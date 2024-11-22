https://sarabic.ae/20241122/وزير-الدفاع-السلوفاكي-يقول-إنه-يخشى-الاستفزازات-وسط-التصعيد-في-أوكرانيا-1095106071.html
وزير الدفاع السلوفاكي يقول إنه يخشى الاستفزازات وسط التصعيد في أوكرانيا
وزير الدفاع السلوفاكي يقول إنه يخشى الاستفزازات وسط التصعيد في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كاليناك، أنه يخشى الاستفزازات وسط تدهور الوضع في أوكرانيا بعد أن سمحت الولايات المتحدة لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T23:28+0000
2024-11-22T23:28+0000
2024-11-22T23:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلوفاكيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال كاليناك في مقابلة صحفية، "لدي مخاوف جدية من أن هذا التصعيد متوتر بالفعل لدرجة أن نوعًا من الاستفزاز سيحدث... لذلك، فإننا نختلف بشكل أساسي مع السماح بإرسال هذه الصواريخ إلى عمق الأراضي (الروسية)".وأعرب عن أمله أن يبذل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب محاولات لحل الوضع في أوكرانيا.. وخلال الأشهر الستة الأولى من رئاسته يمكننا أن نتوقع وقف إطلاق النار على الأقل، حسب قوله.كان رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أعرب أمس الأول الخميس، عن أمله في أن يؤدي تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدم في إيجاد حل للصراع في أوكرانيا مقبول لجميع الأطراف.
https://sarabic.ae/20241122/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-مسؤولي-وزارة-الدفاع-الروسية---عاجل-1095101543.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سلوفاكيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
سلوفاكيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع السلوفاكي يقول إنه يخشى الاستفزازات وسط التصعيد في أوكرانيا
أكد وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كاليناك، أنه يخشى الاستفزازات وسط تدهور الوضع في أوكرانيا بعد أن سمحت الولايات المتحدة لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب عمق روسيا، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها.
وقال كاليناك في مقابلة صحفية، "لدي مخاوف جدية من أن هذا التصعيد
متوتر بالفعل لدرجة أن نوعًا من الاستفزاز سيحدث... لذلك، فإننا نختلف بشكل أساسي مع السماح بإرسال هذه الصواريخ إلى عمق الأراضي (الروسية)".
وأعرب عن أمله أن يبذل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب محاولات لحل الوضع في أوكرانيا.. وخلال الأشهر الستة الأولى من رئاسته يمكننا أن نتوقع وقف إطلاق النار على الأقل، حسب قوله.
كان رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أعرب أمس الأول الخميس، عن أمله في أن يؤدي تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدم في إيجاد حل للصراع في أوكرانيا مقبول لجميع الأطراف.