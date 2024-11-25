https://sarabic.ae/20241125/نظرا-لتحديات-خطيرة-حدث-مهم-في-مصر-خلال-أيام-1095162150.html
نظرا لتحديات خطيرة... "حدث مهم" في مصر خلال أيام
نظرا لتحديات خطيرة... "حدث مهم" في مصر خلال أيام
سبوتنيك عربي
أعلنت مصر، اليوم الاثنين، عن إقامة حدث مهم على أراضيها، بسبب "تحديات خطيرة"، حسب وصفها. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T11:40+0000
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وقال وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إن مصر ستستضيف مؤتمرا وزاريا لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وأكد أن "المنطقة تواجه تحديات خطيرة، تتطلب العمل الجاد، واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة لمواجهة تهديدات الأمن والاستقرار، وشدد أن "الرؤية المصرية تستند إلى ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة ولبنان والإفراج عن المحتجزين بالقطاع"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة العاشرة من منتدى حوارات روما المتوسطية، بحضور الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، وعدد من وزراء الخارجية، لبحث الاستقرار الإقليمي وتعزيز الشراكات الاقتصادية.وأكد عبد العاطي، أن المنتدى يُعقد في ظل تحديات أمنية وسياسية تواجه دول المتوسط، خاصة مع تصاعد العدوان على غزة وانتهاك السيادة اللبنانية.وشدد على موقف مصر الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وإطلاق سراح المحتجزين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بجانب أهمية إيجاد أفق سياسي لحل الدولتين.ودعا وزير الخارجية المصري، الدكتور عبد العاطي، المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف العدوان، مؤكدا التزام مصر بالعمل لتحقيق التهدئة وتعزيز السلام في المنطقة.
https://sarabic.ae/20241125/مصر-تكشف-عن-خسائرها-منذ-بدء-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-1095159119.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
نظرا لتحديات خطيرة... "حدث مهم" في مصر خلال أيام
أعلنت مصر، اليوم الاثنين، عن إقامة حدث مهم على أراضيها، بسبب "تحديات خطيرة"، حسب وصفها.
وقال وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إن مصر ستستضيف مؤتمرا وزاريا لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأكد أن "المنطقة تواجه تحديات خطيرة، تتطلب العمل الجاد، واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة لمواجهة تهديدات الأمن والاستقرار، وشدد أن "الرؤية المصرية تستند إلى ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة ولبنان والإفراج عن المحتجزين بالقطاع"، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة العاشرة من منتدى حوارات روما المتوسطية، بحضور الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، وعدد من وزراء الخارجية، لبحث الاستقرار الإقليمي وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
وأكد عبد العاطي، أن المنتدى يُعقد في ظل تحديات أمنية وسياسية تواجه دول المتوسط، خاصة مع تصاعد العدوان على غزة وانتهاك السيادة اللبنانية.
وشدد على موقف مصر الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وإطلاق سراح المحتجزين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بجانب أهمية إيجاد أفق سياسي لحل الدولتين.
ودعا وزير الخارجية المصري
، الدكتور عبد العاطي، المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف العدوان، مؤكدا التزام مصر بالعمل لتحقيق التهدئة وتعزيز السلام في المنطقة.