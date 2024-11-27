https://sarabic.ae/20241127/تم-تهريبها-سرا-إلى-قطر-سكان-إيرانيون-يثيرون-ضجة-ومسؤول-يعلق-1095259919.html

تم تهريبها سرا إلى قطر... سكان إيرانيون يثيرون ضجة ومسؤول يعلق

تم تهريبها سرا إلى قطر... سكان إيرانيون يثيرون ضجة ومسؤول يعلق

سبوتنيك عربي

أثار السكان المحليون في منطقة سهل توريان، في جزيرة قشم، جنوبي إيران، جدلا واسعا حول عمليات تهريب مزعومة، جرت خلال الأيام الماضي. 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T15:25+0000

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وادّعى السكان تهريب شواهد قبور تاريخية من مقابر طهران وجزر إيرانية على مياه الخليج، إلى الدوحة، لعرضها في متاحف قطر، وفقا لما نقلت وكالة "إيلنا" الإيرانية.وقال السكان للوكالة إن جزيرة قشم تحتوي على أكثر من 100 شاهد قبر قديم يعود تاريخه إلى القرنين السادس والسابع الهجريين، حيث تم تهريب نحو 50 شاهدا منها إلى قطر.وأضاف رستم "تحاول منطقة قشم الحرة إنشاء متحف مفتوح لشواهد القبور القديمة لثلاث مقابر في قشم. أما بالنسبة للإحصائيات المتعلقة بتهريب 50 شاهد قبر من جزيرة قشم، فلا يبدو أنها صحيحة".وتابع: "ليست هناك إحصائيات دقيقة حول عدد شواهد القبور القديمة في قشم خلال السنوات الماضية، ولأن عدد هذه الشواهد كبير، فقد يكون عدد المهرّب منها محدودا. بالطبع لا توجد معلومات حول هذا الأمر، علينا أن نسأل السكان المحليين وعلماء الآثار في جزيرة قشم عن هذه المعلومات ثم التعليق عليها بعد الحصول على معلومات مفصلة".وأوضح أن "ما يميز شواهد القبور التاريخية في مقابر قشم أنه بالإضافة إلى احتمال أنها تعود إلى القرنين السادس والسابع الهجريين، فإنها ذات تصميمات وقواعد قرآنية، ولكل منها حواف مزينة بأعمال معمارية".

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