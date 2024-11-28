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مركز المصالحة: مقتل نحو 400 مسلح من "جبهة النصرة" هاجموا نقاطا للجيش السوري في إدلب وحلب
مركز المصالحة: مقتل نحو 400 مسلح من "جبهة النصرة" هاجموا نقاطا للجيش السوري في إدلب وحلب
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، أن مسلحين مرتبطون بـ"جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا)... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T20:03+0000
2024-11-28T20:54+0000
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وأضاف إيغناسيوك في مؤتمر صحفي، أنه "منذ الساعة 7.50 يوم 27 نوفمبر، هاجمت المجموعات المسلحة غير الشرعية المرتبطة بتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية في محافظتي حلب وإدلب، ويقاتل الجيش العربي السوري بشراسة بدعم من القوات الجوية الروسية".بالإضافة إلى ذلك، تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 13 هجوماً على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب: 12 هجوماً في محافظة إدلب، وقصف واحد في محافظة حلب.وتشهد المنطقة معارك طاحنة تزامنا مع غارات جوية مكثفة نفذها الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، مستهدفا أرتال المجموعات المسلحة القادمة من عمق معقل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب، ومن عمق مناطق سيطرة الجيش التركي في ريف حلب الشمالي.وعلى جبهة إدلب، استغلت المجموعات الإرهابية المسلحة سوء الأحوال الجوية في ريف إدلب الجنوبي لمهاجمة مواقع للجيش السوري بهدف مشاغلته على جبهة حلب، فيما ما تزال المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة على محاور (داديخ) و(كفر بطيخ) في الريف الشرقي، دون استقرار في خارطة السيطرة حتى اللحظة.
https://sarabic.ae/20241128/التنظيمات-الإرهابية-تواصل-هجماتها-على-قرى-وبلدات-ريفي-حلب-وإدلب-1095289650.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مركز المصالحة: مقتل نحو 400 مسلح من "جبهة النصرة" هاجموا نقاطا للجيش السوري في إدلب وحلب

20:03 GMT 28.11.2024 (تم التحديث: 20:54 GMT 28.11.2024)
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، أن مسلحين مرتبطون بـ"جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) هاجموا الأراضي التي تسيطر عليها السلطات السورية في محافظتي حلب وإدلب منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 400 مسلح.
وأضاف إيغناسيوك في مؤتمر صحفي، أنه "منذ الساعة 7.50 يوم 27 نوفمبر، هاجمت المجموعات المسلحة غير الشرعية المرتبطة بتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية في محافظتي حلب وإدلب، ويقاتل الجيش العربي السوري بشراسة بدعم من القوات الجوية الروسية".
وأوضح إيغناسيوك أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تكبدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر كبيرة في المعدات والأفراد، كما قُتل ما لا يقل عن 400 مسلح.
بالإضافة إلى ذلك، تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 13 هجوماً على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب: 12 هجوماً في محافظة إدلب، وقصف واحد في محافظة حلب.
مسلحو جبهة النصرة يجتاحون مدينة عفرين الاستراتيجية شمال غربي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
التنظيمات الإرهابية تواصل هجماتها على قرى وبلدات ريفي حلب وإدلب
12:25 GMT
وتشهد المنطقة معارك طاحنة تزامنا مع غارات جوية مكثفة نفذها الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، مستهدفا أرتال المجموعات المسلحة القادمة من عمق معقل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب، ومن عمق مناطق سيطرة الجيش التركي في ريف حلب الشمالي.
كما دك الطيران الحربي خطوط إمداد المجموعات المسلحة ومستودعات ومقار جبلية محصنة على محاور ريف حلب الغربي، وإدلب الجنوبي والشرقي.
وعلى جبهة إدلب، استغلت المجموعات الإرهابية المسلحة سوء الأحوال الجوية في ريف إدلب الجنوبي لمهاجمة مواقع للجيش السوري بهدف مشاغلته على جبهة حلب، فيما ما تزال المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة على محاور (داديخ) و(كفر بطيخ) في الريف الشرقي، دون استقرار في خارطة السيطرة حتى اللحظة.
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