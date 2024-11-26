https://sarabic.ae/20241126/البرهان-في-إريتريا-ووزير-الخارجية-السوداني-في-إثيوبيا-ماذا-يدور-في-الكواليس-1095203773.html

البرهان في إريتريا ووزير الخارجية السوداني في إثيوبيا... ماذا يدور في الكواليس؟

البرهان في إريتريا ووزير الخارجية السوداني في إثيوبيا... ماذا يدور في الكواليس؟

سبوتنيك عربي

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإريترية أسمرا، في زيارة رسمية. 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T12:47+0000

2024-11-26T12:47+0000

2024-11-26T12:49+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار إثيوبيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091877007_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_d96ebe460f6c4d5d1adda4adf228c1a7.jpg

وأفادت صحيفة "السوداني"، بأن "رئيس مجلس السيادة، سيجري مباحثات مع الرئيس أسياس أفورقي، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها بما يحقق تطلعات الشعبيين الشقيقين، إضافةً إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".ووصل وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتقى نظيره الإثيوبي قيديون تموثيث، وبحث اللقاء بين المسؤولين، العلاقات الثنائية وسُبُل دعمها وتطويرها في شتى المجالات من خلال الاتفاقيات القائمة وتفعيلها، بما يخدم مصالح شعبي البلدين.وقدّم وزير الخارجية السوداني إحاطة للجانب الإثيوبي حول "الموقف الحالي في السودان والانتصارات الأخيرة للقوات المسلحة على المليشيا المتمردة في سياق الجهود المبذولة للقضاء عليها"، بحسب صحيفة "السوداني".وقال البرهان، في وقت سابق، إن الجيش مصرّ على استئصال من وصفهم بـ"الميليشيات" المجرمة. وتابع: "الجيش والقوات النظامية الأخرى، عازمون على القضاء على التمرد واستئصال مليشيا آل دقلو الإرهابية المجرمة (في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو)"، حسبما ذكر موقع "السوداني نيوز".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال حتى الآن.

https://sarabic.ae/20241125/السودان-البرهان-يرفض-التسوية-مع-قوات-الدعم-السريع-قبل-نزع-سلاحها-1095180293.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إثيوبيا