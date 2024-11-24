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رئيس البرلمان الإيراني: تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة ردا على تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رئيس البرلمان الإيراني: تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة ردا على تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن إيران اتخذت خطوات عملية للرد على استغلال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأغراض... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T06:56+0000
2024-11-24T06:56+0000
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وأشار إلى أن "استمرار السلوك السياسي غير البناء سيجبر الدول على اتخاذ تدابير خارج إطار الوكالة للحفاظ على أمنها القومي"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وشدد قاليباف، على أن "حكومات الترويكا الأوروبية والأمريكية استخدمت الأنشطة النووية السلمية لإيران كذريعة لأعمالها غير المشروعة وتشكك في مصداقية واستقلال الوکالة، لذلك تم على الفور وضع رد الجمهورية الإسلامية على هذا الاستغلال السياسي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جدول الأعمال، وبدأ إطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة".وتطرق رئيس البرلمان الإيراني إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المقال، يوآف غالانت، مؤكدا أن هذا الحكم "خطوة نحو محاكمة قادة الكيان الصهيوني على جرائمهم في غزة ولبنان".كما شدد على "عزلة الكيان الصهيوني وتزايد الكراهية العالمية له"، مبرزا "دور قادة المقاومة وشهدائها في مواجهة إسرائيل"، بحسب قوله.واختتم بتقديم تعازيه لباكستان إثر الأحداث الإرهابية، مؤكدا دعم إيران لتعزيز الأمن المشترك.وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر، يوم الخميس الماضي، قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي.ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر دبلوماسية قولها: "تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار أمريكي فرنسي ألماني بريطاني ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي"، مشيرة إلى أن "19 دولة من أصل 35 وافقت على المشروع، فيما صوتت روسيا والصين وبوركينا فاسو ضد القرار بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت".
https://sarabic.ae/20241121/إيران-تبدأ-تشغيل-مجموعة-كبيرة-من-أجهزة-الطرد-المركزي-المتقدمة-بعد-قرار-الطاقة-الذرية-1095073116.html
https://sarabic.ae/20241115/غروسي-يجري-زيارة-مهمة-للغاية-إلى-مواقع-نووية-إيرانية-ويكشف-الهدف-منها-صور-1094835280.html
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رئيس البرلمان الإيراني: تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة ردا على تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

06:56 GMT 24.11.2024
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
© AP Photo / Bilal Hussein
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أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن إيران اتخذت خطوات عملية للرد على استغلال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأغراض سياسية، مشيرا إلى إطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة.
وأشار إلى أن "استمرار السلوك السياسي غير البناء سيجبر الدول على اتخاذ تدابير خارج إطار الوكالة للحفاظ على أمنها القومي"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وشدد قاليباف، على أن "حكومات الترويكا الأوروبية والأمريكية استخدمت الأنشطة النووية السلمية لإيران كذريعة لأعمالها غير المشروعة وتشكك في مصداقية واستقلال الوکالة، لذلك تم على الفور وضع رد الجمهورية الإسلامية على هذا الاستغلال السياسي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جدول الأعمال، وبدأ إطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
إيران تبدأ تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بعد قرار الطاقة الذرية ضدها
21 نوفمبر, 22:54 GMT
وتطرق رئيس البرلمان الإيراني إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المقال، يوآف غالانت، مؤكدا أن هذا الحكم "خطوة نحو محاكمة قادة الكيان الصهيوني على جرائمهم في غزة ولبنان".
كما شدد على "عزلة الكيان الصهيوني وتزايد الكراهية العالمية له"، مبرزا "دور قادة المقاومة وشهدائها في مواجهة إسرائيل"، بحسب قوله.
واختتم بتقديم تعازيه لباكستان إثر الأحداث الإرهابية، مؤكدا دعم إيران لتعزيز الأمن المشترك.
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
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وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر، يوم الخميس الماضي، قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر دبلوماسية قولها: "تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار أمريكي فرنسي ألماني بريطاني ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي"، مشيرة إلى أن "19 دولة من أصل 35 وافقت على المشروع، فيما صوتت روسيا والصين وبوركينا فاسو ضد القرار بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت".
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