قطر بعض الأطفال وعملت معهم في مركز قطر للصحافة وسمعنا معاناتهم بأنهم لا ينتمون إلى أطفال العالم وهذا شيء مؤسف بأن كل أطفال العالم الآن يحظون بالتعليم بالأمور الصحية باللعب أما هم يعيشون على أنقاض بيوتهم ويشوفون أشلاء أصدقائهم مرمية في كل مكان ويتوقعون كل يوم شهيد منهم".
وعن زيارتها إلى موسكو، قالت عبد الملك: "تفاجأت بمحبة الناس الموجودة وطيبتهم، موسكو كبيرة جدا وممتعة وفيها الكثير من الأماكن السياحية. حتى الجو وبردها جميل، وفيها عراقة وتاريخ وحضارة، الحقيقة موسكو سحرتني وسأكرر زيارتي لها".
وبشأن فرض عقوبات على وكالة "سبوتنيك" ووسائل الإعلام الروسية، أضافت عبد الملك: "ضد هذا القمع خاصة من الغرب وتحديدا الولايات المتحدة التي دائما تتحدث عن حرية الرأي والديمقراطية وخلونا نكبر على فكرة الرأي والرأي الآخر".
وتابعت عبد الملك: "لكن اكتشفت أننا في العالم العربي خاصة قطر لدينا حرية مساحة أكبر من الحرية في الصحافة وفي السوشال ميديا وحظركم يعني أنهم خائفون من أن تصل الحقيقة".