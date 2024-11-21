https://sarabic.ae/20241121/-خبير-سياسي-على-العالم-مواجهة-الأشرار-الذين-يسعون-إلى-تدمير-الكرة-الأرضية-1095070490.html

خبير سياسي: على العالم مواجهة الأشرار الذين يسعون إلى تدمير الكرة الأرضية

خبير سياسي: على العالم مواجهة الأشرار الذين يسعون إلى تدمير الكرة الأرضية

سبوتنيك عربي

تحذيراً للغرب من عدم الانجرار إلى المزيد من التصعيد، أطل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب تمحور حول استخدام الصواريخ الغربية البعيدة المدى من قبل نظام... 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T20:16+0000

2024-11-21T20:16+0000

2024-11-21T20:16+0000

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وفي قراءة لخطاب الرئيس بوتين، استضافت إذاعة "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي، حسن حماده، الذي أكد أنّ "الأحداث الجارية على الساحة الأوروبية والشرق أوسطية تظهر تصرفات انتحارية وغير مسؤولة من الغرب، تهدد بتدمير كل شيء على مستوى العالم".وأشار حماده إلى أنّ "الغرب وأوروبا حولوا أوكرانيا إلى مجرد ممر للاعتداء على روسيا"، مضيفاً أنه "في المنطقة العربية، هناك تصرفات كارثية تؤكد أن العالم بات يواجه تهديدات غير مسؤولة من قوى الغرب".ولفت إلى أنّ "هذه التصرفات لا تقتصر على مستوى الأفعال العسكرية فحسب، بل تمتد إلى سياسة التحريض والهستيريا التي يتبعها الغرب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحكمها مجموعات "إرهابية خطيرة ومجرمة".حماده الذي اعتبر أنّ "أفلام الغرب تعكس واقعهم على الأرض، حيث يسعى الغرب، بقيادة أمريكا، إلى فرض سيطرته".وأوضح أن "هذه الهجمات الصاروخية، التي أطلقتها الولايات المتحدة وفرنسا، هي جزء من سياسة تهدف إلى تقويض الأمن العالمي والتصعيد ضد روسيا، والتاريخ يعيد نفسه"، مستذكراً "غزو نابليون بونابارت لروسيا في بداية القرن التاسع عشر، رغم أن روسيا لم تكن قد هددت فرنسا في أي وقت".ضيف "سبوتنيك" بيّن أنّ "السياسة الغربية الهستيرية، وتحديداً من بعض القوى الأوروبية والأمريكية، تشكل خطراً على حياة البشرية"، داعياً إلى "ضرورة "تأديبهم" لأنهم يمثلون تهديداً كبيراً للعالم".واعتبر أن "العالم يجب أن يواجه هؤلاء "الأشرار" الذين يسعون لتدمير الكرة الأرضية، ولا يمكن قبول هذا العبث، ويجب أن يكون الرد عليهم متناسباً مع تصرفاتهم".وفي ظل هذه التوترات، أكد حماده أن "منطق الأمور" لا يمكن أن يسمح بالاستمرار في هذا الوضع المتأزم"، مستعرضاً "المواقف المسؤولة التي تتخذها دول مثل روسيا والصين، مقارنة مع التصرفات "الشيطانية" التي تنفذها الدول الغربية، التي وصفها بأنها "قاتلة وسارقة وكاذبة". وأوضح أنّ "من الممكن أن تتطور الأمور إلى صدام مباشر إذا استمر الغرب في هذه السياسات".واختتم حماده محذراً من أنّ الغرب يسعى إلى "عولمة الرعب والإرهاب"، معتبراً أنّ "التصعيد العسكري المستمر ضد روسيا، وهي واحدة من أكبر الدول النووية في العالم، قد يؤدي إلى عواقب كارثية". وشدد على أنّ "هذه السياسات قد تدفع العالم نحو كارثة نووية، ما لم يتم اتخاذ موقف حاسم لوقف هذه التصرفات العدوانية التي تهدد أمن واستقرار البشرية".مشاهد للحظة سقوط صاروخ "أوريشنيك" الباليستي الذي أعلن عنه بوتينبوتين: لا أحد يمتلك اليوم الوسائل لمواجهة صاروخ "أوريشنيك" الروسي

https://sarabic.ae/20241121/بوتين-لا-أحد-يمتلك-اليوم-الوسائل-لمواجهة-أحدث-الأسلحة-الروسية-1095066769.html

https://sarabic.ae/20241121/مشاهد-للحظة-سقوط-صاروخ-أوريشنيك-الباليستي-الذي-أعلن-عنه-بوتين-1095070172.html

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