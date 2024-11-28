https://sarabic.ae/20241128/مركز-المصالحة-مقتل-نحو-400-مسلح-من-جبهة-النصرة-هاجموا-نقاط-للجيش-السوري-في-إدلب-وحلب-1095305886.html

مركز المصالحة: مقتل نحو 400 مسلح من "جبهة النصرة" هاجموا نقاطا للجيش السوري في إدلب وحلب

مركز المصالحة: مقتل نحو 400 مسلح من "جبهة النصرة" هاجموا نقاطا للجيش السوري في إدلب وحلب

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، أن مسلحين مرتبطون بـ"جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا)... 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T20:03+0000

2024-11-28T20:03+0000

2024-11-28T20:54+0000

روسيا

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وأضاف إيغناسيوك في مؤتمر صحفي، أنه "منذ الساعة 7.50 يوم 27 نوفمبر، هاجمت المجموعات المسلحة غير الشرعية المرتبطة بتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية في محافظتي حلب وإدلب، ويقاتل الجيش العربي السوري بشراسة بدعم من القوات الجوية الروسية".بالإضافة إلى ذلك، تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 13 هجوماً على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب: 12 هجوماً في محافظة إدلب، وقصف واحد في محافظة حلب.وتشهد المنطقة معارك طاحنة تزامنا مع غارات جوية مكثفة نفذها الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، مستهدفا أرتال المجموعات المسلحة القادمة من عمق معقل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب، ومن عمق مناطق سيطرة الجيش التركي في ريف حلب الشمالي.وعلى جبهة إدلب، استغلت المجموعات الإرهابية المسلحة سوء الأحوال الجوية في ريف إدلب الجنوبي لمهاجمة مواقع للجيش السوري بهدف مشاغلته على جبهة حلب، فيما ما تزال المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة على محاور (داديخ) و(كفر بطيخ) في الريف الشرقي، دون استقرار في خارطة السيطرة حتى اللحظة.

https://sarabic.ae/20241128/التنظيمات-الإرهابية-تواصل-هجماتها-على-قرى-وبلدات-ريفي-حلب-وإدلب-1095289650.html

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