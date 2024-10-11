https://sarabic.ae/20241011/الفرقاطة-الشبح-أكونيت-تحط-رحالها-في-ساحل-عربي-غواصات-فرنسية-قد-يتسلمها-المغرب-1093639859.html

الفرقاطة الشبح "أكونيت" تحط رحالها في ساحل عربي... غواصات فرنسية قد يتسلمها المغرب

الفرقاطة الشبح "أكونيت" تحط رحالها في ساحل عربي... غواصات فرنسية قد يتسلمها المغرب

سبوتنيك عربي

وصلت الفرقاطة الشبح الفرنسية "أكونيت" إلى ميناء الدار البيضاء، في إطار المناورات السنوية "شيبيك 2024"، التي تقام في الفترة من 7 - 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري،... 11.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-11T09:10+0000

2024-10-11T09:10+0000

2024-10-11T09:10+0000

أخبار المغرب اليوم

أخبار فرنسا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101996/60/1019966092_0:172:3290:2023_1920x0_80_0_0_e6a0d6a21a743e95b42293cade73793f.jpg

ونقلت صحيفة هسبريس، صباح اليوم الجمعة، عن السفارة الفرنسية في المغرب أن المناورة البحرية المشتركة ستنطلق من ميناء الدار البيضاء المغربي وصولا إلى قاعدة تولون جنوبي فرنسا.فيما ذكر كريستوف لوكورتييه، السفير الفرنسي لدى المملكة المغربية، الذي حضر حفل استقبال القوات الفرنسية والمغربية على متن الفرقاطة الشبح الفرنسية، أن "المغرب وفرنسا يحملان مجموعة من الهموم المشتركة، ويعملان معا على حماية المساحات البحرية الهائلة في كل من البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، من خلال تطوير التعاون التشغيلي بين قواتهما البحرية".ومن المقرر أن تشارك غواصة هجومية نووية متمركزة في قاعدة تولون البحرية الفرنسية، لأول مرة في تاريخ هذه المناورات التي تهدف إلى تعزيز التعاون العملياتي بين الجيشين الفرنسي والمغربي، لمواجهة التحديات التي يواجهها الأمن البحري على الضفتين المتوسطية والأطلسية.وأوضحت الصحيفة أن "تعبئة أسلحة نوعية متطورة لهذه التمارين، هو دليل على الثقة التي تحظى بها الرباط في العقيدة العسكرية الفرنسية، ومقدمة لاقتناء المغرب قطعا عسكرية فرنسية متطورة، خاصة الغواصات والمسيرات البحرية".ولفتت الصحيفة إلى "وجود تسريبات غير مؤكدة تشير إلى اهتمام المغرب باقتناء غواصات فرنسية. هذه التسريبات يدعمها إشراك هذه الغواصة النووية في المناورات البحرية المشتركة".وتابعت أن "المغرب سيسعى بكل تأكيد إلى امتلاك غواصات فرنسية متطورة، إضافة إلى المسيرات البحرية التي تنتجها فرنسا بكثافة وتحظى باهتمام عدد من الدول نظرا لتكلفتها المنخفضة من جهة، وقدراتها التدميرية الهائلة من جهة أخرى".

https://sarabic.ae/20210922/ماكرون-يهاتف-بايدن-اليوم-بشأن-أزمة-الغواصات-الفرنسية-لأستراليا-1050224325.html

https://sarabic.ae/20240801/لماذا-اختارت-فرنسا-تعزيز-علاقتها-مع-المغرب-بعد-خروجها-من-أفريقيا-1091327602.html

أخبار المغرب اليوم

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , رصد عسكري