https://sarabic.ae/20241121/مقتل-طيارين-بتحطم-طائرة-تدريب-مغربية-صور-1095054968.html
مقتل طيارين بتحطم طائرة تدريب مغربية... صور
مقتل طيارين بتحطم طائرة تدريب مغربية... صور
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، عن تحطم طائرة تدريب من طراز "دا 42"، مخصصة لإعداد الطيارين، اليوم الخميس، داخل القاعدة الجوية في مدينة بنسليمان،... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T14:01+0000
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وجاء في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، أن تحطم الطائرة أسفر عن وفاة ضابطين من القوات الجوية الملكية، عقيد مدرب وضابط متدرب.وأفاد البيان بأن الطيارين كانا في مهمة تدريب وتأهيل قبل وقوع الحادث، موضحا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق على الفور لتحديد أسباب الحادث.وأعربت القوات المسلحة المغربية عن تضامنها وتعازيها لأسرتي المتوفيين وأقاربهما.
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
مقتل طيارين بتحطم طائرة تدريب مغربية... صور
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، عن تحطم طائرة تدريب من طراز "دا 42"، مخصصة لإعداد الطيارين، اليوم الخميس، داخل القاعدة الجوية في مدينة بنسليمان، مباشرة بعد إقلاعها.
وجاء في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، أن تحطم الطائرة أسفر عن وفاة ضابطين من القوات الجوية الملكية، عقيد مدرب وضابط متدرب.
وأفاد البيان بأن الطيارين كانا في مهمة تدريب وتأهيل قبل وقوع الحادث، موضحا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق على الفور لتحديد أسباب الحادث.
وأعربت القوات المسلحة المغربية عن تضامنها وتعازيها لأسرتي المتوفيين وأقاربهما.