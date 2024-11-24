https://sarabic.ae/20241124/العراق-يعلن-توقف-إمدادات-الغاز-الإيراني-ويكشف-ما-يترتب-على-ذلك-1095131243.html
العراق يعلن توقف إمدادات الغاز الإيراني ويكشف ما يترتب على ذلك
العراق يعلن توقف إمدادات الغاز الإيراني ويكشف ما يترتب على ذلك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عن التوقف الكامل لإمدادات الغاز الإيراني. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضحت أن ذلك تسبب في فقدان المنظومة الكهربائية 5500 ميغاوات، مشيرة إلى العمل على تنسيق أكبر مع وزارة النفط العراقية لتعويض هذا النقص.وذكرت الوزارة أن توقف إمدادات الغاز الإيراني، جاء نتيجة أعمال الصيانة المعلنة من جانب إيران، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة 15 يوما، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضحت أن الانقطاع أثر على مناطق بغداد والوسط ومحافظات الفرات الأوسط، إذ كان من المقرر ضخ 25 مليون متر مكعب يومياً، بينما لا يتجاوز المدفوع حاليا 7 ملايين متر مكعب، تم تحويلها لدعم المنطقة الجنوبية.وأضاف البيان أن وزارة الكهرباء العراقية تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية والطارئة لزيادة قدرات المنظومة الكهربائية عبر استئناف المشاريع المتوقفة، وتشغيل المحطات الإنتاجية باستخدام الغاز والوقود الوطني، إلى جانب الغاز المستورد، لحين استكمال مشاريع تأهيل حقول الغاز المحلية.ودعت الوزارة المواطنين العراقيين إلى التعاون والمحافظة على الأحمال الكهربائية، في ظل الظرف الطارئ الخارج عن السيطرة، مؤكدة أنها ستعمل على استعادة الاستقرار في التجهيز فور انتهاء أعمال الصيانة واستئناف ضخ الغاز بالكميات المطلوبة.وفي شهر يوليو/ تموز 2023، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاتفاق مع إيران على مقايضة النفط الخام العراقي بالغاز الإيراني.وحسب وكالة الأنباء العراقية، فإنه يتم بموجب الاتفاق مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمشغل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود.وتعد واردات الغاز ضرورية للعراق لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خلال أشهر الصيف، الذي يشهد درجات حرارة مرتفعة جدا في البلاد، لا سيما في المحافظات الجنوبية.
https://sarabic.ae/20240609/لماذا-يحرق-العراق-كميات-ضخمة-من-الغاز-الطبيعي-1089673799.html
https://sarabic.ae/20240216/إيران-زيادة-كمية-الغاز-المتدفق-إلى-العراق-في-الصيف-المقبل-1086149145.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق يعلن توقف إمدادات الغاز الإيراني ويكشف ما يترتب على ذلك
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عن التوقف الكامل لإمدادات الغاز الإيراني.
وأوضحت أن ذلك تسبب في فقدان المنظومة الكهربائية 5500 ميغاوات، مشيرة إلى العمل على تنسيق أكبر مع وزارة النفط العراقية لتعويض هذا النقص.
وذكرت الوزارة أن توقف إمدادات الغاز الإيراني، جاء نتيجة أعمال الصيانة المعلنة من جانب إيران، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة 15 يوما، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأوضحت أن الانقطاع أثر على مناطق بغداد والوسط ومحافظات الفرات الأوسط، إذ كان من المقرر ضخ 25 مليون متر مكعب يومياً، بينما لا يتجاوز المدفوع حاليا 7 ملايين متر مكعب، تم تحويلها لدعم المنطقة الجنوبية.
وأضاف البيان أن وزارة الكهرباء العراقية تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية والطارئة لزيادة قدرات المنظومة الكهربائية عبر استئناف المشاريع المتوقفة، وتشغيل المحطات الإنتاجية باستخدام الغاز والوقود الوطني، إلى جانب الغاز المستورد، لحين استكمال مشاريع تأهيل حقول الغاز المحلية.
ودعت الوزارة المواطنين العراقيين إلى التعاون والمحافظة على الأحمال الكهربائية، في ظل الظرف الطارئ الخارج عن السيطرة، مؤكدة أنها ستعمل على استعادة الاستقرار في التجهيز فور انتهاء أعمال الصيانة واستئناف ضخ الغاز بالكميات المطلوبة.
وفي شهر يوليو/ تموز 2023، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاتفاق مع إيران على مقايضة النفط الخام العراقي بالغاز الإيراني.
وحسب وكالة
الأنباء العراقية، فإنه يتم بموجب الاتفاق مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمشغل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود.
وتعد واردات الغاز ضرورية للعراق لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خلال أشهر الصيف، الذي يشهد درجات حرارة مرتفعة جدا في البلاد، لا سيما في المحافظات الجنوبية.