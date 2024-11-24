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مصر تعلن عن مخطط لإنشاء محطة قطارات ومواني برية على الحدود مع السودان
مصر تعلن عن مخطط لإنشاء محطة قطارات ومواني برية على الحدود مع السودان
سبوتنيك عربي
أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، عن خطة لإنشاء محطة قطارات وموانئ برية جديدة على الحدود مع السودان، لتعزيز شبكات النقل والتجارة بين البلدين. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T07:22+0000
2024-11-24T07:22+0000
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وأوضح الوزير خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال، الذي عقد أمس السبت في القاهرة، أن "مصر ترتبط بالسودان عبر ثلاثة محاور برية رئيسية: توشكي - أرقين (100 كيلو متر غرب النيل)، قسطل - وادي حلفا (35 كيلو متر شرق النيل)، ومحور ساحل البحر الأحمر من حلايب إلى بورسودان (280 كيلو متر)"، وفقا لبيان من وزارة النقل المصرية.كما أشار إلى "التخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبو سمبل لتبادل الخدمة بين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع عند أبو سمبل، وخط سكة حديد جديد مخطط إنشاؤه من أبو سمبل حتى وادي حلفا".ولفت إلى "وجود ثلاثة موانئ برية قائمة الحدود المصرية السودانية هي (قسطل، أرقين، رأس حدربة)، مع التخطيط لإنشاء إنشاء مناطق لوجستية في قسطل وأرقين لخدمة حركة التجارة بين البلدين، إلى جانب الطريق الملاحي (أسوان - وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر"، بحسب البيان المصري.وشدد وزير النقل المصري، كامل الوزير، في كلمته، على أن "السودان يمثل وجهة واعدة للاستثمارات الزراعية واللوجستية بفضل موارده الطبيعية وموقعه الجغرافي الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر".
https://sarabic.ae/20241110/السودان-يوجه-نداء-عاجلا-لرعاياه-المقيمين-في-مصر-1094647131.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

مصر تعلن عن مخطط لإنشاء محطة قطارات ومواني برية على الحدود مع السودان

07:22 GMT 24.11.2024
© Photo / Unsplash/ Nick Fewingsخط سكة حديد
خط سكة حديد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
خط سكة حديد
© Photo / Unsplash/ Nick Fewings
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أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، عن خطة لإنشاء محطة قطارات وموانئ برية جديدة على الحدود مع السودان، لتعزيز شبكات النقل والتجارة بين البلدين.
وأوضح الوزير خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال، الذي عقد أمس السبت في القاهرة، أن "مصر ترتبط بالسودان عبر ثلاثة محاور برية رئيسية: توشكي - أرقين (100 كيلو متر غرب النيل)، قسطل - وادي حلفا (35 كيلو متر شرق النيل)، ومحور ساحل البحر الأحمر من حلايب إلى بورسودان (280 كيلو متر)"، وفقا لبيان من وزارة النقل المصرية.
كما أشار إلى "التخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبو سمبل لتبادل الخدمة بين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع عند أبو سمبل، وخط سكة حديد جديد مخطط إنشاؤه من أبو سمبل حتى وادي حلفا".
ولفت إلى "وجود ثلاثة موانئ برية قائمة الحدود المصرية السودانية هي (قسطل، أرقين، رأس حدربة)، مع التخطيط لإنشاء إنشاء مناطق لوجستية في قسطل وأرقين لخدمة حركة التجارة بين البلدين، إلى جانب الطريق الملاحي (أسوان - وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر"، بحسب البيان المصري.
القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
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وشدد وزير النقل المصري، كامل الوزير، في كلمته، على أن "السودان يمثل وجهة واعدة للاستثمارات الزراعية واللوجستية بفضل موارده الطبيعية وموقعه الجغرافي الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر".
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