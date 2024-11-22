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رئيس خلية أزمة النزوح في مدينة الصرفند اللبنانية: الوضع في الجنوب سيء جدا

رئيس خلية أزمة النزوح في مدينة الصرفند اللبنانية: الوضع في الجنوب سيء جدا

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور علي خليفة، رئيس خلية أزمة النزوح في مدينة الصرفند في جنوب لبنان، أن "الوضع الإنساني في المناطق الجنوبية يشهد تدهورًا خطيرًا في ظل العدوان... 22.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-22T11:50+0000

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وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "الأزمة الإنسانية تتوزع إلى شقين: الأول خارج مناطق الاستهدافات من صيدا باتجاه الشمال، والثاني من صيدا باتجاه الجنوب". وبيّن أنّ "أهالي الجنوب صمدوا في منازلهم نظرًا لعدم وجود مراكز إيواء صالحة للسكن وانعدام التدفئة وبدأت بعض الأوبئة في الانتشار في بعض المدارس، والوضع الانساني سيء جدًا في تلك المناطق".وأضاف أن "الوضع قد أصبح أكثر تعقيدًا بعد مرور عام على بداية الحرب، حيث لا يزال النازحون يعيشون في ظروف مأساوية".وتابع خليفة قائلاً إن "نحو 75% من النازحين في لبنان اضطروا لاستئجار منازل في مناطق مختلفة، وتعرضوا لابتزاز كبير من قبل المالكين، حيث تضاعفت أسعار الإيجارات في بيروت والشمال بشكل غير مبرر".وفي ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أشار خليفة إلى أن "الجنوب يعاني من نقص كبير في المساعدات، حيث تم إرسال حصة غذائية واحدة فقط إلى المنازل منذ شهر مضى، وهو أمر غير كافٍ لتلبية احتياجات العائلات التي تعيش في ظروف قاسية".وحذر خليفة من أن "استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني، لاسيما مع تزايد أعداد العائلات التي تحتاج إلى المساعدة في ظل الفقر المدقع الذي يهدد حياة النازحين والصامدين على حد سواء".يذكر العدد الإجمالي للنازحين المسجلين وصل إلى 187.992 في مراكز الايواء المعتمدة بحسب وزارة الصحة اللبنانية، حيث سجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظتي جبل لبنان وبيروت ولكن المقدر أن العدد أعلى بكثير جراء توسيع العدوان الاسرائيلي على الأراضي اللبنانية في تاريخ 23 سبتمبر/ أيلول 2024.

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