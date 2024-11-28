https://sarabic.ae/20241128/إيران-نؤكد-ضرورة-اتخاذ-إجراءات-حازمة-ومنسقة-لمواجهة-الإرهاب-في-سوريا-1095307095.html
إيران: نؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ومنسقة لمواجهة الإرهاب في سوريا
إيران: نؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ومنسقة لمواجهة الإرهاب في سوريا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على أهمية التصدي الحازم والمنسق للتهديدات الإرهابية المتصاعدة في سوريا، مشيرة إلى أن إعادة تنشيط الجماعات الإرهابية تمثل خطراً... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T22:43+0000
2024-11-28T22:43+0000
2024-11-28T22:43+0000
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طهران – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان اليوم الخميس، "نحذر من إعادة تنشيط الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا وندعو إلى اتخاذ خطوات جدية ومنسقة لمنع تفشي آفة الإرهاب في المنطقة".وشدد بقائي على ضرورة اليقظة والتعاون بين دول المنطقة، ولا سيما الدول المجاورة لسوريا، لإحباط هذه المؤامرات.وأوضح أن الاتفاقيات المبرمة بين الدول الضامنة لمسار أستانا (إيران، تركيا، وروسيا) تعتبر مناطق ريف حلب وإدلب جزءاً من مناطق خفض التصعيد. ومع ذلك، فإن الهجمات التي شنتها الجماعات الإرهابية على هذه المناطق تمثل انتهاكاً صارخاً لهذه الاتفاقيات، مما يهدد إنجازات مسار أستانا الإيجابية.وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مشتركة في مكافحة الإرهاب، محذراً من أن "أي تهاون في مواجهة التحركات الإرهابية في سوريا سيعرض جميع المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب خلال السنوات الماضية للخطر، وقد يدفع المنطقة إلى موجة جديدة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار".وشدد بقائي على التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمواصلة دعمها للحكومة والشعب السوري في مواجهتهم للجماعات الإرهابية، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
https://sarabic.ae/20241128/مركز-المصالحة-مقتل-نحو-400-مسلح-من-جبهة-النصرة-هاجموا-نقاط-للجيش-السوري-في-إدلب-وحلب-1095305886.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, تنظيم داعش الإرهابي, حركة أحرار الشام الإرهابية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, تنظيم داعش الإرهابي, حركة أحرار الشام الإرهابية
إيران: نؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ومنسقة لمواجهة الإرهاب في سوريا
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على أهمية التصدي الحازم والمنسق للتهديدات الإرهابية المتصاعدة في سوريا، مشيرة إلى أن إعادة تنشيط الجماعات الإرهابية تمثل خطراً يهدد استقرار المنطقة بأسرها.
طهران – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان اليوم الخميس، "نحذر من إعادة تنشيط الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا وندعو إلى اتخاذ خطوات جدية ومنسقة لمنع تفشي آفة الإرهاب
في المنطقة".
وأضاف: "ندين بشدة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب. التحركات الأخيرة للجماعات الإرهابية في سوريا، خاصة خلال اليومين الماضيين، ليست سوى جزء من مخطط شرير تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة استقرار منطقة غرب آسيا".
وشدد بقائي على ضرورة اليقظة والتعاون بين دول المنطقة، ولا سيما الدول المجاورة لسوريا، لإحباط هذه المؤامرات.
وأوضح أن الاتفاقيات المبرمة بين الدول الضامنة لمسار أستانا (إيران، تركيا، وروسيا) تعتبر مناطق ريف حلب وإدلب جزءاً من مناطق خفض التصعيد. ومع ذلك، فإن الهجمات التي شنتها الجماعات الإرهابية على هذه المناطق تمثل انتهاكاً صارخاً لهذه الاتفاقيات، مما يهدد إنجازات مسار أستانا الإيجابية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مشتركة في مكافحة الإرهاب، محذراً من أن "أي تهاون في مواجهة التحركات الإرهابية في سوريا سيعرض جميع المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب خلال السنوات الماضية للخطر، وقد يدفع المنطقة إلى موجة جديدة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار".
وشدد بقائي على التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمواصلة دعمها للحكومة والشعب السوري في مواجهتهم للجماعات الإرهابية، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.