https://sarabic.ae/20241124/إيران-تجري-محادثات-مع-3-دول-أوروبية-لمناقشة-قضايا-بينها-الملف-النووي-1095133417.html
إيران تجري محادثات مع 3 دول أوروبية لمناقشة قضايا بينها الملف النووي
إيران تجري محادثات مع 3 دول أوروبية لمناقشة قضايا بينها الملف النووي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، عن عقدها اجتماعا مرتقبا بين نواب وزراء خارجية 3 دول أوروبية خلال الأيام المقبلة، لمناقشة قضايا إقليمية ودولية، من... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T12:18+0000
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وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في بيان، إنه "سيعقد اجتماع بين نواب وزراء خارجية إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وهذه الجولة من المحادثات، التي تم التخطيط لها منذ لقاء نيويورك، ستتناول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك موضوع فلسطين ولبنان، إلى جانب الملف النووي"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".يأتي هذا بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس الماضي، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أصدر تعليمات لاتخاذ تدابير فعالة بما في ذلك تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة من مختلف الأنواع، وذلك ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران.وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر، يوم الخميس الماضي، قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي.ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر دبلوماسية قولها: "تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار أمريكي فرنسي ألماني بريطاني ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي"، مشيرة إلى أن "19 دولة من أصل 35 وافقت على المشروع، فيما صوتت روسيا والصين وبوركينا فاسو ضد القرار بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت".
https://sarabic.ae/20241124/رئيس-البرلمان-الإيراني-تشغيل-أجهزة-طرد-مركزي-متطورة-ردا-على-تسييس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1095127160.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار ألمانيا, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار ألمانيا, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تجري محادثات مع 3 دول أوروبية لمناقشة قضايا بينها الملف النووي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، عن عقدها اجتماعا مرتقبا بين نواب وزراء خارجية 3 دول أوروبية خلال الأيام المقبلة، لمناقشة قضايا إقليمية ودولية، من بينها الملف النووي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في بيان، إنه "سيعقد اجتماع بين نواب وزراء خارجية إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وهذه الجولة من المحادثات، التي تم التخطيط لها منذ لقاء نيويورك، ستتناول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك موضوع فلسطين ولبنان، إلى جانب الملف النووي"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
يأتي هذا بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس الماضي، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أصدر تعليمات لاتخاذ تدابير فعالة بما في ذلك تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة من مختلف الأنواع، وذلك ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر، يوم الخميس الماضي، قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر دبلوماسية قولها: "تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار أمريكي فرنسي ألماني بريطاني ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي"، مشيرة إلى أن "19 دولة من أصل 35 وافقت على المشروع، فيما صوتت روسيا والصين وبوركينا فاسو ضد القرار بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت".