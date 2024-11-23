https://sarabic.ae/20241123/الكرملين-لـسبوتنيك-لا-يوجد-حديث-عن-التعبئة-في-روسيا-1095108868.html
الكرملين لـ"سبوتنيك": لا يوجد حديث عن التعبئة في روسيا
الكرملين لـ"سبوتنيك": لا يوجد حديث عن التعبئة في روسيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن السلطات الروسية لا تفكر في تعبئة السكان. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T05:09+0000
2024-11-23T05:09+0000
2024-11-23T05:09+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال بيسكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا يوجد أي حديث عن التعبئة".وأطلقت أوكرانيا صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى لأول مرة لضرب عمق الأراضي الروسية، في أعقاب حصول كييف على إذن الولايات المتحدة باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه، يوم الخميس، رسالة حول سير العملية العسكرية الخاصة، وحول الاختبار الناجح لأحدث صاروخ متوسط المدى "أوريشنيك"، حيث استهدفت القوات المسلحة الروسية في مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، أحد أكبر المجمعات الصناعية المعروفة منذ زمن الاتحاد السوفييتي، والتي تنتج أيضًا تكنولوجيا الصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.ميدفيديف: استخدام أوكرانيا لأسلحة بعيدة المدى لا يؤدي إلا إلى تأخير المفاوضات
https://sarabic.ae/20241122/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-مسؤولي-وزارة-الدفاع-الروسية---عاجل-1095101543.html
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روسيا, رصد عسكري
الكرملين لـ"سبوتنيك": لا يوجد حديث عن التعبئة في روسيا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن السلطات الروسية لا تفكر في تعبئة السكان.
وقال بيسكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا يوجد أي حديث عن التعبئة".
وأطلقت أوكرانيا صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى لأول مرة لضرب عمق الأراضي الروسية، في أعقاب حصول كييف على إذن الولايات المتحدة باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه، يوم الخميس، رسالة حول سير العملية العسكرية الخاصة، وحول الاختبار الناجح لأحدث صاروخ متوسط المدى "أوريشنيك"، حيث استهدفت القوات المسلحة الروسية في مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، أحد أكبر المجمعات الصناعية المعروفة منذ زمن الاتحاد السوفييتي، والتي تنتج أيضًا تكنولوجيا الصواريخ.
كما أكد بوتين، يوم أمس الجمعة، أن صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي، تم إنشاؤه على أساس آخر التطورات، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة وسرعة تطويره مدعاة للفخر والإعجاب.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.