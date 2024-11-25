https://sarabic.ae/20241125/إحباط-بيع-طفلة-من-قبل-والدتها-مقابل-80-ألف-دولار-في-دولة-عربية-1095149574.html

إحباط بيع طفلة من قبل والدتها مقابل 80 ألف دولار في دولة عربية

إحباط بيع طفلة من قبل والدتها مقابل 80 ألف دولار في دولة عربية

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير، يوم أمس الأحد، عن إحباط محاولة بيع طفلة من قبل والدتها في العاصمة العراقية بغداد. 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T07:45+0000

2024-11-25T07:45+0000

2024-11-25T07:45+0000

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وقالت قيادة الشرطة في بيان لوزارة الداخلية: "في عملية نوعية تأتي ضمن جهود قوات الشرطة الاتحادية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى بالتعاون مع مفرزة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، من القبض على (5) نساء في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".وأكدت أنه "تم إحالة المتهمات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة".وقال المصدر لـ"السومرية نيوز”، إنه "بمتابعة ومراقبة ونصب كمين محكم، قوة أمنية تمكنت من إحباط عملية بيع طفلة عن طريق والدتها بمبلغ قدره 80 ألف دولار أمريكي لشخص كان معها داخل أحد المطاعم ضمن منطقة الكرادة".وأضاف المصدر أنه "تم اعتقال الأم والشخص المشتري وإيداعهما التوقيف".دولتان عربيتان تمتلكان أرخص مياه عذبة للشرب.. والأغلى في دول متقدمة وغنيةدراسة: مياه الشرب المحملة بنسبة أعلى من الـ"فلورايد" تؤثر على إدراك الأطفال

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