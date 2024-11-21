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المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
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عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الإنسان والثقافة
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مستشارة إعلامية قطرية: أتضامن مع أطفال فلسطين وأرفض العقوبات ضد "سبوتنيك"
مستشارة إعلامية قطرية: أتضامن مع أطفال فلسطين وأرفض العقوبات ضد "سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
أعربت الكاتبة والمستشارة الإعلامية القطرية، أمل عبد الملك، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، داعيةً إلى إنقاذ أطفال فلسطين. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت عبد الملك في حديث لـ"سبوتنيك": "أنا عن نفسي تربيت على القضية الفلسطينية وتحديدا في قطر نهتم بها، وأحضرنا إلى قطر بعض الأطفال وعملت معهم في مركز قطر للصحافة وسمعنا معاناتهم بأنهم لا ينتمون إلى أطفال العالم وهذا شيء مؤسف بأن كل أطفال العالم الآن يحظون بالتعليم بالأمور الصحية باللعب أما هم يعيشون على أنقاض بيوتهم ويشوفون أشلاء أصدقائهم مرمية في كل مكان ويتوقعون كل يوم شهيد منهم".وبشأن فرض عقوبات على وكالة "سبوتنيك" ووسائل الإعلام الروسية، أضافت عبد الملك: "ضد هذا القمع خاصة من الغرب وتحديدا الولايات المتحدة التي دائما تتحدث عن حرية الرأي والديمقراطية وخلونا نكبر على فكرة الرأي والرأي الآخر".وتابعت عبد الملك: "لكن اكتشفت أننا في العالم العربي خاصة قطر لدينا حرية مساحة أكبر من الحرية في الصحافة وفي السوشال ميديا وحظركم يعني أنهم خائفون من أن تصل الحقيقة".
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

مستشارة إعلامية قطرية: أتضامن مع أطفال فلسطين وأرفض العقوبات ضد "سبوتنيك"

12:20 GMT 21.11.2024
© Sputnikالكاتبة والمستشارة الإعلامية القطرية أمل عبد الملك
الكاتبة والمستشارة الإعلامية القطرية أمل عبد الملك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Sputnik
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حصري
أعربت الكاتبة والمستشارة الإعلامية القطرية، أمل عبد الملك، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، داعيةً إلى إنقاذ أطفال فلسطين.
وقالت عبد الملك في حديث لـ"سبوتنيك": "أنا عن نفسي تربيت على القضية الفلسطينية وتحديدا في قطر نهتم بها، وأحضرنا إلى قطر بعض الأطفال وعملت معهم في مركز قطر للصحافة وسمعنا معاناتهم بأنهم لا ينتمون إلى أطفال العالم وهذا شيء مؤسف بأن كل أطفال العالم الآن يحظون بالتعليم بالأمور الصحية باللعب أما هم يعيشون على أنقاض بيوتهم ويشوفون أشلاء أصدقائهم مرمية في كل مكان ويتوقعون كل يوم شهيد منهم".

وعن زيارتها إلى موسكو، قالت عبد الملك: "تفاجأت بمحبة الناس الموجودة وطيبتهم، موسكو كبيرة جدا وممتعة وفيها الكثير من الأماكن السياحية. حتى الجو وبردها جميل، وفيها عراقة وتاريخ وحضارة، الحقيقة موسكو سحرتني وسأكرر زيارتي لها".

© Sputnikالكاتبة والمستشارة الإعلامية القطرية أمل عبد الملك
الكاتبة والمستشارة الإعلامية القطرية أمل عبد الملك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
الكاتبة والمستشارة الإعلامية القطرية أمل عبد الملك
© Sputnik
وبشأن فرض عقوبات على وكالة "سبوتنيك" ووسائل الإعلام الروسية، أضافت عبد الملك: "ضد هذا القمع خاصة من الغرب وتحديدا الولايات المتحدة التي دائما تتحدث عن حرية الرأي والديمقراطية وخلونا نكبر على فكرة الرأي والرأي الآخر".
وتابعت عبد الملك: "لكن اكتشفت أننا في العالم العربي خاصة قطر لدينا حرية مساحة أكبر من الحرية في الصحافة وفي السوشال ميديا وحظركم يعني أنهم خائفون من أن تصل الحقيقة".
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