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روسيا تسلم لبنان 24 طنا من المساعدات الإنسانية
روسيا تسلم لبنان 24 طنا من المساعدات الإنسانية
سبوتنيك عربي
وصلت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من طراز "إي إل-76"، محمّلة بأكثر من 24 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إلى مطار بيروت الدولي، صباح اليوم الخميس. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T07:56+0000
2024-11-21T07:56+0000
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وصلت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من طراز "إي إل-76"، محمّلة بأكثر من 24 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إلى مطار بيروت الدولي، صباح اليوم الخميس.وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية بأنه بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الطوارئ الروسية، ألكسندر كورينكوف، قامت طائرة خاصة بإيصال أكثر من 24 طنًا من الشحنات الإنسانية، شملت أغذية وأدوية.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن المساعدات سلمت للجيش اللبناني بحضور السفير الروسي لدى بيروت ألكسندر روداكوف، وممثل عن قائد الجيش اللبناني العميد طوني عبود، حيث شكر عبود الدولة الروسية على مساعداتها الإنسانية للشعب والدولة اللبنانية.كما حملت الطائرة الروسية عددا من المواطنين الروس المقيمين في لبنان والراغبين بالعودة، بالإضافة لعدد من أبناء الجالية البيلاروسية، إلى العاصمة الروسية موسكو.وبداية أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3558 قتيلًا و15123 مصابًا منذ بدء التصعيد، وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.سفير روسيا لدى بيروت: تنفيذ العقوبات الأمريكية على الطيران الروسي يضر بلبنانبعد عودتها... عالمة روسية تتحدث عن صعوبة الحياة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على لبنان... فيديو
https://sarabic.ae/20241105/بعد-عودتها-عالمة-روسية-تتحدث-عن-صعوبة-الحياة-في-ظل-القصف-الإسرائيلي-المتواصل-على-لبنان-1094510289.html
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لبنان, العالم العربي, روسيا
لبنان, العالم العربي, روسيا

روسيا تسلم لبنان 24 طنا من المساعدات الإنسانية

07:56 GMT 21.11.2024
© Sputnikلحظة وصول طائرة مساعدات إنسانية إلى لبنان بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
لحظة وصول طائرة مساعدات إنسانية إلى لبنان بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
وصلت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من طراز "إي إل-76"، محمّلة بأكثر من 24 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إلى مطار بيروت الدولي، صباح اليوم الخميس.
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية بأنه بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الطوارئ الروسية، ألكسندر كورينكوف، قامت طائرة خاصة بإيصال أكثر من 24 طنًا من الشحنات الإنسانية، شملت أغذية وأدوية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن المساعدات سلمت للجيش اللبناني بحضور السفير الروسي لدى بيروت ألكسندر روداكوف، وممثل عن قائد الجيش اللبناني العميد طوني عبود، حيث شكر عبود الدولة الروسية على مساعداتها الإنسانية للشعب والدولة اللبنانية.
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كما حملت الطائرة الروسية عددا من المواطنين الروس المقيمين في لبنان والراغبين بالعودة، بالإضافة لعدد من أبناء الجالية البيلاروسية، إلى العاصمة الروسية موسكو.

هذه ليست أول شحنة مساعدات إنسانية تقدمها روسيا إلى لبنان، حيث ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أنه منذ بداية المهمة الإنسانية، قامت أربع طائرات خاصة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية بنقل 100 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأساسية إلى الجمهورية اللبنانية.

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وبداية أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3558 قتيلًا و15123 مصابًا منذ بدء التصعيد، وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
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بعد عودتها... عالمة روسية تتحدث عن صعوبة الحياة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على لبنان... فيديو
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