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09:22 GMT
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
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من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
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عرب بوينت بودكاست
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مقتل طيارين بتحطم طائرة تدريب مغربية... صور
مقتل طيارين بتحطم طائرة تدريب مغربية... صور
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، عن تحطم طائرة تدريب من طراز "دا 42"، مخصصة لإعداد الطيارين، اليوم الخميس، داخل القاعدة الجوية في مدينة بنسليمان،... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، أن تحطم الطائرة أسفر عن وفاة ضابطين من القوات الجوية الملكية، عقيد مدرب وضابط متدرب.وأفاد البيان بأن الطيارين كانا في مهمة تدريب وتأهيل قبل وقوع الحادث، موضحا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق على الفور لتحديد أسباب الحادث.وأعربت القوات المسلحة المغربية عن تضامنها وتعازيها لأسرتي المتوفيين وأقاربهما.
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

مقتل طيارين بتحطم طائرة تدريب مغربية... صور

14:01 GMT 21.11.2024
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© flickr.com / Marek Kubica
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، عن تحطم طائرة تدريب من طراز "دا 42"، مخصصة لإعداد الطيارين، اليوم الخميس، داخل القاعدة الجوية في مدينة بنسليمان، مباشرة بعد إقلاعها.
وجاء في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، أن تحطم الطائرة أسفر عن وفاة ضابطين من القوات الجوية الملكية، عقيد مدرب وضابط متدرب.
الجيش المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
"دفاع استباقي"... تقنيات متطورة على الحدود الشرقية للمغرب
15 نوفمبر, 11:53 GMT
وأفاد البيان بأن الطيارين كانا في مهمة تدريب وتأهيل قبل وقوع الحادث، موضحا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق على الفور لتحديد أسباب الحادث.
وأعربت القوات المسلحة المغربية عن تضامنها وتعازيها لأسرتي المتوفيين وأقاربهما.
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