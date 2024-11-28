إيران: نؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ومنسقة لمواجهة الإرهاب في سوريا

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ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
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29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
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ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
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هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
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29 د
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الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
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29 د
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183 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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إيران: نؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ومنسقة لمواجهة الإرهاب في سوريا
إيران: نؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ومنسقة لمواجهة الإرهاب في سوريا
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على أهمية التصدي الحازم والمنسق للتهديدات الإرهابية المتصاعدة في سوريا، مشيرة إلى أن إعادة تنشيط الجماعات الإرهابية تمثل خطراً... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T22:43+0000
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طهران – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان اليوم الخميس، "نحذر من إعادة تنشيط الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا وندعو إلى اتخاذ خطوات جدية ومنسقة لمنع تفشي آفة الإرهاب في المنطقة".وشدد بقائي على ضرورة اليقظة والتعاون بين دول المنطقة، ولا سيما الدول المجاورة لسوريا، لإحباط هذه المؤامرات.وأوضح أن الاتفاقيات المبرمة بين الدول الضامنة لمسار أستانا (إيران، تركيا، وروسيا) تعتبر مناطق ريف حلب وإدلب جزءاً من مناطق خفض التصعيد. ومع ذلك، فإن الهجمات التي شنتها الجماعات الإرهابية على هذه المناطق تمثل انتهاكاً صارخاً لهذه الاتفاقيات، مما يهدد إنجازات مسار أستانا الإيجابية.وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مشتركة في مكافحة الإرهاب، محذراً من أن "أي تهاون في مواجهة التحركات الإرهابية في سوريا سيعرض جميع المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب خلال السنوات الماضية للخطر، وقد يدفع المنطقة إلى موجة جديدة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار".وشدد بقائي على التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمواصلة دعمها للحكومة والشعب السوري في مواجهتهم للجماعات الإرهابية، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
https://sarabic.ae/20241128/مركز-المصالحة-مقتل-نحو-400-مسلح-من-جبهة-النصرة-هاجموا-نقاط-للجيش-السوري-في-إدلب-وحلب-1095305886.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, تنظيم داعش الإرهابي, حركة أحرار الشام الإرهابية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, تنظيم داعش الإرهابي, حركة أحرار الشام الإرهابية

إيران: نؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ومنسقة لمواجهة الإرهاب في سوريا

22:43 GMT 28.11.2024
© Sputnik . Mohammed Ismailمساعد ​وزير الخارجية​ الإيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي
مساعد ​وزير الخارجية​ الإيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Sputnik . Mohammed Ismail
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على أهمية التصدي الحازم والمنسق للتهديدات الإرهابية المتصاعدة في سوريا، مشيرة إلى أن إعادة تنشيط الجماعات الإرهابية تمثل خطراً يهدد استقرار المنطقة بأسرها.
طهران – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان اليوم الخميس، "نحذر من إعادة تنشيط الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا وندعو إلى اتخاذ خطوات جدية ومنسقة لمنع تفشي آفة الإرهاب في المنطقة".
وأضاف: "ندين بشدة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب. التحركات الأخيرة للجماعات الإرهابية في سوريا، خاصة خلال اليومين الماضيين، ليست سوى جزء من مخطط شرير تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة استقرار منطقة غرب آسيا".
وشدد بقائي على ضرورة اليقظة والتعاون بين دول المنطقة، ولا سيما الدول المجاورة لسوريا، لإحباط هذه المؤامرات.
وأوضح أن الاتفاقيات المبرمة بين الدول الضامنة لمسار أستانا (إيران، تركيا، وروسيا) تعتبر مناطق ريف حلب وإدلب جزءاً من مناطق خفض التصعيد. ومع ذلك، فإن الهجمات التي شنتها الجماعات الإرهابية على هذه المناطق تمثل انتهاكاً صارخاً لهذه الاتفاقيات، مما يهدد إنجازات مسار أستانا الإيجابية.
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
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20:03 GMT
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مشتركة في مكافحة الإرهاب، محذراً من أن "أي تهاون في مواجهة التحركات الإرهابية في سوريا سيعرض جميع المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب خلال السنوات الماضية للخطر، وقد يدفع المنطقة إلى موجة جديدة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار".
وشدد بقائي على التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمواصلة دعمها للحكومة والشعب السوري في مواجهتهم للجماعات الإرهابية، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
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