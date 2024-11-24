https://sarabic.ae/20241124/خبير-بريطاني-أوكرانيا-تعاني-من-خسائر-مروعة-في-جميع-ساحات-القتال-1095143795.html
خبير بريطاني: أوكرانيا تعاني من خسائر مروعة في جميع ساحات القتال
خبير بريطاني: أوكرانيا تعاني من خسائر مروعة في جميع ساحات القتال
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في ساحة المعركة. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T20:30+0000
2024-11-24T20:30+0000
2024-11-24T20:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع يوتيوب، أنه "في هذه الأثناء، لا تزال أوكرانيا تعاني من خسائر مروعة في جميع ساحات القتال، ولا توجد مؤشرات على أن هذه الخسائر آخذة في الانخفاض بشكل كبير".وخلص ميركوريس إلى أنهم يتخذون خطوات يائسة ويزودون القوات المسلحة الأوكرانية بكل شيء دون أي غرض محدد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241124/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1095131447.html
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روسيا
خبير بريطاني: أوكرانيا تعاني من خسائر مروعة في جميع ساحات القتال
ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في ساحة المعركة.
وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع يوتيوب، أنه "في هذه الأثناء، لا تزال أوكرانيا تعاني من خسائر مروعة في جميع ساحات القتال، ولا توجد مؤشرات على أن هذه الخسائر آخذة في الانخفاض بشكل كبير".
ووفقا للخبير، فإن القوى الغربية تحاول بشكل محموم اتخاذ بعض الإجراءات.
وخلص ميركوريس إلى أنهم يتخذون خطوات يائسة ويزودون القوات المسلحة الأوكرانية بكل شيء دون أي غرض محدد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.