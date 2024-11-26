ما هي "آلية الزناد" التي لوحت بريطانيا باستخدامها ضد إيران؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241126/ما-هي-آلية-الزناد-التي-لوحت-بريطانيا-باستخدامها-ضد-إيران-1095198863.html
ما هي "آلية الزناد" التي لوحت بريطانيا باستخدامها ضد إيران؟
ما هي "آلية الزناد" التي لوحت بريطانيا باستخدامها ضد إيران؟
سبوتنيك عربي
تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، أي أقل بنسبة 30 في المئة من الدرجة النووية، كما نفت اتهامات الدول الغربية بأنها تسعى إلى تطوير سلاح... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T11:21+0000
2024-11-26T11:21+0000
العالم
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095199061_0:60:1024:636_1920x0_80_0_0_4b2fbf6a05d26d3abd6a8e1e14e7854b.jpg
ولوحت بريطانيا بتفعيل "آلية الزناد" لمنع إيران من تصنيع أسلحة نووية إذا فشلت في تحقيق ذلك بالطرق الدبلوماسية.وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر، يوم الخميس الماضي، قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي، وهي الخطوة التي ردت عليها طهران، يوم الأحد، بإطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة، متهمة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستغلال المجلس لأهداف سياسية."آلية الزناد" التي تحدثت عنها بريطانيا في ظل تصاعد المواجهة بين طهران والدول الغربية، حول برنامج إيران النووي، تمثل جزءا من خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة بـ"الاتفاق النووي"، وهي آلية خاصة بطرق معاقبة إيران إذا لم تلتزم بشروط الاتفاق النووي.ورغم محاولة واشنطن تطبيق هذه الآلية على إيران في 2020، إلا أن انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، لم يسمح لها بذلك.ويرتبط تنفيذ هذه الآلية بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الخاص بالاتفاق النووي الإيراني، الذي ينص على أنه إذا تلقى المجلس إخطارا من دولة مشاركة في الاتفاق النووي بمسألة ترى أنها تشكل إخلالا كبيراً بالالتزامات المنصوص عليها، فإنه يصوت في غضون 30 يوما على مشروع قرار بشأن الأحكام المبينة في قرارات مجلس الأمن السابقة، التي تتضمن إعادة فرض العقوبات السابقة على إيران، بحسب موقع "الأمم المتحدة".عودة العقوبات وآلية التنفيذتتضمن عودة العقوبات منع إيران من تطوير واستيراد الأسلحة من الخارج وحرمانها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، إضافة إلى معاقبة الأفراد والكيانات الإيرانية ومطالبة الدول بفحص أي شحنات من إيران أو متجهة إليها ومصادرتها.ومن الناحية التنفيذية، يتطلب إعادة فرض العقوبات تقدم الدولة العضو بمجلس الأمن بشكوى إلى المجلس بخصوص انتهاك إيران للاتفاق النووي، على أن يتم التصويت على هذا الأمر في غضون 30 يوما، حيث يتم إعادة فرض العقوبات التي كانت مقررة قبل عام 2015 دون إمكانية استخدام حق النقض الفيتو ضدها.وأبرمت طهران مع الدول الـ6 الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) اتفاقا بشأن برنامجها النووي، عام 2015، سمح برفع الكثير من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها مقابل الحد من أنشطتها النووية والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة منشآتها النووية.وأكدت إيران في أكثر من مناسبة أن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن أهداف إيران وبرنامجها النووي سلمية تماما، وفي مايو/ أيار الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن إيران أوفت بجميع التزاماتها، وأن هذا الأمر أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرات عديدة، لافتًا إلى أن بلاده تعارض استخدام الأسلحة النووية ونعتقد أن وجود تلك الأسلحة يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.لكن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طالب مجموعة من النواب الإيرانيين في رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي إصدار الإذن وتوفير التسهيلات لتصنيع الأسلحة النووية.ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.
https://sarabic.ae/20241126/بريطانيا-توجه-تهديدا-شديدا-سنفعل-آلية-الزناد-إذا-لزم-الأمر-لمنع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-1095190582.html
https://sarabic.ae/20241116/عراقجي-إيران-سترد-على-أي-إجراءات-ضدها-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1094865882.html
https://sarabic.ae/20241123/أوامر-بزيادة-السرعة-إيران-تؤكد-استمرار-تخصيب-اليورانيوم-بنسبة-60-في-المئة-1095112957.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095199061_60:0:1024:723_1920x0_80_0_0_28d5a5219f4f57268356a06cff0c1121.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

ما هي "آلية الزناد" التي لوحت بريطانيا باستخدامها ضد إيران؟

11:21 GMT 26.11.2024
© Getty Images / NurPhoto / Contributorمفاعل نووي إيراني
مفاعل نووي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، أي أقل بنسبة 30 في المئة من الدرجة النووية، كما نفت اتهامات الدول الغربية بأنها تسعى إلى تطوير سلاح نووي.
ولوحت بريطانيا بتفعيل "آلية الزناد" لمنع إيران من تصنيع أسلحة نووية إذا فشلت في تحقيق ذلك بالطرق الدبلوماسية.
المفاعل النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
بريطانيا توجه تهديدا شديدا: سنفعل "آلية الزناد" إذا لزم الأمر لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
08:26 GMT
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر، يوم الخميس الماضي، قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي، وهي الخطوة التي ردت عليها طهران، يوم الأحد، بإطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة، متهمة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستغلال المجلس لأهداف سياسية.
"آلية الزناد" التي تحدثت عنها بريطانيا في ظل تصاعد المواجهة بين طهران والدول الغربية، حول برنامج إيران النووي، تمثل جزءا من خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة بـ"الاتفاق النووي"، وهي آلية خاصة بطرق معاقبة إيران إذا لم تلتزم بشروط الاتفاق النووي.
ورغم محاولة واشنطن تطبيق هذه الآلية على إيران في 2020، إلا أن انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، لم يسمح لها بذلك.
ويرتبط تنفيذ هذه الآلية بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الخاص بالاتفاق النووي الإيراني، الذي ينص على أنه إذا تلقى المجلس إخطارا من دولة مشاركة في الاتفاق النووي بمسألة ترى أنها تشكل إخلالا كبيراً بالالتزامات المنصوص عليها، فإنه يصوت في غضون 30 يوما على مشروع قرار بشأن الأحكام المبينة في قرارات مجلس الأمن السابقة، التي تتضمن إعادة فرض العقوبات السابقة على إيران، بحسب موقع "الأمم المتحدة".
مفاعل بوشهر النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
عراقجي: إيران سترد على أي إجراءات ضدها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
16 نوفمبر, 19:41 GMT

عودة العقوبات وآلية التنفيذ

تتضمن عودة العقوبات منع إيران من تطوير واستيراد الأسلحة من الخارج وحرمانها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، إضافة إلى معاقبة الأفراد والكيانات الإيرانية ومطالبة الدول بفحص أي شحنات من إيران أو متجهة إليها ومصادرتها.
ومن الناحية التنفيذية، يتطلب إعادة فرض العقوبات تقدم الدولة العضو بمجلس الأمن بشكوى إلى المجلس بخصوص انتهاك إيران للاتفاق النووي، على أن يتم التصويت على هذا الأمر في غضون 30 يوما، حيث يتم إعادة فرض العقوبات التي كانت مقررة قبل عام 2015 دون إمكانية استخدام حق النقض الفيتو ضدها.
وأبرمت طهران مع الدول الـ6 الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) اتفاقا بشأن برنامجها النووي، عام 2015، سمح برفع الكثير من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها مقابل الحد من أنشطتها النووية والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة منشآتها النووية.
المفاعل النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
أوامر بزيادة السرعة.. إيران تؤكد استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة
23 نوفمبر, 11:46 GMT
وأكدت إيران في أكثر من مناسبة أن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن أهداف إيران وبرنامجها النووي سلمية تماما، وفي مايو/ أيار الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن إيران أوفت بجميع التزاماتها، وأن هذا الأمر أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرات عديدة، لافتًا إلى أن بلاده تعارض استخدام الأسلحة النووية ونعتقد أن وجود تلك الأسلحة يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طالب مجموعة من النواب الإيرانيين في رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي إصدار الإذن وتوفير التسهيلات لتصنيع الأسلحة النووية.
ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала