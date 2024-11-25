https://sarabic.ae/20241125/الأمطار-تعمق-معاناة-النازحين-في-قطاع-غزة-وسط-نقص-في-الملابس-والأغطية-1095003077.html

الأمطار تعمق معاناة النازحين في قطاع غزة وسط نقص في الملابس والأغطية

الأمطار تعمق معاناة النازحين في قطاع غزة وسط نقص في الملابس والأغطية

سبوتنيك عربي

بعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب "مجازر"... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T11:30+0000

2024-11-25T11:30+0000

2024-11-25T11:44+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

العالم

العالم العربي

إسرائيل

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1095001431_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_52a3abb81652927acdac2d12bc370f92.jpg

وأفادت الأمم المتحدة بأن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة منذ بدء الحرب مقدرة عددهم بنحو 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.4 مليون نسمة تقريباً.ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وتزداد معاناة النازحين من بيوتهم المدمرة مع حلول فصل الشتاء والمخاوف من الأمطار التي تفاقم حياة النازحين، وأصبح هطول الأمطار مرتبطا بمآس جديدة يعيشها النازحون بسبب تداعيات الحرب المتواصلة.غرق الخياموبدأت مياه أمطار الشتاء بالهطول على قطاع غزة، وتسربت كميات كبيرة منها لمناطق النزوح سواء في مراكز الإيواء أو في مناطق الخيام، علاوة عن اقتحامها المنازل، التي تضررت بشكل بليغ جراء الغارات الجوية للجيش الإسرائيلي.وتعيش كل الأسر مأساة حقيقية في فصل الشتاء إما بسبب الغرق أو لفقدان التدفئة والأغطية والملابس اللازمة للتعامل مع الأجواء الشديدة البرودة.وفي خان يونس جنوبي قطاع غزة، اقتحمت مياه الأمطار خيام النازحين ودخلت مناطق نومهم، فخرجوا خوفا، يحملون أطفالهم وكبار السن المقعدين، بحثا عن مكان يقيهم من المطر، بعد أن ابتلت ملابسهم وأغطيتهم.وحاول النازحون مع بزوغ الشمس تثبيت خيامهم المهترئة، كما تحاول النازحة أمل سالم إخراج الأغطية خارج الخيمة التي تسكن بها.ويحاول النازح أحمد أبو لطيفة، إصلاح خيمته التي مزقتها الأمطار، لكن دون جدوى، فقد أصبحت مهترئة، ويقول أحمد لـ"سبوتنيك": "كل ساعات الليل ونحن نحاول التخلص من المياه، لقد غرقنا، أخرجت عائلتي وأطفالي خارج الخيمة في العراء، ولا أستطيع فعل شيء فلا يوجد خيام ولا أغطية، والمياه تدخل إلى الخيمة بسهولة، ومهما بذلنا جهدا للتأقلم مع الواقع يأتي ما هو أصعب، لقد تعبنا، لا يوجد مقومات الحياة ولا حتى عمل".وأما النازح صبري عوض، فلم يستطع إصلاح خيمته، بعدما تمزقت بسبب الأمطار، لكن أكثر ما يعانيه هو عدم توفر ملابس لأطفاله لمواجهة الشتاء، ويقول صبري لوكالة "سبوتنيك":وتابع: "لقد غرقنا بسبب مياه الأمطار، خيمتنا نصفها ممزق ومن مطر خفيف تغرق، وهي مصنوعة من القماش وليس البلاستيك، ولا تقي تسرب المياه، وطوال اليوم ونحن نحاول لكن بدون فائدة، ولا أريد أن أذهب إلى المدارس أو البيوت المهدمة لأنها ستقع علينا في الشتاء، ولا نعرف ماذا نفعل، وأطالب أن تتوقف الحرب في أقرب وقت".فيضان الشوارعوأما بلدية غزة، فذكرت أنَّ حلول فصل الشتاء للمرة الثانية، مع استمرار الحرب منذ أكثر من عام، يفاقم من الكارثة الصحية والبيئية، بسبب كثرة الركام في شوارع المدينة، لافتة إلى أن ذلك يسبب انسدادًا في مصارف مياه الأمطار والصرف الصحي.ولم تستطع فرق الإنقاذ، وفرق البلدية من مساعدة النازحين، حيث تفتقر لوسائل المساعدة، ويقول عضو بلدية عبسان الجديدة شرق خان يونس، عبد الله محمود، لوكالة "سبوتنيك": كما ذكر جهاز الدفاع المدني في غزة أنَّ خيام النازحين في قطاع غزة، تعرضت للغرق نتيجة موجة أمطار غزيرة، ما فاقم معاناة آلاف العائلات النازحة بفعل القصف، فيما تسببت المياه أيضا في اقتلاع العديد من الخيام وإغراق محتوياتها.وبسبب آلاف الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ بداية الحرب، وعمليات التدمير الكثيفة للمنازل خلال التوغلات البرية، أصبحت الكثير من المنازل مهدمة جزئيا، ما يجعلها عرضة للغرق في فصل الشتاء.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي الحرب المتسمرة ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 44 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,008 آخرين.وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية، هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر 2023.

https://sarabic.ae/20241120/المجاعة-تشتد-في-خان-يونس-جنوبي-قطاع-غزة-وازدياد-حالات-سوء-التغذية---1094913029.html

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى