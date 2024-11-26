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الإنسان والثقافة
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
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بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
تعرضت أكبر قاعدة لاشرعية للجيش الأمريكي في سوريا ضمن حقل "العمر" النفطي شرقي محافظة دير الزور، لهجوم صاروخي، مساء اليوم الثلاثاء 26تشرين الثاني/ نوفمبر. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T19:46+0000
2024-11-26T19:46+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن أربع انفجارات ضخمة هزت قاعدة الجيش الأمريكي اللاشرعية في حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور الشرقي ، ناتجة عن هجوم برشقة صاروخية، إضافة لاستخدام المضادات الأرضية بالتصدي لها.وفور سماع الانفجارات داخل الحقل، نفذ استنفار كبير للطيران الحربي الأمريكي فوق المنطقة وفتح جدار الصوت فوق القرى المحيطة بالحقل.يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقاً من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود (السورية - الأردنية - العراقية)، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً الى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأشهر الماضية إلى هجمات عديدة تجاوزت 225 هجوما صاروخيا أو عبر طائرات مسيرة انتحارية، خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.
https://sarabic.ae/20241121/مقتل-وإصابة-13-مسلحا-من-قوة-حماية-قاعدة-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1095061796.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا

19:46 GMT 26.11.2024
© Sputnik . Farouk Mudhiحريق في حقل العمر النفطي في شرق سوريا
حريق في حقل العمر النفطي في شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Sputnik . Farouk Mudhi
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حصري
تعرضت أكبر قاعدة لاشرعية للجيش الأمريكي في سوريا ضمن حقل "العمر" النفطي شرقي محافظة دير الزور، لهجوم صاروخي، مساء اليوم الثلاثاء 26تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن أربع انفجارات ضخمة هزت قاعدة الجيش الأمريكي اللاشرعية في حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور الشرقي ، ناتجة عن هجوم برشقة صاروخية، إضافة لاستخدام المضادات الأرضية بالتصدي لها.

وتابع المراسل أن أصوات الانفجارات سمعت في أرجاء منطقة شرقي نهر الفرات الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي ومسلحي "قسد" الموالين له.

وفور سماع الانفجارات داخل الحقل، نفذ استنفار كبير للطيران الحربي الأمريكي فوق المنطقة وفتح جدار الصوت فوق القرى المحيطة بالحقل.
مقتل قيادي في قسد بغارة تركية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
مقتل وإصابة 13 مسلحا من قوة حماية قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا
21 نوفمبر, 16:00 GMT
يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقاً من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود (السورية - الأردنية - العراقية)، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً الى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأشهر الماضية إلى هجمات عديدة تجاوزت 225 هجوما صاروخيا أو عبر طائرات مسيرة انتحارية، خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.
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