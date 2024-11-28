https://sarabic.ae/20241128/المساعدات-الإنسانية-في-غزة-بين-مطرقة-السرقة-وسندان-قلة-الإمدادات-الغذائية---1095212343.html

المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية

المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية

سبوتنيك عربي

بعد مرور أكثر من عام على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي،... 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T11:00+0000

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ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وتزداد معاناة النازحين من بيوتهم المدمرة، وسط شح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، ووسط سرقة جزء من شاحنات المساعدات الإنسانية، وهذه الظروف أدت إلى زيادة معاناة السكان، وبات عليهم المحاولة في كل يوم للحصول على القليل من الغذاء، وسط كارثة إنسانية مستمرة هناك.سرقة المساعدات الإنسانيةولا تعد سرقة قوافل المساعدات الإنسانية أمراً حديثاً في غزة، إذ انتشرت هذه الظاهرة مع بداية الحرب على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، ولكنها تفاقمت في الفترة الأخيرة، وباتت هذه العصابات تسطو على جزء كبير من المعونات بعدما تدخل قطاع غزة.وكانت 29 منظمة دولية غير حكومية أفادت بأنَّ الجيش الإسرائيلي يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات، وينفي الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات بـ "التساهل والسماح بعمليات نهب المساعدات في غزة".وقال إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة لوكالة "سبوتنيك":وفي مناطق قريبة من السياج الأمني الإسرائيلي شرق قطاع غزة، ومتاخمة لأماكن توغل الجيش الإسرائيلي، تتحصن عصابات من اللصوص تقطع طريق المساعدات الإنسانية وتستولي عليها، وتسهم في نشر المجاعة في القطاع، وتتركز عصابات أخرى شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وقال الشيخ طه الأسطل، رئيس مجلس عائلات خان يونس والنازحين، لـ"سبوتنيك": وأضاف: "بفضل من الله، ثم جهود مباركة من بعض العائلات والعشائر التي ينتمي إليها أولئك اللصوص، قمنا بالوقوف في وجه قطاع الطرق، وقامت هذه العشائر بالتواصل والدعم، والوقوف في وجه تلك الأفعال المشينة، وقاموا بتأمين المساعدات، وحراسة قوافل المعونات الغذائية".ووجّه النازح في خان يونس، فتحي إبراهيم، رسالة إلى لصوص المساعدات، بعدما لم ينجح في تأمين الطعام لعائلته: قلة الإمدادات الغذائيةوبالرغم من دخول المساعدات الإنسانية بعد تكاتف الجهود الشعبية والأجهزة الأمنية على حماية شاحنات المساعدات الإنسانية، إلا أنَّ هذه المساعدات لا تكفي، وأكدت مديرة الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، إيناس حمدان، أنَّ المساعدات الإنسانية وإمدادات الغذاء التي تدخل القطاع لا تلبي سوى 6% من حاجة السكان.وقال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة، لوكالة "سبوتنيك": وأضاف: "رسالتنا لجميع قطاعات المجتمع، هي الوقوف جنبا إلى جنب من أجل مواجهة هذه الحالة الصعبة، والعمل على الصعيد الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر جميعها، أمام دخول المساعدات، وإيجاد طرق بديلة لوصول المساعدات للنازحين، في وقت يشهد قطاع غزة مجاعة تشتد يوما بعد يوم".وقالت النازحة أم أحمد لـ"سبوتنيك": وأضافت النازحة أحلام: ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي اليوم الـ 417 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 44,249 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,746 آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

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https://sarabic.ae/20241118/أسواق-خان-يونس-شبه-فارغة-من-البضائع-والأسعار-تواصل-صعودها-الحاد-في-قطاع-غزة-1094846940.html

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