https://sarabic.ae/20241121/-خبير-سياسي-على-العالم-مواجهة-الأشرار-الذين-يسعون-إلى-تدمير-الكرة-الأرضية-1095070490.html
خبير سياسي: على العالم مواجهة الأشرار الذين يسعون إلى تدمير الكرة الأرضية
خبير سياسي: على العالم مواجهة الأشرار الذين يسعون إلى تدمير الكرة الأرضية
سبوتنيك عربي
تحذيراً للغرب من عدم الانجرار إلى المزيد من التصعيد، أطل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب تمحور حول استخدام الصواريخ الغربية البعيدة المدى من قبل نظام... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
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وفي قراءة لخطاب الرئيس بوتين، استضافت إذاعة "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي، حسن حماده، الذي أكد أنّ "الأحداث الجارية على الساحة الأوروبية والشرق أوسطية تظهر تصرفات انتحارية وغير مسؤولة من الغرب، تهدد بتدمير كل شيء على مستوى العالم".وأشار حماده إلى أنّ "الغرب وأوروبا حولوا أوكرانيا إلى مجرد ممر للاعتداء على روسيا"، مضيفاً أنه "في المنطقة العربية، هناك تصرفات كارثية تؤكد أن العالم بات يواجه تهديدات غير مسؤولة من قوى الغرب".ولفت إلى أنّ "هذه التصرفات لا تقتصر على مستوى الأفعال العسكرية فحسب، بل تمتد إلى سياسة التحريض والهستيريا التي يتبعها الغرب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحكمها مجموعات "إرهابية خطيرة ومجرمة".حماده الذي اعتبر أنّ "أفلام الغرب تعكس واقعهم على الأرض، حيث يسعى الغرب، بقيادة أمريكا، إلى فرض سيطرته".وأوضح أن "هذه الهجمات الصاروخية، التي أطلقتها الولايات المتحدة وفرنسا، هي جزء من سياسة تهدف إلى تقويض الأمن العالمي والتصعيد ضد روسيا، والتاريخ يعيد نفسه"، مستذكراً "غزو نابليون بونابارت لروسيا في بداية القرن التاسع عشر، رغم أن روسيا لم تكن قد هددت فرنسا في أي وقت".ضيف "سبوتنيك" بيّن أنّ "السياسة الغربية الهستيرية، وتحديداً من بعض القوى الأوروبية والأمريكية، تشكل خطراً على حياة البشرية"، داعياً إلى "ضرورة "تأديبهم" لأنهم يمثلون تهديداً كبيراً للعالم".واعتبر أن "العالم يجب أن يواجه هؤلاء "الأشرار" الذين يسعون لتدمير الكرة الأرضية، ولا يمكن قبول هذا العبث، ويجب أن يكون الرد عليهم متناسباً مع تصرفاتهم".وفي ظل هذه التوترات، أكد حماده أن "منطق الأمور" لا يمكن أن يسمح بالاستمرار في هذا الوضع المتأزم"، مستعرضاً "المواقف المسؤولة التي تتخذها دول مثل روسيا والصين، مقارنة مع التصرفات "الشيطانية" التي تنفذها الدول الغربية، التي وصفها بأنها "قاتلة وسارقة وكاذبة". وأوضح أنّ "من الممكن أن تتطور الأمور إلى صدام مباشر إذا استمر الغرب في هذه السياسات".واختتم حماده محذراً من أنّ الغرب يسعى إلى "عولمة الرعب والإرهاب"، معتبراً أنّ "التصعيد العسكري المستمر ضد روسيا، وهي واحدة من أكبر الدول النووية في العالم، قد يؤدي إلى عواقب كارثية". وشدد على أنّ "هذه السياسات قد تدفع العالم نحو كارثة نووية، ما لم يتم اتخاذ موقف حاسم لوقف هذه التصرفات العدوانية التي تهدد أمن واستقرار البشرية".مشاهد للحظة سقوط صاروخ "أوريشنيك" الباليستي الذي أعلن عنه بوتينبوتين: لا أحد يمتلك اليوم الوسائل لمواجهة صاروخ "أوريشنيك" الروسي
https://sarabic.ae/20241121/بوتين-لا-أحد-يمتلك-اليوم-الوسائل-لمواجهة-أحدث-الأسلحة-الروسية-1095066769.html
https://sarabic.ae/20241121/مشاهد-للحظة-سقوط-صاروخ-أوريشنيك-الباليستي-الذي-أعلن-عنه-بوتين-1095070172.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
خبير سياسي: على العالم مواجهة الأشرار الذين يسعون إلى تدمير الكرة الأرضية
حصري
تحذيراً للغرب من عدم الانجرار إلى المزيد من التصعيد، أطل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب تمحور حول استخدام الصواريخ الغربية البعيدة المدى من قبل نظام زيلينسكي، مشيرا إلى تجربة ردع ناجحة متمثلة في صاروخ "أوريشنيك" الجديد.
وفي قراءة لخطاب الرئيس بوتين، استضافت إذاعة "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي، حسن حماده، الذي أكد أنّ "الأحداث الجارية على الساحة الأوروبية والشرق أوسطية تظهر تصرفات انتحارية وغير مسؤولة من الغرب، تهدد بتدمير كل شيء على مستوى العالم".
وقال حماده في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إنّ "هذه التصرفات لم يشهدها العالم من قبل، وتأتي في وقت يشهد فيه الصراع تصعيداً غير مسبوق على عدة جبهات".
وأشار حماده إلى أنّ "الغرب وأوروبا حولوا أوكرانيا إلى مجرد ممر للاعتداء على روسيا"، مضيفاً أنه "في المنطقة العربية، هناك تصرفات كارثية تؤكد أن العالم بات يواجه تهديدات غير مسؤولة من قوى الغرب".
ولفت إلى أنّ "هذه التصرفات لا تقتصر على مستوى الأفعال العسكرية فحسب، بل تمتد إلى سياسة التحريض والهستيريا التي يتبعها الغرب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحكمها مجموعات "إرهابية خطيرة ومجرمة".
حماده الذي اعتبر أنّ "أفلام الغرب تعكس واقعهم على الأرض، حيث يسعى الغرب، بقيادة أمريكا، إلى فرض سيطرته".
وشدّد على أن "الغرب كله بقواته الأساسية، خاصة أمريكا من تقف وراء التصعيد العسكري في أوكرانيا"، لافتًا إلى أنّ "الدول الأوروبية، مثل فرنسا، بأنها تلعب دوراً في تأجيج الأوضاع عبر الهجمات الصاروخية التي استهدفت الأراضي الروسية".
وأوضح أن "هذه الهجمات الصاروخية، التي أطلقتها الولايات المتحدة وفرنسا، هي جزء من سياسة تهدف إلى تقويض الأمن العالمي والتصعيد ضد روسيا، والتاريخ يعيد نفسه"، مستذكراً "غزو نابليون بونابارت لروسيا في بداية القرن التاسع عشر، رغم أن روسيا لم تكن قد هددت فرنسا في أي وقت".
وقال إنّ "الحروب بين القوى الغربية لم تتوقف طوال تاريخهم، وأنهم، بالتعاون مع "الوحش الأمريكي"، لم يتوقفوا عن إشعال الحروب في مناطق عدة من العالم".
ضيف "سبوتنيك" بيّن أنّ "السياسة الغربية الهستيرية، وتحديداً من بعض القوى الأوروبية والأمريكية، تشكل خطراً على حياة البشرية"، داعياً إلى "ضرورة "تأديبهم" لأنهم يمثلون تهديداً كبيراً للعالم".
واعتبر أن "العالم يجب أن يواجه هؤلاء "الأشرار" الذين يسعون لتدمير الكرة الأرضية، ولا يمكن قبول هذا العبث، ويجب أن يكون الرد عليهم متناسباً مع تصرفاتهم".
وفي ظل هذه التوترات، أكد حماده أن "منطق الأمور" لا يمكن أن يسمح بالاستمرار في هذا الوضع المتأزم"، مستعرضاً "المواقف المسؤولة التي تتخذها دول مثل روسيا والصين، مقارنة مع التصرفات "الشيطانية" التي تنفذها الدول الغربية، التي وصفها بأنها "قاتلة وسارقة وكاذبة".
وأوضح أنّ "من الممكن أن تتطور الأمور إلى صدام مباشر إذا استمر الغرب في هذه السياسات".
ودعا الباحث السياسي اللبناني "الدول الحرة في العالم إلى الاصطفاف وراء روسيا لمواجهة هذه السياسات العدوانية من الغرب"، مشيراً إلى أنّ "روسيا تمتلك القدرة على الرد على هذه الهجمات ولن تسمح للغرب أن يدوس على حقوقها". كما تساءل مستنكراً: "هل يعقل أنه في هذا الغرب لا يوجد عاقل واحد؟"، مشدداً أنّ "تصرفات الغرب الحالية تشكل تهديداً مباشراً لأمن العالم".
واختتم حماده محذراً من أنّ الغرب يسعى إلى "عولمة الرعب والإرهاب"، معتبراً أنّ "التصعيد العسكري المستمر ضد روسيا، وهي واحدة من أكبر الدول النووية في العالم، قد يؤدي إلى عواقب كارثية".
وشدد على أنّ "هذه السياسات قد تدفع العالم نحو كارثة نووية، ما لم يتم اتخاذ موقف حاسم لوقف هذه التصرفات العدوانية التي تهدد أمن واستقرار البشرية".