https://sarabic.ae/20241123/يطال-أي-مدينة-خلال-أقل-من-20-دقيقة-إعلام-رعب-في-أوروبا-من-أوريشنيك-الروسي-1095112666.html

يطال أي مدينة خلال أقل من 20 دقيقة... إعلام: رعب في أوروبا من "أوريشنيك" الروسي

يطال أي مدينة خلال أقل من 20 دقيقة... إعلام: رعب في أوروبا من "أوريشنيك" الروسي

سبوتنيك عربي

قامت صحيفة بريطانية، بحساب سرعة صاروخ "أوريشنيك" الباليستي، وتوصلت إلى قدرته للوصول إلى أي مدينة أوروبية في أقل من 20 دقيقة. 23.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-23T11:37+0000

2024-11-23T11:37+0000

2024-11-23T11:37+0000

رصد عسكري

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

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وذكرت الصحيفة أن "أوروبا على بعد دقائق قليلة فقط، من هرمجدون (كناية عن القيامة)، بسبب "صاروخ بوتين الجديد"... صاروخ فرط صوتي... يمكنه ضرب أي مدينة في أوروبا في أقل من 20 دقيقة".وأشارت الصحيفة إلى أنه "في حال إطلاق أوريشنيك، من موقع الصواريخ "كابوستين يار" في مقاطعة أستراخان، فإنه سيصل إلى برلين خلال 11-12 دقيقة، و13-14 دقيقة إلى روما، و14-15 دقيقة إلى بروكسل، و15-16 دقيقة إلى باريس، و16-17 دقيقة إلى لندن".وضربت القوات المسلحة الروسية في مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، أحد أكبر المجمعات الصناعية المعروفة منذ زمن الاتحاد السوفييتي، والتي تنتج أيضًا تكنولوجيا الصواريخ.وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.بيلاؤوسوف: الجيش الروسي عطل حملة 2025 بأكملها وسحق القوات الأوكرانية

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رصد عسكري, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا