وزير الدفاع السلوفاكي يقول إنه يخشى الاستفزازات وسط التصعيد في أوكرانيا

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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
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حصاد الأسبوع
خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
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ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
18:33 GMT
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33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
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شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
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خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241122/وزير-الدفاع-السلوفاكي-يقول-إنه-يخشى-الاستفزازات-وسط-التصعيد-في-أوكرانيا-1095106071.html
وزير الدفاع السلوفاكي يقول إنه يخشى الاستفزازات وسط التصعيد في أوكرانيا
وزير الدفاع السلوفاكي يقول إنه يخشى الاستفزازات وسط التصعيد في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كاليناك، أنه يخشى الاستفزازات وسط تدهور الوضع في أوكرانيا بعد أن سمحت الولايات المتحدة لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T23:28+0000
2024-11-22T23:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلوفاكيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال كاليناك في مقابلة صحفية، "لدي مخاوف جدية من أن هذا التصعيد متوتر بالفعل لدرجة أن نوعًا من الاستفزاز سيحدث... لذلك، فإننا نختلف بشكل أساسي مع السماح بإرسال هذه الصواريخ إلى عمق الأراضي (الروسية)".وأعرب عن أمله أن يبذل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب محاولات لحل الوضع في أوكرانيا.. وخلال الأشهر الستة الأولى من رئاسته يمكننا أن نتوقع وقف إطلاق النار على الأقل، حسب قوله.كان رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أعرب أمس الأول الخميس، عن أمله في أن يؤدي تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدم في إيجاد حل للصراع في أوكرانيا مقبول لجميع الأطراف.
https://sarabic.ae/20241122/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-مسؤولي-وزارة-الدفاع-الروسية---عاجل-1095101543.html
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سلوفاكيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
سلوفاكيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع السلوفاكي يقول إنه يخشى الاستفزازات وسط التصعيد في أوكرانيا

23:28 GMT 22.11.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمقر الرئاسي في سلوفاكيا
المقر الرئاسي في سلوفاكيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أكد وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كاليناك، أنه يخشى الاستفزازات وسط تدهور الوضع في أوكرانيا بعد أن سمحت الولايات المتحدة لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب عمق روسيا، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها.
وقال كاليناك في مقابلة صحفية، "لدي مخاوف جدية من أن هذا التصعيد متوتر بالفعل لدرجة أن نوعًا من الاستفزاز سيحدث... لذلك، فإننا نختلف بشكل أساسي مع السماح بإرسال هذه الصواريخ إلى عمق الأراضي (الروسية)".
وأعرب عن أمله أن يبذل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب محاولات لحل الوضع في أوكرانيا.. وخلال الأشهر الستة الأولى من رئاسته يمكننا أن نتوقع وقف إطلاق النار على الأقل، حسب قوله.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: لا توجد أي أنظمة مضادة لصواريخ "أوريشنيك" حتى الآن ونحن مستمرون في اختبارها... فيديو
16:48 GMT
كان رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أعرب أمس الأول الخميس، عن أمله في أن يؤدي تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدم في إيجاد حل للصراع في أوكرانيا مقبول لجميع الأطراف.
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