https://sarabic.ae/20241127/الجيش-الروسي-يستهدف-نقطة-تمركز-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-بمقاطعة-خاركوف-1095232853.html
الجيش الروسي يستهدف نقطة تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية بمقاطعة خاركوف
الجيش الروسي يستهدف نقطة تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية بمقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أكد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي استهدف نقطة انتشار للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T06:27+0000
2024-11-27T06:27+0000
2024-11-27T06:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في ضواحي خاركوف، باتجاه تشوغويف، تم تنفيذ غارة استهدفت نقطة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتمت الإفادة بأن الاستهداف وصل إلى الذخائر وانفجرت براميل الوقود ومواد التشحيم وهناك العديد من القتلى".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن انفجارات ضخمة وقعت في مقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241127/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-22-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1095231248.html
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روسيا
الجيش الروسي يستهدف نقطة تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية بمقاطعة خاركوف
أكد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي استهدف نقطة انتشار للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في ضواحي خاركوف، باتجاه تشوغويف، تم تنفيذ غارة استهدفت نقطة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتمت الإفادة بأن الاستهداف وصل إلى الذخائر وانفجرت براميل الوقود ومواد التشحيم وهناك العديد من القتلى".
وأضاف أن ضربات استهدفت مستودع نفط في مدينة رومني بمقاطعة سومي، حيث يوجد عدد من نقاط انتشار القوات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن انفجارات ضخمة وقعت في مقاطعة خاركوف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.