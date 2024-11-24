https://sarabic.ae/20241124/الأمن-الأردني-يعلن-مقتل-شخص-أطلق-النار-على-رجال-الأمن-في-الرابية-وأصاب-3-عسكريين-1095125192.html

الأمن الأردني يعلن مقتل شخص أطلق النار على رجال الأمن في الرابية وأصاب 3 عسكريين

الأمن الأردني يعلن مقتل شخص أطلق النار على رجال الأمن في الرابية وأصاب 3 عسكريين

سبوتنيك عربي

أعلن الأمن العام الأردني، فجر اليوم الأحد، "تعامله مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه دورية أمنية عاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمّان". 24.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-24T01:52+0000

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2024-11-24T01:52+0000

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وقال الأمن العام الأردني، في بيان له، إن "شخصا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وبينت أنه "جرى مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل الجاني".وأشارت مديرية الأمن العام، إلى أنه "أصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة، فيما بوشرت التحقيقات".يأتي ذلك بعدما أعلنت وسائل إعلام أردنية، في وقت سابق، أن "الشرطة الأردنية فرضت طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية بعد سماع طلقات نارية".ونقلت وسائل الإعلام، عن شهود عيان قولهم إنهم "سمعوا دوي إطلاق عيارات نارية في محيط السفارة الإسرائيلية بحي الرابية بالعاصمة عمان".وأضاف شهود العيان، أنه "عقب سماع دوي الأعيرة النارية هرعت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وطلبت من المواطنين البقاء داخل بيوتهم، فيما تبحث عن الجاني، مؤكدين أن الشرطة الأردنية فرضت طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية.ولم تتضح بعد ملابسات الحادث، الذي لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من السلطات الأردنية حوله.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الشهر الماضي، وافقا على إنشاء فرقة عسكرية جديدة تعمل على الحدود مع الأردن.ونقلت صحيفة "السوسنة" الأردنية عن الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن إنشاء هذه الفرقة يأتي في إطار حماية الحدود الشرقية لإسرائيل، استنادًا إلى تقييم الوضع الراهن، على أن تكون تلك الفرقة تحت قيادة القيادة المركزية.ومن المنتظر أن تكون مهمة الفرقة الإسرائيلية الجديدة تعزيز الدفاع في المنطقة الحدودية وطريق 90 والمستوطنات، بالإضافة إلى "التصدي للحوادث الإرهابية وعمليات تهريب الأسلحة".وفي وقت سابق، نفى الأردن السماح لطائرات عسكرية "من الأطراف المتصارعة في المنطقة"، بالعبور من أجوائه، مدينًا في الوقت ذاته ضرب إسرائيل لإيران، بحسب وسائل إعلام رسمية.ونقل التلفزيون الأردني وقناة "المملكة"، عن مصدر في الجيش الأردني تأكيداته "بعدم السماح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة"، وذلك بعدما شنت إسرائيل قد شنت هجوما يوم السبت الماضي على بعض المواقع فى إيران.

https://sarabic.ae/20241124/الشرطة-الأردنية-تفرض-طوقا-أمنيا-في-محيط-السفارة-الإسرائيلية-بعد-سماع-طلقات-نارية-1095124930.html

https://sarabic.ae/20241030/الجيش-الإسرائيلي-ينشئ-فرقة-جديدة-على-الحدود-مع-الأردن-1094336566.html

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