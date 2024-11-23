يطال أي مدينة خلال أقل من 20 دقيقة... إعلام: رعب في أوروبا من "أوريشنيك" الروسي

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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:18 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:20 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
17:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20241123/يطال-أي-مدينة-خلال-أقل-من-20-دقيقة-إعلام-رعب-في-أوروبا-من-أوريشنيك-الروسي-1095112666.html
يطال أي مدينة خلال أقل من 20 دقيقة... إعلام: رعب في أوروبا من "أوريشنيك" الروسي
يطال أي مدينة خلال أقل من 20 دقيقة... إعلام: رعب في أوروبا من "أوريشنيك" الروسي
سبوتنيك عربي
قامت صحيفة بريطانية، بحساب سرعة صاروخ "أوريشنيك" الباليستي، وتوصلت إلى قدرته للوصول إلى أي مدينة أوروبية في أقل من 20 دقيقة. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وذكرت الصحيفة أن "أوروبا على بعد دقائق قليلة فقط، من هرمجدون (كناية عن القيامة)، بسبب "صاروخ بوتين الجديد"... صاروخ فرط صوتي... يمكنه ضرب أي مدينة في أوروبا في أقل من 20 دقيقة".وأشارت الصحيفة إلى أنه "في حال إطلاق أوريشنيك، من موقع الصواريخ "كابوستين يار" في مقاطعة أستراخان، فإنه سيصل إلى برلين خلال 11-12 دقيقة، و13-14 دقيقة إلى روما، و14-15 دقيقة إلى بروكسل، و15-16 دقيقة إلى باريس، و16-17 دقيقة إلى لندن".وضربت القوات المسلحة الروسية في مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، أحد أكبر المجمعات الصناعية المعروفة منذ زمن الاتحاد السوفييتي، والتي تنتج أيضًا تكنولوجيا الصواريخ.وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.بيلاؤوسوف: الجيش الروسي عطل حملة 2025 بأكملها وسحق القوات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241123/قوات-كييف-تتكبد-35-ألف-عسكري-منذ-بداية-القتال-على-محور-كورسك-1095112184.html
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
رصد عسكري, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

يطال أي مدينة خلال أقل من 20 دقيقة... إعلام: رعب في أوروبا من "أوريشنيك" الروسي

11:37 GMT 23.11.2024
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية التجريبية باتجاه ميدان التدريب "كورا" خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية تحت قيادة الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين.
إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات يارس من قاعدة بليسيتسك الفضائية التجريبية باتجاه ميدان التدريب كورا خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية تحت قيادة الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قامت صحيفة بريطانية، بحساب سرعة صاروخ "أوريشنيك" الباليستي، وتوصلت إلى قدرته للوصول إلى أي مدينة أوروبية في أقل من 20 دقيقة.
وذكرت الصحيفة أن "أوروبا على بعد دقائق قليلة فقط، من هرمجدون (كناية عن القيامة)، بسبب "صاروخ بوتين الجديد"... صاروخ فرط صوتي... يمكنه ضرب أي مدينة في أوروبا في أقل من 20 دقيقة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "في حال إطلاق أوريشنيك، من موقع الصواريخ "كابوستين يار" في مقاطعة أستراخان، فإنه سيصل إلى برلين خلال 11-12 دقيقة، و13-14 دقيقة إلى روما، و14-15 دقيقة إلى بروكسل، و15-16 دقيقة إلى باريس، و16-17 دقيقة إلى لندن".
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات كييف تتكبد 35 ألف عسكري منذ بداية القتال على محور كورسك
11:02 GMT
وأدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، ببيان حول التقدم المحرز خلال العملية العسكرية الخاصة، والاختبار الناجح لأحدث صاروخ متوسط ​​المدى "أوريشنيك".
وضربت القوات المسلحة الروسية في مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، أحد أكبر المجمعات الصناعية المعروفة منذ زمن الاتحاد السوفييتي، والتي تنتج أيضًا تكنولوجيا الصواريخ.
وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
بيلاؤوسوف: الجيش الروسي عطل حملة 2025 بأكملها وسحق القوات الأوكرانية
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مقاتلة اعتراضية من طراز ميغ-31 تقلع أثناء رحلة تدريبية في مركز الطيران باسم ف. ب. تشكالوف، 10 يوليو 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:42 GMT
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