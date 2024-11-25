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لافروف: الناتو يسعى للسيطرة على العالم
لافروف: الناتو يسعى للسيطرة على العالم
سبوتنيك عربي
أعلن وزرير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن حلف شمال الأطلسي الذي يعلن الحاجة إلى ضمان أمنه، "يُظهر اكتساحًا عالميًا ويحاول وضع العمليات الاقتصادية تحت... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T17:15+0000
2024-11-25T17:15+0000
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وقال خلال لقائه بالمشاركين في البرنامج العلمي والتربوي "الحوار من أجل المستقبل": "تم إنشاء الناتو من أجل الدفاع عن أراضي أعضائه، لقد وعدونا بعدم توسيع الحلف. وفي عام 1997، وقعنا على وثيقة خاصة، لكننا أردنا الحد من الأضرار التي لحقت بنا قدر الإمكان".وأضاف: "لقد صرح الناتو بأنه تحالف دفاعي، والآن يأتي التهديد لهم من (كما يسمونه) منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وبحر الصين الجنوبي، ومضيق تايوان، ومن كل مكان حيث توجد الصين وجزء من روسيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241122/الدوما-الروسي-تصريح-أوكرانيا-بامتلاكها-صواريخ-بعيدة-المدى-يؤكد-أن-الناتو-يقاتل-ضد-روسيا-1095094508.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

لافروف: الناتو يسعى للسيطرة على العالم

17:15 GMT 25.11.2024
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتطرق لنتائج عمل الدبلوماسية الروسية خلال مؤتمره الصحفي السنوي
 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتطرق لنتائج عمل الدبلوماسية الروسية خلال مؤتمره الصحفي السنوي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© Sputnik . Sergey Guneyev
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تابعنا عبر
أعلن وزرير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن حلف شمال الأطلسي الذي يعلن الحاجة إلى ضمان أمنه، "يُظهر اكتساحًا عالميًا ويحاول وضع العمليات الاقتصادية تحت سيطرته".
وقال خلال لقائه بالمشاركين في البرنامج العلمي والتربوي "الحوار من أجل المستقبل": "تم إنشاء الناتو من أجل الدفاع عن أراضي أعضائه، لقد وعدونا بعدم توسيع الحلف. وفي عام 1997، وقعنا على وثيقة خاصة، لكننا أردنا الحد من الأضرار التي لحقت بنا قدر الإمكان".

وتابع: "تم التوقيع على اتفاق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) يقضي بعدم نشر قوات مسلحة دائمة على أراضي الأعضاء الجدد، استمروا في القيام بذلك، والآن أصبح بالفعل على حدودنا".

مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
الدوما الروسي: تصريح أوكرانيا بامتلاكها صواريخ بعيدة المدى يؤكد أن "الناتو" يقاتل ضد روسيا
22 نوفمبر, 13:38 GMT
وأضاف: "لقد صرح الناتو بأنه تحالف دفاعي، والآن يأتي التهديد لهم من (كما يسمونه) منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وبحر الصين الجنوبي، ومضيق تايوان، ومن كل مكان حيث توجد الصين وجزء من روسيا".

وأشار إلى أن "التحالف من خلال أفعاله، يعلن أن له امتدادًا عالميًا، وأن التهديدات لأمنه أصبحت الآن في كل مكان تقريبًا".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:31 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 12:47 GMT
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