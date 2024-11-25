https://sarabic.ae/20241125/إنقاذ-28-شخصا-والبحث-عن-17-آخرين-إثر-غرق-يخت-سياحي-في-محافظة-البحر-الأحمر-1095172881.html
إنقاذ 28 شخصا والبحث عن 17 آخرين إثر غرق يخت سياحي في محافظة البحر الأحمر
إنقاذ 28 شخصا والبحث عن 17 آخرين إثر غرق يخت سياحي في محافظة البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، "إنقاذ 28 شخصا حتى الآن من حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري" شمال مدينة مرسى علم المصرية"، مشيرا إلى أن عمليات... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T14:29+0000
2024-11-25T14:29+0000
2024-11-25T14:30+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101459/55/1014595553_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_593c4c78164f5b25eeae55957943dff7.jpg
وأشار المحافظ، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إلى أن الفرقاطة "الفاتح" والطائرات التابعة للقوات المسلحة مستمرة في تمشيط المنطقة بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة.وأكد أن "الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين"، مشددا على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان.وأعرب اللواء حنفي، عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدًا بتعاون القوات المسلحة والفرق الميدانية في هذا الحادث، مؤكدا أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها.وشهدت مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر المصرية، حادث غرق مأساوي ليخت سياحي، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين، ما أثار حالة من الحزن والقلق في المنطقة.وتلقى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر إشارة استغاثة في الساعة 5:30 صباحًا من أحد أفراد طاقم اليخت، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء "بورتو غالب"، يوم 24 نوفمبر/ تشرين الاثاني الجاري، وكان يقل على متنه 31 سائحًا من جنسيات مختلفة و14 فردًا من الطاقم، وكان من المقرر عودته إلى "مارينا الغردقة" يوم 29 نوفمبر الجاري.
https://sarabic.ae/20241125/مصر-غرق-يخت-سياحي-في-البحر-الأحمر-يقل-31-سائحا-1095158050.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101459/55/1014595553_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_a37981308f5424023be359b8f8d49e86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إنقاذ 28 شخصا والبحث عن 17 آخرين إثر غرق يخت سياحي في محافظة البحر الأحمر
14:29 GMT 25.11.2024 (تم التحديث: 14:30 GMT 25.11.2024)
أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، "إنقاذ 28 شخصا حتى الآن من حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري" شمال مدينة مرسى علم المصرية"، مشيرا إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية للعثور على 17 مفقودا.
وأشار المحافظ، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إلى أن الفرقاطة "الفاتح" والطائرات التابعة للقوات المسلحة مستمرة في تمشيط المنطقة بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة.
وأكد أن "الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين"، مشددا على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان.
وأعرب اللواء حنفي، عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدًا بتعاون القوات المسلحة والفرق الميدانية في هذا الحادث، مؤكدا أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها.
وشهدت مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر المصرية، حادث غرق مأساوي ليخت سياحي
، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين، ما أثار حالة من الحزن والقلق في المنطقة.
وتلقى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر إشارة استغاثة في الساعة 5:30 صباحًا من أحد أفراد طاقم اليخت، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء "بورتو غالب"، يوم 24 نوفمبر/ تشرين الاثاني الجاري، وكان يقل على متنه 31 سائحًا من جنسيات مختلفة و14 فردًا من الطاقم، وكان من المقرر عودته إلى "مارينا الغردقة" يوم 29 نوفمبر الجاري.