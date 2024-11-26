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الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
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ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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وزير الخارجية اللبناني: سننشر 5 آلاف جندي جنوبي البلاد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل
وزير الخارجية اللبناني: سننشر 5 آلاف جندي جنوبي البلاد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، اليوم الثلاثاء، عن أمله بأن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مؤكدًا انتظار نتائج اجتماع الحكومة... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T10:52+0000
2024-11-26T10:52+0000
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وقال بو حبيب، في تصريحات له، إن "لبنان سينشر 5 آلاف جندي جنوبي البلاد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن بلاده لا تستطيع أن "توقف المقاومة ما دام هناك احتلال"، على حد قوله.وأضاف وزير الخارجية اللبناني: "إذا لم تقبل إسرائيل حل مشكلة الحدود نهائيا فلن نستطيع التحدث عن المستقبل"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية قد تؤدي دورًا في إعادة بناء البنية التحتية في الجنوب".وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في وقت سابق من اليوم، عن تقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي، ردًا على استهداف إسرائيل المتواصل للجيش اللبناني، منذ بدء حربها على لبنان.وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إنها أوعزت إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، بتقديم الشكوى، وتفنيد الاعتداءات الخطيرة على الجيش ومراكزه وآلياته التي سجّلت في الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في قرية الماري والصرفند وطريق برج الملوك - القليعة والعامرية في جنوب لبنان، والتي أدت الى مقتل 10 عناصر من الجيش وجرح 35 آخرين، بينهم حالات حرجة.وأكد "حزب الله" اللبناني، في وقت سباق من اليوم، "انفتاحه على كل صيغة تحقق صون البلاد من تهديدات العدو الإسرائيلية ومخاطره الوجودية".وقال رئيس كتلة "حزب الله" البرلمانية، محمد رعد، في مقال نُشر بصحيفة "الأخبار" إن "الحزب سينتظر نتائج التفاوض غير المباشر وأي تعديل للقرار 1701 لا يقبله عاقل"، مضيفا أن "ضمانة التزام العدو الإسرائيلي بالقرار 1701 هي معادلة الشعب والجيش والمقاومة".وأشارت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، إلى أنه من المتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، خلال الساعات المقبلةونقلت وسائل الإعلام، أمس الاثنين، عن مسؤول لبناني مطّلع على مفاوضات وقف إطلاق النار، قوله إنه يتوقع أن يحدث ذلك في غضون 24 ساعة.كما أشارت إلى قول المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من يوم أمس، إن الحكومة ستصوت على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، غدا الثلاثاء، دون أن يتم توضيح تفاصيل عن الاتفاق المحتمل.وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك، موجود حاليا في المنطقة وأن اتفاقا لوقف إطلاق النار في لبنان، أصبح في متناول اليد.وقال البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان صار "قريبا".وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن الحزب "قدّم ملاحظات على المقترح الأمريكي"، وأن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل".ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عاما كاملا شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود.
https://sarabic.ae/20241126/بن-غفير-يجدد-رفضه-لأي-اتفاق-لوقف-لإطلاق-النار-مع-لبنان-1095188413.html
https://sarabic.ae/20241125/مصدر-لـسبوتنيك-التسوية-بين-لبنان-وإسرائيل-أنجزت-والإعلان-عنها-الأربعاء-المقبل-1095179921.html
https://sarabic.ae/20241126/لبنان-يتقدم-بشكوى-جديدة-أمام-مجلس-الأمن-بشأن-استهداف-إسرائيل-لجيشه-1095196346.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية اللبناني: سننشر 5 آلاف جندي جنوبي البلاد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

10:52 GMT 26.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayمؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022
مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، اليوم الثلاثاء، عن أمله بأن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مؤكدًا انتظار نتائج اجتماع الحكومة الإسرائيلية.
وقال بو حبيب، في تصريحات له، إن "لبنان سينشر 5 آلاف جندي جنوبي البلاد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن بلاده لا تستطيع أن "توقف المقاومة ما دام هناك احتلال"، على حد قوله.
وأضاف وزير الخارجية اللبناني: "إذا لم تقبل إسرائيل حل مشكلة الحدود نهائيا فلن نستطيع التحدث عن المستقبل"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية قد تؤدي دورًا في إعادة بناء البنية التحتية في الجنوب".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
بن غفير يجدد رفضه لأي اتفاق لوقف لإطلاق النار مع لبنان
06:44 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في وقت سابق من اليوم، عن تقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي، ردًا على استهداف إسرائيل المتواصل للجيش اللبناني، منذ بدء حربها على لبنان.
وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إنها أوعزت إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، بتقديم الشكوى، وتفنيد الاعتداءات الخطيرة على الجيش ومراكزه وآلياته التي سجّلت في الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في قرية الماري والصرفند وطريق برج الملوك - القليعة والعامرية في جنوب لبنان، والتي أدت الى مقتل 10 عناصر من الجيش وجرح 35 آخرين، بينهم حالات حرجة.
وأكد "حزب الله" اللبناني، في وقت سباق من اليوم، "انفتاحه على كل صيغة تحقق صون البلاد من تهديدات العدو الإسرائيلية ومخاطره الوجودية".
وقال رئيس كتلة "حزب الله" البرلمانية، محمد رعد، في مقال نُشر بصحيفة "الأخبار" إن "الحزب سينتظر نتائج التفاوض غير المباشر وأي تعديل للقرار 1701 لا يقبله عاقل"، مضيفا أن "ضمانة التزام العدو الإسرائيلي بالقرار 1701 هي معادلة الشعب والجيش والمقاومة".
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في حي الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
مصدر لـ"سبوتنيك": التسوية بين لبنان وإسرائيل أنجزت والإعلان عنها الأربعاء المقبل
أمس, 18:56 GMT
وأشارت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، إلى أنه من المتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، خلال الساعات المقبلة
ونقلت وسائل الإعلام، أمس الاثنين، عن مسؤول لبناني مطّلع على مفاوضات وقف إطلاق النار، قوله إنه يتوقع أن يحدث ذلك في غضون 24 ساعة.
كما أشارت إلى قول المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من يوم أمس، إن الحكومة ستصوت على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، غدا الثلاثاء، دون أن يتم توضيح تفاصيل عن الاتفاق المحتمل.
وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك، موجود حاليا في المنطقة وأن اتفاقا لوقف إطلاق النار في لبنان، أصبح في متناول اليد.
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في حي الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
لبنان يتقدم بشكوى جديدة أمام مجلس الأمن بشأن استهداف إسرائيل لجيشه
10:00 GMT
وقال البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان صار "قريبا".
وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن الحزب "قدّم ملاحظات على المقترح الأمريكي"، وأن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل".
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عاما كاملا شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود.
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