https://sarabic.ae/20241127/الجيش-الروسي-يستهدف-نقطة-تمركز-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-بمقاطعة-خاركوف-1095232853.html

الجيش الروسي يستهدف نقطة تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية بمقاطعة خاركوف

الجيش الروسي يستهدف نقطة تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية بمقاطعة خاركوف

سبوتنيك عربي

أكد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي استهدف نقطة انتشار للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T06:27+0000

2024-11-27T06:27+0000

2024-11-27T06:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في ضواحي خاركوف، باتجاه تشوغويف، تم تنفيذ غارة استهدفت نقطة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتمت الإفادة بأن الاستهداف وصل إلى الذخائر وانفجرت براميل الوقود ومواد التشحيم وهناك العديد من القتلى".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن انفجارات ضخمة وقعت في مقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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