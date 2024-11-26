البرهان في إريتريا ووزير الخارجية السوداني في إثيوبيا... ماذا يدور في الكواليس؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241126/البرهان-في-إريتريا-ووزير-الخارجية-السوداني-في-إثيوبيا-ماذا-يدور-في-الكواليس-1095203773.html
البرهان في إريتريا ووزير الخارجية السوداني في إثيوبيا... ماذا يدور في الكواليس؟
البرهان في إريتريا ووزير الخارجية السوداني في إثيوبيا... ماذا يدور في الكواليس؟
سبوتنيك عربي
وصل رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإريترية أسمرا، في زيارة رسمية. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T12:47+0000
2024-11-26T12:49+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار إثيوبيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091877007_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_d96ebe460f6c4d5d1adda4adf228c1a7.jpg
وأفادت صحيفة "السوداني"، بأن "رئيس مجلس السيادة، سيجري مباحثات مع الرئيس أسياس أفورقي، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها بما يحقق تطلعات الشعبيين الشقيقين، إضافةً إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".ووصل وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتقى نظيره الإثيوبي قيديون تموثيث، وبحث اللقاء بين المسؤولين، العلاقات الثنائية وسُبُل دعمها وتطويرها في شتى المجالات من خلال الاتفاقيات القائمة وتفعيلها، بما يخدم مصالح شعبي البلدين.وقدّم وزير الخارجية السوداني إحاطة للجانب الإثيوبي حول "الموقف الحالي في السودان والانتصارات الأخيرة للقوات المسلحة على المليشيا المتمردة في سياق الجهود المبذولة للقضاء عليها"، بحسب صحيفة "السوداني".وقال البرهان، في وقت سابق، إن الجيش مصرّ على استئصال من وصفهم بـ"الميليشيات" المجرمة. وتابع: "الجيش والقوات النظامية الأخرى، عازمون على القضاء على التمرد واستئصال مليشيا آل دقلو الإرهابية المجرمة (في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو)"، حسبما ذكر موقع "السوداني نيوز".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال حتى الآن.
https://sarabic.ae/20241125/السودان-البرهان-يرفض-التسوية-مع-قوات-الدعم-السريع-قبل-نزع-سلاحها-1095180293.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091877007_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_874f8055a8c047cca714dba44d2304d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إثيوبيا
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إثيوبيا

البرهان في إريتريا ووزير الخارجية السوداني في إثيوبيا... ماذا يدور في الكواليس؟

12:47 GMT 26.11.2024 (تم التحديث: 12:49 GMT 26.11.2024)
© AP Photoعبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
وصل رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإريترية أسمرا، في زيارة رسمية.
وأفادت صحيفة "السوداني"، بأن "رئيس مجلس السيادة، سيجري مباحثات مع الرئيس أسياس أفورقي، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها بما يحقق تطلعات الشعبيين الشقيقين، إضافةً إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".
ووصل وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتقى نظيره الإثيوبي قيديون تموثيث، وبحث اللقاء بين المسؤولين، العلاقات الثنائية وسُبُل دعمها وتطويرها في شتى المجالات من خلال الاتفاقيات القائمة وتفعيلها، بما يخدم مصالح شعبي البلدين.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
السودان... البرهان يرفض التسوية مع قوات الدعم السريع قبل نزع سلاحها
أمس, 19:13 GMT
وقدّم وزير الخارجية السوداني إحاطة للجانب الإثيوبي حول "الموقف الحالي في السودان والانتصارات الأخيرة للقوات المسلحة على المليشيا المتمردة في سياق الجهود المبذولة للقضاء عليها"، بحسب صحيفة "السوداني".
وقال البرهان، في وقت سابق، إن الجيش مصرّ على استئصال من وصفهم بـ"الميليشيات" المجرمة. وتابع: "الجيش والقوات النظامية الأخرى، عازمون على القضاء على التمرد واستئصال مليشيا آل دقلو الإرهابية المجرمة (في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو)"، حسبما ذكر موقع "السوداني نيوز".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال حتى الآن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала