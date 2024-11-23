https://sarabic.ae/20241123/القوات-الروسية-تدمر-مقاتلة-ميغ---29-و-دبابة-ليوبارد-تابعة-لنظام-كييف-1095110590.html

الجيش الروسي يدمر مقاتلة "ميغ - 29" ودبابتي "ليوبارد" تابعتين لقوات كييف

الجيش الروسي يدمر مقاتلة "ميغ - 29" ودبابتي "ليوبارد" تابعتين لقوات كييف

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، أن القوات التابعة لها ألحقت خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية، أفرادا وعتادا، بما في ذلك البنى التحتية لقاعدة... 23.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-23T09:13+0000

2024-11-23T09:13+0000

2024-11-23T10:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وأفادت الوزارة بأن "الطيران الحربي والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنى التحتية للمطارات العسكرية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 149 منطقة، كما تم تدمير طائرة ميغ - 29، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، قبل إقلاعها".وأضاف البيان: "بلغت خسائر التشكيلات العسكرية الأوكرانية ما يصل إلى 155 عسكريًا وثلاث دبابات، بما في ذلك دبابة ليوبارد، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الشرق".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 490 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة من طراز إم 113، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب".وأوضح البيان: "واصلت وحدات مجموعة "الجنوب"، التقدم في أعماق دفاع العدو، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشاسوف يار، وأوريخوفو- فاسيليفكا، وسيفيرسك وكراماتورسك، وغريغوروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت هجوما مضادا شنته مجموعات معادية".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجموعة "الغرب" الروسية، استهدفت خمسة ألوية أوكرانية، في مناطق كوشيروفكا ونوفوسينوفو وسينكوفو وإيفانوفكا، كما صدت ثلاث هجمات مضادة، مكبدة العدو ما يصل إلى 410 جنود.وقامت وحدات مجموعة "الغرب" بتحسين تموضعها، واستهدفت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق متفرقة من مقاطعة خاركوف، وبلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، بالإضافة لصد ثلاث هجمات مضادة، شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات مجموعة "المركز"، حررت مواقع مهمة، وصدت ثلاث هجمات، للقوات الأوكرانية، في مناطق متفرقة في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت ما يصل إلى 40 عسكريا في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال"، على محور خاركوف في يوم واحد.وختمت الوزارة: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر"، القوة البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق متفرقة من مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 40 عسكريًا، وأربع سيارات، ومحطتي حرب إلكترونية، من طرازي "بوكوفل-إيه دي" و"إنكلاف-ن".العملية العسكرية الروسية الخاصة

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https://sarabic.ae/20241123/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1095108046.html

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