https://sarabic.ae/20241123/القوات-الروسية-تدمر-مقاتلة-ميغ---29-و-دبابة-ليوبارد-تابعة-لنظام-كييف-1095110590.html
الجيش الروسي يدمر مقاتلة "ميغ - 29" ودبابتي "ليوبارد" تابعتين لقوات كييف
الجيش الروسي يدمر مقاتلة "ميغ - 29" ودبابتي "ليوبارد" تابعتين لقوات كييف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، أن القوات التابعة لها ألحقت خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية، أفرادا وعتادا، بما في ذلك البنى التحتية لقاعدة... 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T09:13+0000
2024-11-23T09:13+0000
2024-11-23T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأفادت الوزارة بأن "الطيران الحربي والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنى التحتية للمطارات العسكرية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 149 منطقة، كما تم تدمير طائرة ميغ - 29، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، قبل إقلاعها".وأضاف البيان: "بلغت خسائر التشكيلات العسكرية الأوكرانية ما يصل إلى 155 عسكريًا وثلاث دبابات، بما في ذلك دبابة ليوبارد، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الشرق".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 490 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة من طراز إم 113، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب".وأوضح البيان: "واصلت وحدات مجموعة "الجنوب"، التقدم في أعماق دفاع العدو، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشاسوف يار، وأوريخوفو- فاسيليفكا، وسيفيرسك وكراماتورسك، وغريغوروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت هجوما مضادا شنته مجموعات معادية".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجموعة "الغرب" الروسية، استهدفت خمسة ألوية أوكرانية، في مناطق كوشيروفكا ونوفوسينوفو وسينكوفو وإيفانوفكا، كما صدت ثلاث هجمات مضادة، مكبدة العدو ما يصل إلى 410 جنود.وقامت وحدات مجموعة "الغرب" بتحسين تموضعها، واستهدفت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق متفرقة من مقاطعة خاركوف، وبلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، بالإضافة لصد ثلاث هجمات مضادة، شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات مجموعة "المركز"، حررت مواقع مهمة، وصدت ثلاث هجمات، للقوات الأوكرانية، في مناطق متفرقة في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت ما يصل إلى 40 عسكريا في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال"، على محور خاركوف في يوم واحد.وختمت الوزارة: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر"، القوة البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق متفرقة من مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 40 عسكريًا، وأربع سيارات، ومحطتي حرب إلكترونية، من طرازي "بوكوفل-إيه دي" و"إنكلاف-ن".العملية العسكرية الروسية الخاصة
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رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر مقاتلة "ميغ - 29" ودبابتي "ليوبارد" تابعتين لقوات كييف
09:13 GMT 23.11.2024 (تم التحديث: 10:22 GMT 23.11.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، أن القوات التابعة لها ألحقت خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية، أفرادا وعتادا، بما في ذلك البنى التحتية لقاعدة عسكرية جوية، وتدمير مقاتلة "ميغ - 29"، إضافة لدبابتي "ليوبارد" ألمانيتي الصنع.
وأفادت الوزارة بأن "الطيران الحربي والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنى التحتية للمطارات العسكرية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 149 منطقة، كما تم تدمير طائرة ميغ - 29، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، قبل إقلاعها".
وأضافت وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي "أسقطت ثلاث قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وثمانية صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و59 طائرة مسيرة".
وأضاف البيان: "بلغت خسائر التشكيلات العسكرية الأوكرانية ما يصل إلى 155 عسكريًا وثلاث دبابات، بما في ذلك دبابة ليوبارد، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الشرق".
وتابعت: "قامت وحدات مجموعة "الشرق"، بتحسين مواقعها، واستهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية، في مناطق فولنوي بول، رازليف وأوكتيبر ونوفي كومار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو 155 عسكريًا وثلاث دبابات، اثنان منها من طراز ليوبارد، ألمانيتي الصنع، وست سيارات، وراجمة غراد، ومدفع هاوتزر "إم - 198، أمريكي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية من طراز إنكلاف".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 490 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة من طراز إم 113، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب".
وأوضح البيان: "واصلت وحدات مجموعة "الجنوب"، التقدم في أعماق دفاع العدو، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشاسوف يار، وأوريخوفو- فاسيليفكا، وسيفيرسك وكراماتورسك، وغريغوروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت هجوما مضادا شنته مجموعات معادية".
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 490 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وخمس سيارات، وراجمة "راك - سا 12" كرواتية الصنع، ومدفع هاوتزر "إف إتش - 70" بريطاني الصنع، ومدفع ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا"، ومدفعي "إم 119" عيار 105 ملم أمريكيي الصنع، كما تم تدمير مستودع الذخيرة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجموعة "الغرب" الروسية، استهدفت خمسة ألوية أوكرانية، في مناطق كوشيروفكا ونوفوسينوفو وسينكوفو وإيفانوفكا، كما صدت ثلاث هجمات مضادة، مكبدة العدو ما يصل إلى 410 جنود.
وقامت وحدات مجموعة "الغرب" بتحسين تموضعها، واستهدفت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق متفرقة من مقاطعة خاركوف، وبلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، بالإضافة لصد ثلاث هجمات مضادة، شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضافت الدفاع في بيانها: "وفقد العدو ما يصل إلى 410 عسكريين، وناقلتي جند مدرعتين، وخمس سيارات، ومدفع هاوتزر إم 198، عيار 155، ومدفعي هاوتزر دي - 30، عيار 122 ملم، ومدفع ذاتي الحركة "نونا" عيار 120 ملم، ومدفع "ميلارا مود 56"، إيطالي الصنع، ومدفع مضاد للدبابات من طراز "رابيرا" عيار 100 ملم، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف - إن"، ومحطة حرب إلكترونية مضادة للبطاريات أمريكية الصنع من طراز "تي بي كيو - 50"، وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات مجموعة "المركز"، حررت مواقع مهمة، وصدت ثلاث هجمات، للقوات الأوكرانية، في مناطق متفرقة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب الوزارة، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 400 عسكري، وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين، ومدفع "دي - 20" عيار 152 ملم ومدفع ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفعي "دي - 30"، كما تم تدمير محطة مضادة للبطاريات من طراز "تي بي كيو - 50".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت ما يصل إلى 40 عسكريا في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال"، على محور خاركوف في يوم واحد.
كما استهدفت وحدات من مجموعة "الشمال"، على محور خاركوف، تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 عسكريًا وناقلة جنود مدرعة وسيارتين ومدفع "دي - 20"، ومدافع "هاوتزر دي - 30" عيار 122 ملم.
وختمت الوزارة: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر"، القوة البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق متفرقة من مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 40 عسكريًا، وأربع سيارات، ومحطتي حرب إلكترونية، من طرازي "بوكوفل-إيه دي" و"إنكلاف-ن".