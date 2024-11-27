https://sarabic.ae/20241127/تم-تهريبها-سرا-إلى-قطر-سكان-إيرانيون-يثيرون-ضجة-ومسؤول-يعلق-1095259919.html
تم تهريبها سرا إلى قطر... سكان إيرانيون يثيرون ضجة ومسؤول يعلق
تم تهريبها سرا إلى قطر... سكان إيرانيون يثيرون ضجة ومسؤول يعلق
سبوتنيك عربي
أثار السكان المحليون في منطقة سهل توريان، في جزيرة قشم، جنوبي إيران، جدلا واسعا حول عمليات تهريب مزعومة، جرت خلال الأيام الماضي. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
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وادّعى السكان تهريب شواهد قبور تاريخية من مقابر طهران وجزر إيرانية على مياه الخليج، إلى الدوحة، لعرضها في متاحف قطر، وفقا لما نقلت وكالة "إيلنا" الإيرانية.وقال السكان للوكالة إن جزيرة قشم تحتوي على أكثر من 100 شاهد قبر قديم يعود تاريخه إلى القرنين السادس والسابع الهجريين، حيث تم تهريب نحو 50 شاهدا منها إلى قطر.وأضاف رستم "تحاول منطقة قشم الحرة إنشاء متحف مفتوح لشواهد القبور القديمة لثلاث مقابر في قشم. أما بالنسبة للإحصائيات المتعلقة بتهريب 50 شاهد قبر من جزيرة قشم، فلا يبدو أنها صحيحة".وتابع: "ليست هناك إحصائيات دقيقة حول عدد شواهد القبور القديمة في قشم خلال السنوات الماضية، ولأن عدد هذه الشواهد كبير، فقد يكون عدد المهرّب منها محدودا. بالطبع لا توجد معلومات حول هذا الأمر، علينا أن نسأل السكان المحليين وعلماء الآثار في جزيرة قشم عن هذه المعلومات ثم التعليق عليها بعد الحصول على معلومات مفصلة".وأوضح أن "ما يميز شواهد القبور التاريخية في مقابر قشم أنه بالإضافة إلى احتمال أنها تعود إلى القرنين السادس والسابع الهجريين، فإنها ذات تصميمات وقواعد قرآنية، ولكل منها حواف مزينة بأعمال معمارية".
https://sarabic.ae/20241109/الأطول-في-العالم-قطر-وإيران-تعتزمان-تدشين-نفق-بحري-بينهما-1094634644.html
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
تم تهريبها سرا إلى قطر... سكان إيرانيون يثيرون ضجة ومسؤول يعلق
أثار السكان المحليون في منطقة سهل توريان، في جزيرة قشم، جنوبي إيران، جدلا واسعا حول عمليات تهريب مزعومة، جرت خلال الأيام الماضي.
وادّعى السكان تهريب شواهد قبور تاريخية من مقابر طهران وجزر إيرانية على مياه الخليج، إلى الدوحة، لعرضها في متاحف قطر، وفقا لما نقلت وكالة "إيلنا
" الإيرانية.
وقال السكان للوكالة إن جزيرة قشم تحتوي على أكثر من 100 شاهد قبر قديم يعود تاريخه إلى القرنين السادس والسابع الهجريين، حيث تم تهريب نحو 50 شاهدا منها إلى قطر.
إلا أنّ مدير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في منطقة قشم الحرة، رستم غوراني، قال للوكالة
ذاتها، إنه ليس على علم بأمر التهريب، مؤكدا أن مديرية التراث الثقافي في قشم تسعى لإطلاق "متحف الجندي" لشواهد القبور في مقابر قشم القديمة.
وأضاف رستم "تحاول منطقة قشم الحرة إنشاء متحف مفتوح لشواهد القبور القديمة لثلاث مقابر في قشم. أما بالنسبة للإحصائيات المتعلقة بتهريب 50 شاهد قبر من جزيرة قشم، فلا يبدو أنها صحيحة".
وعمّا يتردد حول عرض الشواهد المهرّبة في متاحف قطر، قال المسؤول "لا علم لنا بهذه المسألة، وحتى لم يشهد أحد في الجزيرة على حادثة لتهريب أثار قشم القديمة إلى متحف قطر أو ذهب إلى متاحف قطر وشاهد هذه الأعمال عن قرب. لذلك لا يوجد أي تقرير في هذا الصدد، والسكان المحليون ليسوا على اطلاع على هذا الأمر".
وتابع: "ليست هناك إحصائيات دقيقة حول عدد شواهد القبور القديمة في قشم خلال السنوات الماضية، ولأن عدد هذه الشواهد كبير، فقد يكون عدد المهرّب منها محدودا. بالطبع لا توجد معلومات حول هذا الأمر، علينا أن نسأل السكان المحليين وعلماء الآثار في جزيرة قشم عن هذه المعلومات ثم التعليق عليها بعد الحصول على معلومات مفصلة".
وأكد مدير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في منطقة قشم الحرة، أنه حتى الآن "لم تتم أي تنقيبات أثرية في مقابر قشم للعثور على شواهد القبور التاريخية والقديمة وفحصها"، مضيفا "قمنا بجمع بعض شواهد القبور التي سقطت على الأرض لوضعها في متحف الجندي، وتم ذلك بحضور بعض الجهات القانونية".
وأوضح أن "ما يميز شواهد القبور التاريخية في مقابر قشم أنه بالإضافة إلى احتمال أنها تعود إلى القرنين السادس والسابع الهجريين، فإنها ذات تصميمات وقواعد قرآنية، ولكل منها حواف مزينة بأعمال معمارية".