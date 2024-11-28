https://sarabic.ae/20241128/دولة-أوروبية-ربع-سكانها-يعانون-الاكتئاب-1095272146.html
دولة أوروبية ربع سكانها يعانون الاكتئاب
دولة أوروبية ربع سكانها يعانون الاكتئاب
سبوتنيك عربي
قالت المؤسسة الألمانية للمساعدة في علاج الاكتئاب والوقاية من الانتحار، إن "ربع البالغين في ألمانيا، حتى سن الـ70، عانوا الاكتئاب مرة واحدة على الأقل في حياتهم. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T07:41+0000
2024-11-28T07:41+0000
2024-11-28T07:41+0000
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وأضافت المؤسسة الألمانية أن "20% منهم يعيشون في اكتئاب في الوقت الراهن"، مشيرةً إلى أنه "يتم التشخيص بالاكتئاب في حالة وجود اثنين على الأقل من ثلاثة أعراض.وأوضحت أن الثلاثة أعراض تتمثل في: "فقدان الاهتمام والسعادة، المزاج الاكتئابي، وقلة الدافعية، بالإضافة إلى ثلاثة إضافية، كاضطرابات النوم، والأفكار الانتحارية، ووفقدان الشهية لمدة أسبوعين أو أكثر".وبحسب المؤسسة، فإن "الاكتئاب مرض خطير يؤثر بشكل بالغ على الطريقة التي يفكر ويشعر ويتصرف بها المصابون به ويسبب معاناة كبيرة"، مشيرةً إلى أن المسح، الذي أجرته عبر الإنترنت، شارك في إصداره الثامن، 5 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عاما.ويتقصى هذا المسح الذي تم تمويله من قبل مؤسسة "دويتشه بان"، سنويا، المعتقدات والتجارب فيما يتعلق بالاكتئاب بين السكان الألمان، وفقا للمؤسسة، التي قالت إنه "نادرا ما يتمكن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب من تحرير أنفسهم بمفردهم من مزاجهم الاكتئابي وغياب الدافع وسيطرة الأفكار السلبية"، مشددةً على أن استمرار بعض الأعراض لمدة أسبوعين على الأقل، قد يشير إلى الإصابة بالاكتئاب.
https://sarabic.ae/20241126/تعابير-في-وجهك-تشخص-إصابتك-بالاكتئاب----1095217985.html
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أخبار ألمانيا, منوعات, الأخبار
أخبار ألمانيا, منوعات, الأخبار
دولة أوروبية ربع سكانها يعانون الاكتئاب
قالت المؤسسة الألمانية للمساعدة في علاج الاكتئاب والوقاية من الانتحار، إن "ربع البالغين في ألمانيا، حتى سن الـ70، عانوا الاكتئاب مرة واحدة على الأقل في حياتهم.
وأضافت المؤسسة الألمانية أن "20% منهم يعيشون في اكتئاب في الوقت الراهن"، مشيرةً إلى أنه "يتم التشخيص بالاكتئاب في حالة وجود اثنين على الأقل من ثلاثة أعراض.
وأوضحت أن الثلاثة أعراض تتمثل في: "فقدان الاهتمام والسعادة، المزاج الاكتئابي، وقلة الدافعية، بالإضافة إلى ثلاثة إضافية، كاضطرابات النوم، والأفكار الانتحارية، ووفقدان الشهية لمدة أسبوعين أو أكثر".
وبحسب المؤسسة، فإن "الاكتئاب
مرض خطير يؤثر بشكل بالغ على الطريقة التي يفكر ويشعر ويتصرف بها المصابون به ويسبب معاناة كبيرة"، مشيرةً إلى أن المسح، الذي أجرته عبر الإنترنت، شارك في إصداره الثامن، 5 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عاما.
ويتقصى هذا المسح الذي تم تمويله من قبل مؤسسة "دويتشه بان"، سنويا، المعتقدات والتجارب فيما يتعلق بالاكتئاب بين السكان الألمان، وفقا للمؤسسة، التي قالت إنه "نادرا ما يتمكن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب من تحرير أنفسهم بمفردهم من مزاجهم الاكتئابي وغياب الدافع وسيطرة الأفكار السلبية"، مشددةً على أن استمرار بعض الأعراض لمدة أسبوعين على الأقل، قد يشير إلى الإصابة بالاكتئاب.