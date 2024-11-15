"دفاع استباقي"... تقنيات متطورة على الحدود الشرقية للمغرب

عربي
عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة السورية دمشق
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:38 GMT
22 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: تصريح أردوغان الأخير يحمل رسائل تؤكد أن تركيا لن تعيد علاقاتها مع إسرائيل ما دامت الحرب مستمرة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:11 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
12:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241115/دفاع-استباقي-تقنيات-متطورة-على-الحدود-الشرقية-للمغرب-1094828219.html
"دفاع استباقي"... تقنيات متطورة على الحدود الشرقية للمغرب
"دفاع استباقي"... تقنيات متطورة على الحدود الشرقية للمغرب
سبوتنيك عربي
خصصت الحكومة المغربية، في مشروع ميزانية 2025، مبلغ 5.8 مليارات درهم لاقتناء المعدات والأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الملكية وتقوية البنية التحتية بهدف تأمين... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T11:53+0000
2024-11-15T11:53+0000
رصد عسكري
العالم العربي
الأخبار
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102106/56/1021065665_0:0:2832:1594_1920x0_80_0_0_fa8d795d05bf60d999dc3339a50c5ae1.jpg
ونقلت صحيفة هسبريس، صباح اليوم الجمعة، عن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي، إن "اعتمادات الأداء ارتفعت مقارنة بالعام الماضي بحوالي 464 مليون درهم، وهو الحال بالنسبة لاعتمادات الالتزام التي بلغت 8.7 مليارات درهم".وجاءت تصريحات عبد اللطيف لوديي في عرضه لمشروع ميزانية الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.وقال الوزير المغربي:ويشار إلى أن المملكة المغربية تهدف بحسب مشروع ميزانية 2025 إلى تمويل المشاريع والصفقات المبرمة سابقا مع تغطية الدين العسكري، فضلا عن تخصيص غلاف مالي لإطلاق مشاريع جديدة للمساهمة في دعم وتقوية الخطط الدفاعية والأمنية الاستباقية للجيش المغربي.فيما كشف المسؤول المغربي عن "اعتماد القوات البرية المغربية في مهامها على تعبئة آلية لمراقبة الحدود البرية توزّع على نقاط ثابتة ونقاط دعم يتم نشرها في مناطق عديدة بالمملكة، وكذا على آلية لمراقبة الساحل المتوسطي والأطلسي، وعلى فرق للتدخل، بالإضافة إلى نظام للمراقبة الإلكترونية يشمل رادارات ثابتة ومتحركة ووسائل بصرية إلكترونية ومستشعرات اهتزازية، وطائرات مسيرة".واكد الوزير عبد اللطيف لوديي أن الجيش المغربي يستعين بسلسلة من الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي للمجال الجوي لبلاده، مع المراقبة الدائمة للبحرية الملكية لمواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية المغربية بواسطة رادارات للمراقبة البحرية، بالإضافة إلى نشر وحدات للتدخل على طول السواحل.ومن جانبه، يسهم الدرك الملكي المغربي في مراقبة الحدود ضد كل التهديدات، وكذلك تقديم الدعم على مستويات عديدة تشمل المجال البري والجوي والبحري.
https://sarabic.ae/20221112/الجيش-المغربي-يدرب-نظيره-البريطاني-على-تقنيات-القتال-في-الصحراء-صور-1070087794.html
https://sarabic.ae/20220728/الجيش-المغربي-يجري-مناورات-عسكرية-مع-نظيره-الهندي-على-ساحل-الدار-البيضاء-1065693483.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102106/56/1021065665_358:0:2673:1736_1920x0_80_0_0_0656340c9413b1a19cdd370aa9ddf0af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم
رصد عسكري, العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم

"دفاع استباقي"... تقنيات متطورة على الحدود الشرقية للمغرب

11:53 GMT 15.11.2024
© AP Photo / Karim Selmaouiالجيش المغربي
الجيش المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Karim Selmaoui
تابعنا عبر
خصصت الحكومة المغربية، في مشروع ميزانية 2025، مبلغ 5.8 مليارات درهم لاقتناء المعدات والأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الملكية وتقوية البنية التحتية بهدف تأمين الحدود الشرقية والجنوبية.
ونقلت صحيفة هسبريس، صباح اليوم الجمعة، عن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي، إن "اعتمادات الأداء ارتفعت مقارنة بالعام الماضي بحوالي 464 مليون درهم، وهو الحال بالنسبة لاعتمادات الالتزام التي بلغت 8.7 مليارات درهم".
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
الجيش المغربي يدرب نظيره البريطاني على تقنيات القتال في الصحراء... صور
12 نوفمبر 2022, 12:38 GMT
وجاءت تصريحات عبد اللطيف لوديي في عرضه لمشروع ميزانية الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.
وقال الوزير المغربي:
مراقبة حدودنا من الانشغالات الرئيسية لجيشنا، ويتم تعبئة موارد مادية وبشرية بهدف حراسة الحدود البرية على طول 3300 كيلومتر، ومراقبة الشواطئ والساحل على مسافة 3500 كيلومتر تقريبًا، ومراقبة المجال الجوي ضد كل اختراق مشبوه.
ويشار إلى أن المملكة المغربية تهدف بحسب مشروع ميزانية 2025 إلى تمويل المشاريع والصفقات المبرمة سابقا مع تغطية الدين العسكري، فضلا عن تخصيص غلاف مالي لإطلاق مشاريع جديدة للمساهمة في دعم وتقوية الخطط الدفاعية والأمنية الاستباقية للجيش المغربي.
فيما كشف المسؤول المغربي عن "اعتماد القوات البرية المغربية في مهامها على تعبئة آلية لمراقبة الحدود البرية توزّع على نقاط ثابتة ونقاط دعم يتم نشرها في مناطق عديدة بالمملكة، وكذا على آلية لمراقبة الساحل المتوسطي والأطلسي، وعلى فرق للتدخل، بالإضافة إلى نظام للمراقبة الإلكترونية يشمل رادارات ثابتة ومتحركة ووسائل بصرية إلكترونية ومستشعرات اهتزازية، وطائرات مسيرة".
الجيش المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
الجيش المغربي يجري مناورات عسكرية مع نظيره الهندي على ساحل الدار البيضاء
28 يوليو 2022, 13:50 GMT
واكد الوزير عبد اللطيف لوديي أن الجيش المغربي يستعين بسلسلة من الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي للمجال الجوي لبلاده، مع المراقبة الدائمة للبحرية الملكية لمواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية المغربية بواسطة رادارات للمراقبة البحرية، بالإضافة إلى نشر وحدات للتدخل على طول السواحل.
ومن جانبه، يسهم الدرك الملكي المغربي في مراقبة الحدود ضد كل التهديدات، وكذلك تقديم الدعم على مستويات عديدة تشمل المجال البري والجوي والبحري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:05 GMTمروحية كا-52 التمساح - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала