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إنقاذ 28 شخصا والبحث عن 17 آخرين إثر غرق يخت سياحي في محافظة البحر الأحمر
إنقاذ 28 شخصا والبحث عن 17 آخرين إثر غرق يخت سياحي في محافظة البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، "إنقاذ 28 شخصا حتى الآن من حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري" شمال مدينة مرسى علم المصرية"، مشيرا إلى أن عمليات... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T14:29+0000
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وأشار المحافظ، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إلى أن الفرقاطة "الفاتح" والطائرات التابعة للقوات المسلحة مستمرة في تمشيط المنطقة بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة.وأكد أن "الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين"، مشددا على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان.وأعرب اللواء حنفي، عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدًا بتعاون القوات المسلحة والفرق الميدانية في هذا الحادث، مؤكدا أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها.وشهدت مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر المصرية، حادث غرق مأساوي ليخت سياحي، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين، ما أثار حالة من الحزن والقلق في المنطقة.وتلقى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر إشارة استغاثة في الساعة 5:30 صباحًا من أحد أفراد طاقم اليخت، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء "بورتو غالب"، يوم 24 نوفمبر/ تشرين الاثاني الجاري، وكان يقل على متنه 31 سائحًا من جنسيات مختلفة و14 فردًا من الطاقم، وكان من المقرر عودته إلى "مارينا الغردقة" يوم 29 نوفمبر الجاري.
https://sarabic.ae/20241125/مصر-غرق-يخت-سياحي-في-البحر-الأحمر-يقل-31-سائحا-1095158050.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

إنقاذ 28 شخصا والبحث عن 17 آخرين إثر غرق يخت سياحي في محافظة البحر الأحمر

14:29 GMT 25.11.2024 (تم التحديث: 14:30 GMT 25.11.2024)
© Sputnik . Amro Omranالبحر الأحمر
البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© Sputnik . Amro Omran
تابعنا عبر
أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، "إنقاذ 28 شخصا حتى الآن من حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري" شمال مدينة مرسى علم المصرية"، مشيرا إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية للعثور على 17 مفقودا.
وأشار المحافظ، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إلى أن الفرقاطة "الفاتح" والطائرات التابعة للقوات المسلحة مستمرة في تمشيط المنطقة بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة.
وأكد أن "الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين"، مشددا على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان.
يخت غرقان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
مجتمع
مصر... غرق يخت سياحي في البحر الأحمر يقل 31 سائحا
10:35 GMT
وأعرب اللواء حنفي، عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدًا بتعاون القوات المسلحة والفرق الميدانية في هذا الحادث، مؤكدا أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها.
وشهدت مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر المصرية، حادث غرق مأساوي ليخت سياحي، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين، ما أثار حالة من الحزن والقلق في المنطقة.
وتلقى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر إشارة استغاثة في الساعة 5:30 صباحًا من أحد أفراد طاقم اليخت، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء "بورتو غالب"، يوم 24 نوفمبر/ تشرين الاثاني الجاري، وكان يقل على متنه 31 سائحًا من جنسيات مختلفة و14 فردًا من الطاقم، وكان من المقرر عودته إلى "مارينا الغردقة" يوم 29 نوفمبر الجاري.
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