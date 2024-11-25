https://sarabic.ae/20241125/مشاهد-لطاقم-أنظمة-بوك-إم2-أثناء-مهمة-قتالية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1095160542.html
مشاهد لطاقم أنظمة "بوك-إم2" أثناء مهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مشاهد لطاقم أنظمة "بوك-إم2" أثناء مهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
مشاهد لطاقم أنظمة "بوك-إم2" أثناء مهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
2024-11-25T12:12+0000
2024-11-25T12:12+0000
2024-11-25T12:12+0000
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سبوتنيك عربي
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مشاهد لطاقم أنظمة "بوك-إم2" أثناء مهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مشاهد لطاقم أنظمة "بوك-إم2" أثناء مهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مشاهد لطاقم أنظمة "بوك-إم2" أثناء مهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
يستعرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد من المهمة القتالية لطاقم أنظمة "بوك-إم2"، التابع لقوات مجموعة "المركز" على اتجاه كراسنوأرميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
جندي من قوات مجموعة "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" على اتجاه محور كراسنوأرميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من قوات مجموعة "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" على اتجاه محور كراسنوأرميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
جندي من قوات مجموعة "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" على اتجاه محور كراسنوأرميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من قوات مجموعة "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" على اتجاه محور كراسنوأرميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
جندي من قوات مجموعة "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" على اتجاه محور كراسنوأرميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من قوات مجموعة "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" على اتجاه محور كراسنوأرميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
جندي من قوات مجموعة "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" على اتجاه محور كراسنوأرميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من قوات مجموعة "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" على اتجاه محور كراسنوأرميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
جندي من قوات مجموعة "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" على اتجاه محور كراسنوأرميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من قوات مجموعة "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" على اتجاه محور كراسنوأرميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
جندي من قوات مجموعة "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" على اتجاه محور كراسنوأرميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من قوات مجموعة "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" على اتجاه محور كراسنوأرميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
جندي من قوات مجموعة "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" على اتجاه محور كراسنوأرميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من قوات مجموعة "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" على اتجاه محور كراسنوأرميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
جندي من قوات مجموعة "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" على اتجاه محور كراسنوأرميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من قوات مجموعة "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" على اتجاه محور كراسنوأرميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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