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المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية
المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية
سبوتنيك عربي
بعد مرور أكثر من عام على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي،... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T11:00+0000
2024-11-28T11:25+0000
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ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وتزداد معاناة النازحين من بيوتهم المدمرة، وسط شح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، ووسط سرقة جزء من شاحنات المساعدات الإنسانية، وهذه الظروف أدت إلى زيادة معاناة السكان، وبات عليهم المحاولة في كل يوم للحصول على القليل من الغذاء، وسط كارثة إنسانية مستمرة هناك.سرقة المساعدات الإنسانيةولا تعد سرقة قوافل المساعدات الإنسانية أمراً حديثاً في غزة، إذ انتشرت هذه الظاهرة مع بداية الحرب على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، ولكنها تفاقمت في الفترة الأخيرة، وباتت هذه العصابات تسطو على جزء كبير من المعونات بعدما تدخل قطاع غزة.وكانت 29 منظمة دولية غير حكومية أفادت بأنَّ الجيش الإسرائيلي يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات، وينفي الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات بـ "التساهل والسماح بعمليات نهب المساعدات في غزة".وقال إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة لوكالة "سبوتنيك":وفي مناطق قريبة من السياج الأمني الإسرائيلي شرق قطاع غزة، ومتاخمة لأماكن توغل الجيش الإسرائيلي، تتحصن عصابات من اللصوص تقطع طريق المساعدات الإنسانية وتستولي عليها، وتسهم في نشر المجاعة في القطاع، وتتركز عصابات أخرى شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وقال الشيخ طه الأسطل، رئيس مجلس عائلات خان يونس والنازحين، لـ"سبوتنيك": وأضاف: "بفضل من الله، ثم جهود مباركة من بعض العائلات والعشائر التي ينتمي إليها أولئك اللصوص، قمنا بالوقوف في وجه قطاع الطرق، وقامت هذه العشائر بالتواصل والدعم، والوقوف في وجه تلك الأفعال المشينة، وقاموا بتأمين المساعدات، وحراسة قوافل المعونات الغذائية".ووجّه النازح في خان يونس، فتحي إبراهيم، رسالة إلى لصوص المساعدات، بعدما لم ينجح في تأمين الطعام لعائلته: قلة الإمدادات الغذائيةوبالرغم من دخول المساعدات الإنسانية بعد تكاتف الجهود الشعبية والأجهزة الأمنية على حماية شاحنات المساعدات الإنسانية، إلا أنَّ هذه المساعدات لا تكفي، وأكدت مديرة الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، إيناس حمدان، أنَّ المساعدات الإنسانية وإمدادات الغذاء التي تدخل القطاع لا تلبي سوى 6% من حاجة السكان.وقال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة، لوكالة "سبوتنيك": وأضاف: "رسالتنا لجميع قطاعات المجتمع، هي الوقوف جنبا إلى جنب من أجل مواجهة هذه الحالة الصعبة، والعمل على الصعيد الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر جميعها، أمام دخول المساعدات، وإيجاد طرق بديلة لوصول المساعدات للنازحين، في وقت يشهد قطاع غزة مجاعة تشتد يوما بعد يوم".وقالت النازحة أم أحمد لـ"سبوتنيك": وأضافت النازحة أحلام: ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي اليوم الـ 417 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 44,249 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,746 آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
https://sarabic.ae/20241120/المجاعة-تشتد-في-خان-يونس-جنوبي-قطاع-غزة-وازدياد-حالات-سوء-التغذية---1094913029.html
https://sarabic.ae/20241118/أسواق-خان-يونس-شبه-فارغة-من-البضائع-والأسعار-تواصل-صعودها-الحاد-في-قطاع-غزة-1094846940.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة

المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية

11:00 GMT 28.11.2024 (تم التحديث: 11:25 GMT 28.11.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatالمساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية
المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
بعد مرور أكثر من عام على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح غالبية السكان.
ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وتزداد معاناة النازحين من بيوتهم المدمرة، وسط شح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، ووسط سرقة جزء من شاحنات المساعدات الإنسانية، وهذه الظروف أدت إلى زيادة معاناة السكان، وبات عليهم المحاولة في كل يوم للحصول على القليل من الغذاء، وسط كارثة إنسانية مستمرة هناك.

سرقة المساعدات الإنسانية

ولا تعد سرقة قوافل المساعدات الإنسانية أمراً حديثاً في غزة، إذ انتشرت هذه الظاهرة مع بداية الحرب على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، ولكنها تفاقمت في الفترة الأخيرة، وباتت هذه العصابات تسطو على جزء كبير من المعونات بعدما تدخل قطاع غزة.
© Sputnik . Ajwad Jradatالمساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية
المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكانت 29 منظمة دولية غير حكومية أفادت بأنَّ الجيش الإسرائيلي يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات، وينفي الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات بـ "التساهل والسماح بعمليات نهب المساعدات في غزة".
© Sputnik . Ajwad Jradatإسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة
إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة لوكالة "سبوتنيك":

الاحتلال يدخل إلى قطاع غزة يوميا من 20 إلى 30 شاحنة فقط، وهناك فئة ضالة خارجة عن القانون، تقوم بسرقة المساعدات الإنسانية، بتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، وتحت رعاية وحماية الطائرات الحربية الإسرائيلية، ولم يتم التأخر في الوقوف في وجه لصوص المساعدات من خلال الحملة الأخيرة للقضاء على اللصوص، ولكن كان الاحتلال يعيق عملنا في تأمين قوافل المساعدات، وقد استهدف جيش الاحتلال عناصر تأمين المساعدات 141 مرة، وقتل 709 من عناصر الشرطة وعناصر تأمين المساعدات.

© Sputnik . Ajwad Jradatالمساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية
المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي مناطق قريبة من السياج الأمني الإسرائيلي شرق قطاع غزة، ومتاخمة لأماكن توغل الجيش الإسرائيلي، تتحصن عصابات من اللصوص تقطع طريق المساعدات الإنسانية وتستولي عليها، وتسهم في نشر المجاعة في القطاع، وتتركز عصابات أخرى شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكانت أخطر حادثة للسرقة سجلت في الآونة الأخيرة، السطو على 98 شاحنة محملة بالغذاء تابعة للأمم المتحدة من أصل 105 شاحنة، وتمكنت سبع سيارات فقط من الوصول إلى المستودعات، وتمت عملية النهب بعد دخول القافلة إلى القطاع وفي منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وكانت الأجهزة الأمنية في القطاع نفذت حملة أمنية في محافظة خان يونس استهدفت مجموعات وعصابات متخصصة في قطع الطرق وسرقة المساعدات، بالشراكة بين الأجهزة الأمنية ولجان عشائرية في القطاع، أوقعت أكثر من 20 قتيلا من عصابات لصوص شاحنات المساعدات.

© Sputnik . Ajwad Jradatالمساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية
المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال الشيخ طه الأسطل، رئيس مجلس عائلات خان يونس والنازحين، لـ"سبوتنيك":
"ندعم هذه الحملة، ونحن جزء منها، ونقدم أنفسنا وأولادنا لحماية قوافل المساعدات الإنسانية، فيجب إيقاف التجويع، ونهب المساعدات، التي تقدم للنازحين".
© Sputnik . Ajwad Jradat. الشيخ طه الأسطل، رئيس مجلس عائلات خان يونس والنازحين
. الشيخ طه الأسطل، رئيس مجلس عائلات خان يونس والنازحين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
. الشيخ طه الأسطل، رئيس مجلس عائلات خان يونس والنازحين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف: "بفضل من الله، ثم جهود مباركة من بعض العائلات والعشائر التي ينتمي إليها أولئك اللصوص، قمنا بالوقوف في وجه قطاع الطرق، وقامت هذه العشائر بالتواصل والدعم، والوقوف في وجه تلك الأفعال المشينة، وقاموا بتأمين المساعدات، وحراسة قوافل المعونات الغذائية".
© Sputnik . Ajwad Jradatفتحي إبراهيم، نازح في خان يونس
فتحي إبراهيم، نازح في خان يونس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
فتحي إبراهيم، نازح في خان يونس
© Sputnik . Ajwad Jradat
ووجّه النازح في خان يونس، فتحي إبراهيم، رسالة إلى لصوص المساعدات، بعدما لم ينجح في تأمين الطعام لعائلته:
"أقول لمن يسرق المساعدات، أنت قاتل ومجرم، بسبب ما تفعله في هذه الظروف الصعبة، وماذا ستفعل بالمساعدات المسروقة، هل ستبيعها في السوق السوداء لتكسب مالا، ونبقى نحن جياع، وأنا منذ يوم أمس، أبحث في كل مكان عن طعام ولم أجد، واللصوص هم السبب، ولو لم يتم قطع الطريق على المساعدات التي تدخل، لكنت أملك نصيبي ونصيب عائلتي من الطعام، مثل باقي النازحين، وأولئك اللصوص هم مجرمون ولن يرحمهم الشعب، ولن يرحمك الله".

قلة الإمدادات الغذائية

وبالرغم من دخول المساعدات الإنسانية بعد تكاتف الجهود الشعبية والأجهزة الأمنية على حماية شاحنات المساعدات الإنسانية، إلا أنَّ هذه المساعدات لا تكفي، وأكدت مديرة الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، إيناس حمدان، أنَّ المساعدات الإنسانية وإمدادات الغذاء التي تدخل القطاع لا تلبي سوى 6% من حاجة السكان.
© Sputnik . Ajwad Jradatالمساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية
المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية
© Sputnik . Ajwad Jradatالمساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية
المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ajwad Jradat
المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية
© Sputnik . Ajwad Jradatالمساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية
المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ajwad Jradat
المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية
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© Sputnik . Ajwad Jradat
المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية
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© Sputnik . Ajwad Jradat
المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية
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© Sputnik . Ajwad Jradat
المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية
وقال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة، لوكالة "سبوتنيك":
"الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بدء هذه الأزمة، يقوم بتقيد دخول المساعدات الإنسانية، وفرض طرق محددة لدخولها، مما يسهل على قطاع الطرق الاستيلاء عليها، تحت حماية من الاحتلال الإسرائيلي، ومن جانب آخر الكميات التي تدخل من المساعدات قليلة جدا مما يسهل السيطرة عليها وسرقتها، وهناك طرق بديلة لدخول المساعدات مثل الطريق الحدودي، أو محور فيلادلفيا، أو حتى معبر كيسوفيم الذي فتح مؤخرا".
© Sputnik . Ajwad Jradatأمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة
أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف: "رسالتنا لجميع قطاعات المجتمع، هي الوقوف جنبا إلى جنب من أجل مواجهة هذه الحالة الصعبة، والعمل على الصعيد الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر جميعها، أمام دخول المساعدات، وإيجاد طرق بديلة لوصول المساعدات للنازحين، في وقت يشهد قطاع غزة مجاعة تشتد يوما بعد يوم".
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ويحاول النازحون في القطاع، الحصول على نصيبهم من المساعدات القليلة التي تدخل، ومنهم من ينتظرها في الطريق، ومنهم من يصطف في طابور طويل ولساعات طويلة، للحصول على الدقيق وبعض المساعدات الإنسانية.

© Sputnik . Ajwad Jradatأم أحمد، نازحة في خان يونس
أم أحمد، نازحة في خان يونس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
أم أحمد، نازحة في خان يونس
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت النازحة أم أحمد لـ"سبوتنيك":
"من قبل الفجر أنتظر، حصولي على المساعدات، لقد تعبنا من هذه الحالة، أنا مريضة ومصابة في قدمي، ولا يوجد طعام لدينا، ونطالب بتأمين الطعام".
© Sputnik . Ajwad Jradatأحلام سليم، نازحة في خان يونس
أحلام سليم، نازحة في خان يونس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
أحلام سليم، نازحة في خان يونس
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضافت النازحة أحلام:
"يكفي هذا الدمار، نحن نطالب بتوفير الطعام وتوفير شوادر وأغطية وأثواب للصلاة، وأدوية وجميع المساعدات، لا يوجد عندنا شيء، ولقد نزحت من شمال القطاع بعدما قتل جميع أفراد عائلتي، ولم يبقى لي أحد، ولا أعرف ماذا أفعل، أو كيف أعيش".
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ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي اليوم الـ 417 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 44,249 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,746 آخرين.
وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
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