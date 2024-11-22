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https://sarabic.ae/20241122/سفن-حربية-أمريكية-تقصف-مواقع-لـأنصار-الله-في-الحديدة-اليمنية-1095073793.html
سفن حربية أمريكية تقصف مواقع لـ"أنصار الله" في الحديدة اليمنية
سفن حربية أمريكية تقصف مواقع لـ"أنصار الله" في الحديدة اليمنية
سبوتنيك عربي
شنت سفن حربية أمريكية، أمس الخميس، قصفاً على مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد جنوب البحر الأحمر. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T02:36+0000
2024-11-22T02:36+0000
أنصار الله
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القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ "سبوتنيك"، إن سفناً حربية أمريكية نفذت قصفاً على مواقع لـ "أنصار الله"، في منطقة المتينة الساحلية جنوب غربي مديرية التُحيتا جنوب الحديدة".ويأتي القصف بعد ساعات من إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، استمرار هجمات جماعته التي تشنها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، ضد إسرائيل والسفن المرتبطة بها والولايات المتحدة وبريطانيا، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مشيداً باستهداف قواته، يوم الثلاثاء الماضي، حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" في البحر العربي، ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، بالصواريخ والطائرات المُسيرة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا منذ بدء الجماعة هجماتها في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي في البحرين الأحمر والعربي، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلى 202 سفينة.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241117/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عملية-عسكرية-ضد-أهداف-إسرائيلية-في-منطقتي-يافا-وعسقلان-1094882023.html
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أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, طوفان الأقصى
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, طوفان الأقصى

سفن حربية أمريكية تقصف مواقع لـ"أنصار الله" في الحديدة اليمنية

02:36 GMT 22.11.2024
© Sputnikالإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد "أنصار الله"
الإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
شنت سفن حربية أمريكية، أمس الخميس، قصفاً على مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد جنوب البحر الأحمر.
القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ "سبوتنيك"، إن سفناً حربية أمريكية نفذت قصفاً على مواقع لـ "أنصار الله"، في منطقة المتينة الساحلية جنوب غربي مديرية التُحيتا جنوب الحديدة".

وأضاف أن 4 انفجارات هزت مناطق عدة في مدينة الحديدة جراء القصف.

ويأتي القصف بعد ساعات من إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، استمرار هجمات جماعته التي تشنها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، ضد إسرائيل والسفن المرتبطة بها والولايات المتحدة وبريطانيا، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مشيداً باستهداف قواته، يوم الثلاثاء الماضي، حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" في البحر العربي، ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، بالصواريخ والطائرات المُسيرة.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا منذ بدء الجماعة هجماتها في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي في البحرين الأحمر والعربي، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلى 202 سفينة.
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وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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